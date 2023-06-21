Казахстанского журналиста Думана Мухаметкарима заподозрили в финансировании терроризма

20:41 22.06.2023

Казахстанского журналиста Думана Мухаметкарима, которого сегодня должны были освободить из-под административного ареста, объявили подозреваемым по делу о финансировании терроризма. Таким образом, он проведет под стражей еще как минимум 48 часов, сообщает "Власть" со ссылкой на адвоката задержанного Галыма Нурпеисова.



