Секретный слив: Иран заподозрили в попытке помириться с Украиной

14:48 22.06.2023 В Сеть попали тайные документы о планах властей в отношении Киева



Ксения Логинова



Организация "Моджахеды иранского народа", которая противостоит иранским властям и, по разным данным, поддерживается Соединенными Штатами, опубликовала секретные документы. В них сообщается, что весной этого года МИД страны якобы собирался наладить отношения с Киевом. Как работает такая информация в контексте международной повестки и на кого был рассчитан подобный слив - разбирались "Известия".



Действовать по методичке



"Иранский режим хочет избежать разрыва связей с Киевом, чтобы свести к минимуму международную изоляцию. Тактика Тегерана, стремящегося выиграть время за счет затягивания переговоров с украинскими официальными лицами, привела к некоторому ослаблению напряженности в отношениях с ЕС", - такая информация появилась на сайте "Моджахедов иранского народа".



Накануне хакеры из группировки Ghyam Sarnegouni слили в Сеть документы с секретного семинара для послов, состоявшегося в апреле-мае, под названием "Кризис на Украине и его последствия для внешних отношений Исламской Республики Иран". Считается, что хакеры, которые связаны с "Моджахедами иранского народа", взломали сайты некоторых государственных ведомств, включая МИД.



По сути, опубликованный документ - это инструкция для глав дипломатических миссий о том, какой линии придерживаться в отношении конфликта между Россией и Украиной и как на него реагировать.



"Российско-украинский конфликт имеет серьезные глобальные последствия, которые затрагивают интересы Исламской Республики Иран. Он изменил динамику отношений Ирана, особенно с точки зрения обороны и безопасности, как с Россией, так и с Украиной. Отношения Тегерана с Киевом и странами Запада, особенно с ЕС, стали объектом пристального внимания", - говорится в публикации.



В документе главам дипломатических миссий предлагается "изучить возможность использования потенциала тесного сотрудничества Тегерана с Москвой в качестве рычага давления" на переговорах с европейскими странами.



"Любое конструктивное взаимодействие с украинской стороной может также свести к минимуму негативные последствия украинского конфликта для отношений Ирана с Европейским союзом. Для этого необходимы сотрудничество и координация между всеми соответствующими органами под эгидой Высшего совета национальной безопасности", - говорится в документе.



Впрочем, авторы инструкции для послов не особо верят в возможность нормализации отношений Ирана с Украиной, поэтому на случай понижения уровня дипотношений с Киевом или же полного их разрыва предлагают открыть посольство Ирана в Молдавии.



Недоверие растет



Отношения между Киевом и Тегераном испортились в августе прошлого года, когда появились сообщения о том, что Иран якобы отправил военные беспилотники в Россию для использования в СВО. Москва и Тегеран не раз официально опровергали эти сообщения.



Украинские власти в сентябре 2022 года стали сокращать сотрудничество с Тегераном. Процесс начался с отзыва иранского посла на Украине и сокращения иранского дипломатического корпуса в Киеве.



30 марта 2023 года Украина ввела санкции в отношении нескольких иранских компаний и физических лиц. В конце мая президент Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал Тегеран за якобы поставки России беспилотников, а также призвал ввести на 50 лет санкции в отношении Ирана.



Такое заявление в Тегеране восприняли в штыки. Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи называл это антииранской пропагандой и частью информационной войны. "Это направлено на привлечение еще большего количества оружия и финансовой помощи со стороны западных стран", - заявил дипломат.



При этом он подчеркнул готовность своей страны участвовать в политическом урегулировании украинского конфликта.



Впрочем, не исключено, что отношения между странами могут ухудшиться еще сильнее. В начале июня в Верховную раду внесли законопроект о признании государственной структуры страны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. До этого к террористам эту структуру относили только Израиль и США. Голосование может состояться в ближайшее время.



Последствия предсказать сложно



Не исключено, что слитые документы вовсе не утечка информации, а информационный вброс, предполагает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.



- Мы живем в мире постправды, где истинность какой-то информации, ее достоверность не столь важна в сравнении с тем, насколько быстро и громко она опубликована, с каким охватом аудитории. Уже даже источники информации перестали играть какое-либо значение, - комментирует эксперт.



По его словам, даже если информацию впоследствии опровергнут, это уже не столь важно. Вопрос в том, почему эта организация делает вброс именно сейчас.



- Недавно закончился ПМЭФ, в котором Иран вместе с другими ближневосточными странами, с которыми он сейчас налаживает дипломатические отношения, принимал активное участие, - отметил эксперт. Он также добавил, что Иран налаживает стратегическое сотрудничество с РФ по многим направлениям: политическому, дипломатическому, экономическому, военному, гуманитарному, технологическому и прочим.



- Возникает вопрос: почему "Моджахеды иранского народа" говорят от лица какой-то части народа Ирана, кто им давал такое право? Насколько это соответствует реальности? Они оппозиционны нынешним властям. А если так, то насколько они оппозиционны всей политической повестке страны? - задается вопросом специалист.



Он подчеркнул, что на ПМЭФ были заключены многомиллионные сделки с Ираном. В частности, они могли касаться инвестиций Тегерана в некоторые субъекты РФ. По словам собеседника, на этом фоне такие информационные вбросы выглядят очень подозрительно и очень к месту, они нужны, чтобы вбить клин между Тегераном и Москвой. Это технология рефлексивного управления, когда стороны знают, какая будет реакция, и пытаются ее предвосхитить, пояснил политолог.



Он отметил, что в настоящее время речь не идет о сближении и налаживании отношений между Ираном и Украиной.



- Была информация о том, что якобы Иран предложил гуманитарную помощь Украине в связи с аварией на Каховской ГЭС. Тут вопрос к Тегерану: осознает ли он, в каких условиях придется работать гуманитарной миссии, если она будет направлена. Ведь может возникнуть напряженность между Москвой и Тегераном, потому что в таком случае иранские граждане будут находиться между двумя враждующими сторонами на линии соприкосновения, - рассказал Крылов.



Эксперт полагает, что последствия от таких действий очень сложно предсказать. По его мнению, данный вброс направлен в первую очередь на те политические круги и страны, которые активно поддерживают сотрудничество с Западом. Это провокация против Тегерана, попытка разрушить связи между Ираном и РФ и ограничить возможности Москвы по внешнеполитическому взаимодействию со странами Востока.



По его словам, стратегическое, политическое партнерство и взаимная дипломатическая поддержка Ирана и России очень важны сейчас для обеих стран.



Цель - испортить отношения с РФ



Схожую точку зрения разделяет востоковед, публицист Андрей Онтиков. Чтобы понять, как Иран относится к ситуации вокруг Украины, достаточно посмотреть, какие заявления делает руководство в Киеве по поводу Тегерана, - это череда обвинений и даже разрыв дипотношений со стороны Украины, указывает эксперт.



Политолог считает, что в настоящее время отношения между Украиной и Ираном довольно напряженные.



- Но Тегеран, судя по всему, рассматривает Украину как инструмент, которым пользуются США для проведения своего курса. С другой стороны, мы видим продолжающееся сближение России с Ираном, Ирана с Китаем и России с Китаем - формирование условно антизападного, или антиамериканского, фронта, - пояснил специалист.



Онтиков сомневается в достоверности данных, которые слили в Сеть.



- Учитывая источник этой информации, не знаю, насколько она соответствует истине. Очевидно, что одна из целей - посеять в российских политических кругах сомнения в благонадежности Ирана в контексте ситуации вокруг Украины. Только и всего, - подытожил эксперт. Источник - Известия

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