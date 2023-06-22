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Британские дети массово идентифицируют себя... котятами и мяукают на уроках, - Daily Mail
13:53 22.06.2023

Daily Mail
Великобритания
22 июня 2023
Директора школ должны вмешаться, чтобы дети не идентифицировали себя с кошками, лошадьми, лунами или другими "нео-полами", заявили на Даунинг-стрит

В Британии девочку затравили за то, что она усомнилась в словах одноклассницы, считающей себя кошкой, пишет DM. В стране появляется все больше детей, идентифицирующих себя с животными. А одна из организаций выпустила документ с рекомендациями, как поддерживать "пушистиков".
Артур Парашар
Директора школ должны вмешаться, чтобы дети не идентифицировали себя с кошками, лошадьми, лунами или другими "нео-полами", заявили на Даунинг-стрит.

Пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака заявил, что на детей не должны влият "личные взгляды" учителей, когда речь заходит о проблемах трансгендеров.

Даунинг-стрит вступил в дискуссию после того, как выяснилось, что школы позволяют детям идентифицировать себя как кошек, лошадей и динозавров, а учителя не задают им вопросов.
На этой неделе The Telegraph сообщила, что 13-летнюю девочку из колледжа Рай в Восточном Сассексе учитель назвал "отвратительной", когда школьница усомнилась в заявлении одноклассницы, когда та сказала, что считает себя кошкой.
Появляются новые истории об учениках, которые идентифицируют себя с животными с человеческими чертами - их называют "фурри" ("пушистики").

В государственной средней школе в Уэльсе один ученик мяукает, когда учитель задает ему вопросы, вместо того чтобы отвечать по-английски. В других школах один ученик настаивает на том, чтобы к нему обращались как к динозавру, другой считает себя конем, а третий носит плащ и требует, чтобы его признали луной.
Они известны как "нео-местоимения", что относится к предметам или животным в противоположность традиционным полам.

Отвечая на историю об ученице восьмого класса колледжа Рай, официальный представитель Риши Сунака сказал The Telegraph, что учителям не следует преподавать "оспариваемые мнения как факты", и попросил директоров школ не бояться вмешиваться.
"В широком смысле, учителя несут ответственность за то, чтобы поощрять учеников уважительно относиться к тем, с кем они не согласны", - сказал пресс-секретарь. - Они также не должны преподносить оспариваемые мнения как факты, прекращая обоснованные дискуссии и дебаты по существу. Важно, чтобы родители и опекуны были уверены в том, что на детей не влияют личные взгляды тех, кто их учит. Любой пример, который отклоняется от этого, был бы неправильным, и мы ожидаем, что директора школ будут действовать".
Все произошло после того, как двум ученикам восьмого класса колледжа Рай в Восточном Сассексе велели остаться в классе после стычки с одноклассницей, которая считает себя кошкой. Родители девочки, которую заклеймили "отвратительной", рассказали MailOnline, что их дочь за свои слова подверглась буллингу со стороны учителя.
Одна из девочек тайно записала их разговор с учительницей, которая отчитывает их обеих за взгляды на бинарность полов, говоря, что это "отвратительно" и "очень печально".
Девочкам также сказали: "Если вам это не нравится, вам следует перейти в другую школу". Учительница не ответила на запросы Mail.

Мать одной из девочек, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала MailOnline вчера вечером: "Я так горжусь своей дочерью, она всегда будет отстаивать то, что считает правильным. Она выразила мнение, которое разделили бы многие, очень многие ее одноклассники и их родители, но учительница накричала на нее и подвергла буллингу".

Она продолжила: "Моя кровь вскипела после слов учительницы о том, что моей дочери надо перейти в другую школу. Что это за обращение с 13-летней девочкой?"
На этой неделе правительство должно выпустить новое руководство по самоидентификации, но проблема "фурри" конкретно рассматриваться не будет.
Представитель Министерства образования заявил, что учителям рекомендуют применять здравый смысл в каждом отдельном случае.

Трейси Шоу (Tracy Shaw) из Альянса безопасных школ сказала, что получает все больше сообщений о самодентификации детей с животными, но добавила, что таких по-прежнему немного.
"Это вызывает беспокойство, поскольку существует высокая вероятность того, что эти дети общались онлайн на нерегулируемых чат-форумах, - сказала она. - Мы знаем, что злодеи пойдут на все, чтобы добраться до детей, а что может быть лучше, чем проникнуть на форумы чатов, притворяясь милым пушистым животным? Эти дети часто уже изолированы и уязвимы; они также могут чувствовать, что не вписываются в общество. Учителям нужно проявлять профессиональное любопытство, когда они сталкиваются с детьми, которые идентифицируют себя с животными. Согласие с представлением о себе как о животном вредит этим детям, поскольку не позволяет заглянуть в их жизнь и оказать им необходимую помощь. Это также наносит вред другим детям в школе.
Мы потрясены тем, что от детей ожидают, что они будут игнорировать очевидные доказательства и притворяться, что они - это то, чем явно не являются. Когда школы затем наказывают этих детей за то, что они не согласны с концепцией об идентичности, мы полагаем, что в эти школы проникли опасные идеи и они больше не являются безопасным местом для детей".

Ранее в этом году стало известно, что организация по защите школ выпустила руководство для родителей и учителей о том, как поддерживать "пушистиков". Неясно, сколько британских учеников считают себя таковыми, но Safer Schools опубликовали пространный документ, в котором советует, как реагировать в этих случаях.
Серия наблюдений о "фурри" включает заверения в том, что в желании учеников заниматься этим нет ничего необычного: "Для молодых людей нормально выражать себя с помощью переодевания".
В сообщении на веб-сайте организации объясняется, как членам пушистого сообщества нравится перевоплощаться в животное – "фурсону" - и взаимодействовать с другими "фурсонами" -единомышленниками, общаясь в чате и участвуя в ролевых играх. Далее в нем рассказывается о том, как "фурри" перенимают индивидуальность и физические качества выбранного ими животного, а некоторые участники шьют или покупают яркие костюмы своих персонажей, известные как "фуркостюмы". По всему миру проводятся съезды, где эти единомышленники могут встретиться в своем измененном животном эго.

Источник - иносми
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