Антисоветская гнусь в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин

11:25 22.06.2023

Не клеятся дела в настоящем - кричи о "проклятом прошлом"! Этому нехитрому правилу следуют власти центральноазиатских республик. В Казахстане они переименовывают улицы и поселки и рассказывают о "кровавых большевиках", а в Узбекистане реабилитируют "жертв тоталитаризма".



История - а точнее, ее интерпретация в нужном заказчикам направлении - давно стала важным инструментом в руках правящих классов. Она подводит "научную", а в некоторых случаях даже "священную" базу под господство капитала, которое без этого прикрытия представляет собой смесь угнетения, воровства, лжи и грязи.



Прекрасной иллюстрацией является постсоветское пространство. Чтобы отвлечь население от падающего уровня жизни, растущего неравенства, всепроникающей коррупции, власти пускают ему в глаза историческую "пыль" из мифов и недомолвок. А еще руководители республик всеми силами пытаются уничтожить целые пласты памяти. Для этого, в частности, проводятся переименования "идеологически устаревших" названий.



Одной из "мишеней" подобной активности стал Риддер - город в Восточно-Казахстанской области, до 2002 года носивший название Лениногорск. Переименование самого населенного пункта показалось недостаточным - теперь чиновники принялись за улицы. По предложению городской администрации в список "неугодных" включены сразу 12 из них - Большевистская, Пролетарская, Комсомольская, Энгельса, Свердлова, Клары Цеткин, Чапаева, Щорса и т.д. Выбор не случаен: от этих названий и имен нынешним властителям, стоящим по другую сторону баррикад, становится явно не по себе.



В очередь на "исправление" поставлен еще один город с преимущественно русскоязычным населением - Кустанай. В начале июня там объявили о планах дать новые названия улицам Дзержинского, Урицкого, Железнодорожной, Уральской. Как утверждают власти, с соответствующими обращениями к ним обратились ветераны вооруженных сил, бывшие работники железной дороги и простые горожане. Впрочем, ссылка на "пожелания общественности" - стандартный трюк борцов с "колониальным прошлым". Представление о том, как он действует, дают недавние события в поселке Актас Карагандинской области. По инициативе неких лиц там было предложено переименовать ряд улиц, в том числе Ленинградскую, 8 Марта и т.д. Однако на общественных слушаниях произошел скандал. Жители возмутились, что на мероприятие явились совершенно чужие люди, обеспечившие при голосовании нужный результат. Но никаких последствий этот справедливый гнев не имел: вопрос объявлен решенным.



То, что общественные слушания являются лишь ширмой, подтвердила смена названия поселка Ленинский в Павлодарской области. Из 10 тысяч жителей в собрании участвовали… 50 человек, проголосовавшие "как надо", то есть за переименование Ленинского в Атамекен ("Родина"). "В последнее время на отчетных встречах жители настаивали на изменении названия, - утверждает глава администрации Маржан Алшимбаева. - Все организационные процедуры мы выдержали. Люди очень довольны новым названием".



Не отстают и крупнейшие города Казахстана. В Астане в ближайшее время планируется переименовать 60 улиц и 15 школ, правда, не уточняется, каких именно. А в акимате (мэрии) Алма-Аты с гордостью отчитались о смене названий 783 улиц за 12 лет. В дальнейшем, заверили чиновники, процесс продолжится.



Антисоветские инициативы сопровождает "нужный" пропагандистский фон. Поводом для очередных нападок на прошлое стал день памяти жертв политических репрессий и голода, отмечаемый в стране 31 мая. Президент Касым-Жомарт Токаев посетил центр по изучению материалов политических репрессий ХХ века в Алма-Ате. "Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа, - заявил он. - Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Долг каждого из нас - усвоить страшные уроки прошлого".



СМИ республики подготовили к этому дню соответствующие материалы. Государственный телеканал "Хабар" показал сюжет под названием "Как Сталин уничтожал женщин и детей". Как уверяют зрителей журналисты, террор не щадил никого, а людей убивали и бросали в тюрьмы "без улик и свидетелей". "Тогда все люди жили под очень большой угрозой. Каждый день мог оказаться последним, особенно для выдающихся людей… Это была система, которая уничтожала людей либо физически, либо духовно… Репрессии родились не в 1937-1938 годах. Они начались с момента прихода большевиков к власти. Первые концлагеря появились не в Германии, а при Советской власти", - заявляли в интервью местные "историки".



А телеканал "Алматы" привел слова директора научно-исследовательского института "Алаш" Султан Хана Аккулы. Тот принялся бессовестно манипулировать демографическими данными, утверждая, что численность киргизов за последние 125 лет выросла в 24 раза, а казахов - только в 3,3 раза. Причина, разумеется, в "большевистских репрессиях и голодоморе". Дело тут не только в использовании терминологии современных украинских пропагандистов, но и в откровенной лжи. Вопреки утверждениям Аккулы, казахов в конце XIX века было не 4,5 миллиона, а 3,5 миллиона, что установила перепись 1897 года. Согласно той же переписи, киргизов насчитывалось почти полмиллиона, а не 200 тысяч, как заявляет тот же деятель. Другими словами, разница в росте населения является далеко не такой уж "чудовищной".



На подобной хлипкой основе между тем строится вся аргументация псевдопатриотов. И Казахстан не исключение. Несколько лет назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, обвинив Советскую власть в уничтожении "цвета нации", поручил изучить судьбы всех репрессированных и завершить процесс реабилитации. После этого Верховный суд принялся оправдывать осужденных "оптом". Среди "невинно пострадавших" оказались и главари басмаческого движения, у которых руки были по локоть в крови. Недавно та же инстанция реабилитировала еще 208 человек. Их список, по словам чиновников, размещен на интернет-сайте Верховного суда, однако страница не открывается уже много дней.



Ни к истине, ни к справедливости эти шаги не имеют никакого отношения. Единственный мотив постсоветских властей - укрепить свою власть, заставив население видеть зло не в настоящем, а в прошлом.



Сергей Кожемякин