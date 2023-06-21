Вопрос решен. У известного кыр-политикана и прохиндея Мадумарова отбирают мандат и будут судить

19:06 22.06.2023

Генпрокурор привлечет к уголовной ответственности депутата Мадумарова. ЖК дал свое согласие



Бишкек (АКИpress) – Комиссия Жогорку Кенеша, которая рассматривала представление генпрокурора о даче согласия на привлечение депутата Адахана Мадумарова ("Бутун Кыргызстан") к уголовной ответственности, представила свое заключение парламенту.



По словам депутата Гули Кожокуловой ("Бутун Кыргызстан"), парламент проголосовал за представление генпрокурора. 17 депутатов против, за - 61.



Как стало известно, депутатская комиссия заключила дать согласие парламента генпрокурору привлечь к уголовной ответственности Мадумарова по одной статье из четырех выдвинутых - превышение власти (275 метров асфальтовой дороги на кыргызско-таджикской границе).



А по делу Кемпир-Абадского водохранилища (приготовление к преступлению, насильственный захват власти, массовые беспорядки) комиссия не стала давать согласие на привлечение к уголовной ответственности.



Сам Мадумаров сообщил, что готов сотрудничать со следствием и ходить на допросы.



Обсуждение дачи согласия шло в закрытом режиме. Голосование также было закрытым.



31 мая в ЖК поступило представление генпрокурора о даче согласия на привлечение депутата Мадумарова к уголовной ответственности. В ЖК создали комиссию по рассмотрению представления генпрокурора.



Ранее депутат Исхак Масалиев ("Бутун Кыргызстан") предположил, что уголовные дела касаются 275 метров асфальтовой дороги на кыргызско-таджикской границе и встречи в кафе "Каса Италия" по вопросу Кемпир-Абадского водохранилища.



Спикер Нурланбек Шакиев сообщал, что в представлении генпрокурора речь идет о следующих статьях Уголовного кодекса:



Статья 278. Массовые беспорядки



1. Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, –



наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.



Статья 326. Насильственный захват власти



Насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Кыргызской Республики, а равно действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, –



наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.



Статья 36. Приготовление к преступлению



1. Приготовлением к преступлению признаются умышленно совершенные лицом приискание или приспособление средств или орудий преступления, приискание соучастников, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено лицом до конца по причинам, не зависящим от его воли.



2. Уголовная ответственность наступает только за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению.



3. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает по той же статье настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на настоящую статью.



Статья 338 пункт 3. Превышение власти



1. Совершение должностным лицом либо по его приказу, с его ведома или согласия действий (кроме пыток, предусмотренных статьей 137 настоящего Кодекса), выходящих за пределы его полномочий или соединенных с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угрозой применения такого насилия, –



наказывается штрафом от 3000 до 5000 расчетных показателей либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.



2. То же деяние, совершенное:



1) с применением оружия или специальных средств;



2) с применением физического насилия или угрозой его применения;



3) в интересах организованной группы или преступного сообщества;



4) с причинением тяжкого вреда – наказывается штрафом от 5000 до 10000 расчетных показателей или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение – наказываются штрафом от 10000 до 20000 расчетных показателей или лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



В пресс-службе Генпрокуратуры не сообщили, по какому делу направлено представление.