|Казахстанского журналиста Думана Мухаметкарима заподозрили в финансировании терроризма
20:41 22.06.2023
Казахстанского журналиста Думана Мухаметкарима, которого сегодня должны были освободить из-под административного ареста, объявили подозреваемым по делу о финансировании терроризма. Таким образом, он проведет под стражей еще как минимум 48 часов, сообщает "Власть" со ссылкой на адвоката задержанного Галыма Нурпеисова.
По словам юриста, сегодня или завтра состоится суд, который изберет Мухаметкариму меру пресечения на время следствия по новому делу.
Сегодня, 22 июня, журналист должен был выйти на свободу после ареста на 25 суток, который ему назначили за нарушение порядка проведения мирного собрания. В этой связи около здания управления полиции Илийского района Алматинской области собрались активисты, родственники и близкие Мухаметкарима. Они скандировали "Бостандык!" ("Свобода!" в переводе с казахского) и ждали, когда общественный деятель выйдет на волю.
Более того, как пишут местные СМИ, при выезде с территории участка полицейского автозака между собравшимися и правоохранителями произошел конфликт. Активисты перегородили машине дорогу, считая, что в ней может находиться Мухаметкарим.
Однако позже, после пояснений адвоката, стало понятно, что журналиста задержали еще как минимум на двое суток.
Мухаметкарим с начала текущего года уже три раза подвергался арестам на 25 суток. Поводом для привлечения к административной ответственности послужили его посты с призывами выходить на мирные акции протеста, например, против результатов парламентских выборов или на митинг памяти жертв политических репрессий.
В середине июня Галым Нурпеисов рассказал, что его клиент проходит в статусе свидетеля с правом на защиту по делу о финансировании терроризма и участии в запрещенной экстремистской организации. Тогда же юрист предположил, что расследование может быть связано с интервью, которое Мухаметкариму дал беглый банкир и оппозиционер Мухтар Аблязов.
О преследовании властями Казахстана работников СМИ за их профессиональную деятельность сообщалось и раньше. В частности, в марте этого года журналиста-расследователя Михаила Козачкова приговорили к лишению свободы условно сроком на 3,5 года за нарушение неприкосновенности личной жизни и распространение заведомо ложной информации.