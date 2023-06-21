Байден-старший попытался прикрыть Байдена-младшего, - Г.Петров

19:12 22.06.2023

21.06.2023



В разгар внутриамериканского скандала президент США спровоцировал скандал международный

Геннадий Петров

Джозеф и Хантер Байдены оказались под огнем критики.

В отношениях КНР и США возникла неожиданная проблема. Сразу же после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай Джозеф Байден весьма нелицеприятно отозвался о Си Цзиньпине. Пекин выразил протест. Возможно, президент США решил таким образом перебить медийную повестку – отвлечь внимание общественности от обвинений в адрес его сына: тему связи Хантера Байдена с китайским бизнесом усиленно раздувают республиканцы.



В среду, 21 июня, Китай выразил протест. Как сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин президент США "нарушил дипломатический этикет", сделав "безответственное заявление", которое Пекин расценивает как "открытую провокацию".



Имелось в виду сказанное Байденом в Калифорнии, на встрече с донорами Демократической партии. Там президент вдруг начал рассказывать о, казалось бы, исчерпанном инциденте, всерьез омрачившем в этом феврале двусторонние отношения – уничтожении американскими ПВО китайского зонда, залетевшего на американскую территорию. По версии Китая, зонд был метеорологическим, по версии США – разведывательным. Байден сказал, что председатель КНР в телефонном разговоре с ним выразил большое недовольство тем, как развивался скандал вокруг этого инцидента. "Причина, почему Си Цзиньпин был очень недоволен, когда я сбил тот аэростат с двумя вагонами шпионской аппаратуры, была в том, что он не знал об этом аэростате. А это диктаторам очень не нравится – когда они не знают, что происходит", – утверждал президент США.



Решение Байдена затронуть столь скользкую тему кажется особенно удивительным, учитывая то, что в отношениях двух стран наметились признаки сближения. В воскресенье и понедельник в Китае был Блинкен. Это первый визит госсекретаря США в Китай за последние пять лет, и, видимо, он прошел относительно успешно. Блинкена принял сам Си Цзиньпин, они провели переговоры, по окончании которых стороны констатировали, что определенный прогресс достигнут, хотя разногласия по спорным темам (таким как отношение к Тайваню, права человека и торговая политика) сохраняются. В целом эксперты расценили визит госсекретаря как позитивный сигнал и как часть подготовки встречи двух президентов. Она может состояться в ноябре в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС). Теперь, после весьма резкого высказывания Байдена, действительно не очень соответствующего принятому стилю общения глав государств, китайцы вправе отреагировать не протестами, а действиями. Не факт, что их не будет.



Не факт и то, что Байден, говоря нелицеприятно о Си Цзиньпине, рассчитывал на долгосрочные последствия своих слов. Скандал в отношениях с Китаем и связанное с ним возвращение американских СМИ к теме полетов китайских зондов над территорией США несколько потеснили в повестке дня новости о сыне президента. Во вторник в штате Делавэр Хантер Байден заключил досудебную сделку с прокуратурой, признав себя виновным в двух случаях неуплаты федеральных налогов. В 2017 и 2018 годах он при заработке порядка 1,5 млн долл. в год недоплатил казне 100 тыс. долл. Кроме того, Хантер Байден признался, что обманом приобрел три года назад револьвер, солгав при заполнении анкеты. В ней он указал, что никогда не употреблял наркотики. А между тем в 2014 году его уволили с флота из-за положительного теста на наркозависимость. Есть видеозапись, где Хантер Байден (или человек, похожий на него) употребляет кокаин – часть компромата, изъятого с его компьютера, предположительно благодаря усилиям команды Дональда Трампа. Есть аудиозапись телефонного разговора президентского сына, где тот хвастается тем, что курил крэк. Словом, доказательств, чтобы отправить Хантера Байдена за решетку как минимум за незаконное приобретение оружия достаточно. Тем не менее он получит, скорее всего, лишь штраф и испытательный срок – если, конечно, сделку утвердит суд.



Трамп, которому грозит тюрьма по делу о незаконном выносе секретных документов из Белого дома, не скрывал своего возмущения. "Если вы республиканец, прокуратура Байдена попытается посадить вас на сто лет, но если у вас подходящее имя, как например, Хантер, она будет вас защищать и сдувать с вас пылинки", – написал он в соцсети. При этом Трамп и трамписты не устают напоминать, что против сына президента, да и против самого Байдена-старшего, есть более грозные обвинения – в частности, в получении взяток в том числе от китайских компаний. Конгрессмены-республиканцы обратились в Министерство юстиции (ведомство, исполняющее в США функции Генпрокуратуры) с требованием назначить по этому поводу спецпрокурора. Но ответа пока не получили. Министр юстиции США Меррик Гарланд отказался комментировать и сделку, заключенную Хантером Байденом. Когда на пресс-конференции в Стокгольме по завершении министерского совещания США и ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел ему задали соответствующий вопрос, он адресовал журналистов к прокурору штата Делавэр Дэвиду Вайсу. Тот ведет дело Байдена-младшего. Гарланд также не преминул напомнить о том, что Вайс назначен на свою должность не нынешним, а прошлым президентом, то есть Дональдом Трампом.