КырПарламент требует от президента уволить вице-премьера Байсалова. Ввиду очевидного дебилизма

19:09 22.06.2023

ЖК направил президенту предложение освободить от должности зампреда Кабмина Эдиля Байсалова

Жогорку Кенеш 22 июня принял решение направить президенту предложение об освобождении от должности заместителя председателя Кабинета министров Эдиля Байсалова.



За такое решение проголосовали 72 депутата, против - 3.



Ранее три фракции предложили освободить Байсалова от должности зампреда Кабмина.

20 июня Эдиль Байсалов и ряд депутатов поругались.