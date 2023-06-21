Воссозданный Департамент по развитию госязыка УзбКабмина возглавил Нодиржон Холбутаев

19:24 22.06.2023

Воссозданный Департамент по развитию госязыка возглавил Нодиржон Холбутаев

Заведующим Департаментом по развитию государственного языка Кабмина Узбекистана стал Нодиржон Холбутаев, бывший главред журнала "Ешлик", замсоветника президента и первый замглавы Союза писателей. Департамент был создан в 2021 году, в 2022 году переименован, затем упразднен и вскоре воссоздан.



Нодиржон Жонузокович Холбутаев назначен заведующим Департаментом по развитию государственного языка Кабинета министров Узбекистана, сообщило УзА.



Нодиржон Холбутаев родился в 1976 году в Самаркандской области. Публикует стихотворения под псевдонимом Нодир Жонузок. Работал главным редактором журнала "Ешлик". В 2018 году был назначен заместителем председателя Союза писателей по вопросам работы с молодежью. В декабре 2019 года стал первым заместителем председателя организации.



В апреле 2022 года был назначен заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. В декабре того же года снова стал первым заместителем главы Союза писателей по творческим вопросам.



О департаменте

Департамент по развитию государственного языка был создан указом президента 21 октября 2021 года - в день 30-летия придания узбекскому языку статуса государственного. В апреле 2022 года структура указом президента была преобразована в Департамент по вопросам духовности и развития государственного языка.



В декабре 2022 года департамент был упразднен указом главы государства в рамках административной реформы. Через четыре месяца - в апреле 2023-го - еще одним указом президента департамент был возрожден. Решение обосновывалось целями повышения статуса государственного языка в жизни государства и общества, его всестороннего развития на научной основе и расширения круга применения, повышения места и роли в развитии современной науки.