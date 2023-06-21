Визит Блинкена в КНР: стороны остались на прежних позициях, - В.Пироженко

13:06 22.06.2023

Под обтекаемыми формулировками кроются принципиальные разногласия



В понедельник 19 июня встречей с председателем КНР Си Цзиньпином завершился визит главы Госдепа США Блинкена в Пекин. Стороны в целом сдержанно положительно оценили итоги визита, отметив важность самого факта возобновления контактов на высоком уровне и возможность напрямую обсуждать вопросы двусторонних отношений.



Особенностью визита стал упор Блинкена на проблемы в торгово-экономическом взаимодействии двух стран. При этом США и КНР остались на своих прежних позициях по всем острым проблемам двусторонних отношений и геополитики: в тайваньском вопросе, в вопросе возобновления военных контактов, в вопросе вмешательства США во внутренние дела КНР с помощью клеветнических кампаний "защиты нацменьшинств", в украинском кризисе, пр. Как отмечают американские эксперты, США и Китай не изменили оценки угроз друг другу.



Отражением этого факта стала безрезультатность попыток Блинкена возобновить в ходе визита прямые контакты между военным руководством США и КНР, в частности на уровне министров обороны. Глава Госдепа свалил всю ответственность на Китай: "На данный момент Китай не согласен продвигаться вперед в этом вопросе". Но Блинкен исказил ситуацию, и проблема не в Китае. США сами себе создали проблему, когда в 2018 г. ввели санкции против Ли Шанфу, отвечавшего тогда за закупки российских боевых самолетов и оборудования и ставшего впоследствии министром обороны КНР. Естественно, что, пока США не снимут эти санкции, никакой диалог "из под палки" Пекин вести не будет.



По украинской проблеме США также не добились никаких сдвигов. Китай остается на позиции нейтралитета, не оказывая на государственном уровне военную поддержку ни России, ни Украине. Эта позиция не распространяется на частные китайские фирмы, за которые правительство Китая не может отвечать, что в данном случае очень огорчает Блинкена.



В сообщении американской стороны говорится, что "обе стороны провели откровенные, предметные и конструктивные дискуссии по ключевым приоритетам в двусторонних отношениях и по ряду глобальных и региональных проблем". Блинкен на переговорах в Пекине воспроизвел многократно повторяемую официальную позицию США: США не стремятся к новой холодной войне или изменению китайской системы, их союзы не направлены против Китая, они не поддерживают "независимость Тайваня" и не стремятся к конфликту с Китаем, а любые разногласия на Тайване "будут разрешены мирным путем".



На переговорах Блинкена с Цин Ганом, главой МИД КНР, и Ван И, отвечающим за внешнюю политику в ЦК КПК, китайская сторона потребовала от США прекратить распространять миф о "китайской угрозе", отменить незаконные односторонние санкции в отношении Китая, прекратить оказывать давление на технологическое развитие Китая и прекратить умышленное вмешательство во внутренние дела Китая.



Председатель КНР на встрече с Блинкеным подчеркнул, что Китай "уважает интересы США и не стремится бросить вызов или сместить США". В том же духе США "должны уважать Китай и не должны наносить ущерб законным правам и интересам Китая".



Часть китайских экспертов считает, что двухдневный визит Блинкена принес некоторые положительные результаты, под которыми подразумеваются договоренности о восстановлении официальных контактов между двумя странами на разных уровнях и "готовность к управляемому сотрудничеству".



Задачи нынешнего визита главы Госдепа США Блинкена в КНР проясняются, в частности, контекстом китайско-европейских отношений. Визит Блинкена в КНР должен был состояться в феврале, но был отложен Вашингтоном из-за истории с китайским метеозондом. Использование этой ситуации для запугивания Европы "китайской угрозой" с целью выстраивания единого антикитайского фронта пришлось тогда очень кстати.



Однако, как только Китай снял коронавирусные ограничения, между Китаем и Европой быстро возобновились обмены на высоком уровне в различных областях. На данный момент Китай для ЕС остался единственным крупным рынком и источником капиталовложений. И чем сильнее США пытаются обрубить политические и торгово-экономические китайско-европейские связи, как они это сделали в отношении России, доведя украинский кризис до военной фазы, тем сильнее заинтересованность ЕС в укреплении торговых отношений с Китаем.



Данная тенденция была подтверждена серией визитов в КНР первых лиц из наиболее влиятельных стран ЕС. В декабре 2022 г. Китай посетил канцлер ФРГ Шольц, а затем, один за другим в апреле и мае этого года – премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Франции Макрон и председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен; вслед за ними глава МИД ФРГ Бербок. Тогда же министр коммерции Китая Ван Вентао посетил ФРГ, где обсудил с деловыми кругами этой страны поддержание стабильности промышленных цепочек поставок.



В данный момент завершается немецкая часть обширного европейского турне председателя Госсовета КНР Ли Цяна. В Германии он провел переговоры с лидерами местных деловых кругов; впереди посещение Франции.



На этом фоне затянувшаяся пауза в китайско-американских отношениях грозила утратой американского контроля над своими союзниками и прямым финансовым ущербом от вытеснения американских компаний с китайского рынка их европейскими конкурентами. США вынуждены смягчить свое требование однозначного выбора "или – или" к европейским (и не только) союзникам – "или тесные экономические отношения с КНР или партнерские отношения с США", а Блинкену пришлось лететь в Пекин налаживать "конструктивные дискуссии".



В Пекине глава Госдепа США встретился с представителями американских компаний в Китае, работающих в сфере здравоохранения, автомобилестроения и развлечений; сказал, что США "готовы сотрудничать с Китаем" в "макроэкономической стабильности" и описал ведение дел в Китае как отвечающее наилучшим интересам США.



Причем, даже говоря о тайваньском вопросе, Блинкен особо подчеркивал его экономическую сторону, поскольку кризис на острове, как он выразился, "может затронуть весь мир" из-за того, что 50% коммерческих контейнерных перевозок ежедневно проходит через Тайваньский пролив и 70% полупроводников производится на острове.



Упор Блинкена на переговорах в Пекине по экономике отражает рост в США внутренней оппозиции разделению с КНР, которую возглавляет финансово-экономический блок в администрации Байдена. На прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен заявила на слушаниях в конгрессе, что "для нас было бы катастрофой пытаться отделиться от Китая", подчеркнув при этом, что США хотят только "снизить риск" в своих отношениях с Китаем.



В Китае заметили этот сдвиг в официальной американской риторике, когда вместо "экономического разъединения" в США стали говорить лишь о "снижении рисков". Эксперты связывают это с усилением противоречия между идеологическими установками администрации Байдена и экономическими интересами США в условиях высокой инфляции и нарастающих проблем в экономике.



Вместе с тем в Китае не переоценивают значение состоявшихся переговоров. Основная проблема заключается в том, что США в настоящее время рассматривают Китай как наиболее важного противника, развитие которого нужно подавлять. Но в плане защиты своих основных интересов китайская позиция неизменна – уступок Китая по тайваньскому вопросу не будет, а США должны на деле придерживаться принципа одного Китая.



Директор влиятельного в КНР Центра американских исследований Университета Фудань Ву Синбо вполне отразил официальную китайскую позицию, когда сказал, что "если США продолжат продавать оружие или усиливать взаимодействие на высоком уровне с властями Демократической партии на острове ... мы обязательно примем контрмеры, которые не только сделают ситуацию в Тайваньском проливе нестабильной, но и сильно повлияют на китайско-американские отношения".