Внутри британского батискафа "Титан" закончился кислород. Суровые будни русских глубинных водолазов?

12:42 22.06.2023

NBC: внутри батискафа OcenGate закончился кислород



Внутри батискафа OcenGate, пропавшего в Атлантическом океане, теоретически закончился запас кислорода, необходимый для поддержания жизни участников экспедиции, сообщила американская телекомпания NBC.



До этого отмечалось, что аппарат, пропавший в районе крушения лайнера "Титаник", способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов.



При этом эксперты отмечают, что теоретически находящиеся на борту батискафа могут сократить потребление кислорода, что позволит растянуть его запасы на более длительное время, передает Telegram-канал ТАСС.



Как ранее сообщала "Свободная пресса", по словам бывшего командующего Северным флотом Владимира Валуева, поднять пропавший батискаф с глубины в 3,8 км технически возможно, если удастся его найти и "забуксировать".