Осужденный за хищения чиновник вернул себе должность в администрации узбекского Навои

19:14 22.06.2023

Вход в здание хокимията Навои. Фото с сайта navoiy.uz

Бывший начальник отдела благоустройства города Навои Юсуф Турсунов, который ранее был осужден за хищение в особо крупном размере, вернул себе должность. Решение о его назначении 21 июня подписал хоким (мэр) Навои Муратхан Эгамкулов, сообщает Uznews.uz.



Напомним, в марте 2021 года Навоийский городской суд по уголовным делам признал Турсунова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Узбекистана - о хищении и должностном подлоге – и приговорил к трем годам исправительных работ с удержанием 10% месячной заработной платы в доход государства. Суд также запретил Турсунову в течение полутора лет занимать руководящие посты и должности, связанные с материальной ответственностью. Запрет вступил в силу 18 августа того же года.



Согласно приговору суда, в 2019 году Турсунов, вступив в преступный сговор с главным бухгалтером хокимията (администрации) и должностными лицами ООО Paradise System Servise, перевел на расчетный счет компании свыше 997 млн сумов ($93 тысячи) за приобретение 690 уличных фонарей, то есть заплатив за каждый по 1,2 млн сумов. По заключению экспертизы, одна лампа этого типа стоила в три раза дешевле - 384 тысяч сумов. Таким образом, преступники прикарманили 732 млн сумов. Позже по такой же схеме сообщники присвоили свыше 321 млн сумов. Таким образом, выявленный ущерб составил 1,053 млрд сумов ($99 тысяч).

По теме

Мэр города Навои премировал осужденного за хищения чиновника

В августе апелляционный суд снизил срок исправительных работ до 2 лет и 7 месяцев, после чего решение суда вступило в силу. Но Турсунов оставался в должности начальника управления благоустройства. А 31 августа занимавший тогда пост хокима Навои Мухиддин Бозоров даже наградил Турсунова премией в размере его месячного оклада - в честь 30-летия независимости. Лишь в октябре 2021 года появилось сообщение о том, что Турсунов освобожден от должности.



Истек ли по каким-либо причинам определенный судом срок наказания, не сообщается. В соответствии с приговором, исправительными работами Турсунов должен заниматься до марта 2024 года.