 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воссозданный Департамент по развитию госязыка УзбКабмина возглавил Нодиржон Холбутаев
19:24 22.06.2023

Воссозданный Департамент по развитию госязыка возглавил Нодиржон Холбутаев
Заведующим Департаментом по развитию государственного языка Кабмина Узбекистана стал Нодиржон Холбутаев, бывший главред журнала "Ешлик", замсоветника президента и первый замглавы Союза писателей. Департамент был создан в 2021 году, в 2022 году переименован, затем упразднен и вскоре воссоздан.

Нодиржон Жонузокович Холбутаев назначен заведующим Департаментом по развитию государственного языка Кабинета министров Узбекистана, сообщило УзА.

Нодиржон Холбутаев родился в 1976 году в Самаркандской области. Публикует стихотворения под псевдонимом Нодир Жонузок. Работал главным редактором журнала "Ешлик". В 2018 году был назначен заместителем председателя Союза писателей по вопросам работы с молодежью. В декабре 2019 года стал первым заместителем председателя организации.

В апреле 2022 года был назначен заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. В декабре того же года снова стал первым заместителем главы Союза писателей по творческим вопросам.

О департаменте
Департамент по развитию государственного языка был создан указом президента 21 октября 2021 года - в день 30-летия придания узбекскому языку статуса государственного. В апреле 2022 года структура указом президента была преобразована в Департамент по вопросам духовности и развития государственного языка.

В декабре 2022 года департамент был упразднен указом главы государства в рамках административной реформы. Через четыре месяца - в апреле 2023-го - еще одним указом президента департамент был возрожден. Решение обосновывалось целями повышения статуса государственного языка в жизни государства и общества, его всестороннего развития на научной основе и расширения круга применения, повышения места и роли в развитии современной науки.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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