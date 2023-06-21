Среди пропавших (погибших?) на "Титане" оказался один из богатейших олигархов Пакистана Шахзада Давуд с сыном

20:52 22.06.2023

Обнаружены две части пропавшего в Атлантике батискафа



Две части, предположительно, пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" нашли на месте обнаружения обломков.



Как передает РИА Новости со ссылкой на Sky News, найдены две части, которые могут принадлежать батискафу.



Ранее "Свободная пресса" сообщала, что в Атлантическом океане в районе поисков батискафа "Титан" обнаружили неопознанные обломки. По данным береговой охраны США, природа обломков на тот момент была неизвестна.



Напомним, связь с батискафом "Титан" было потеряна 19 июня. Подводный аппарат должен был доставить туристов к месту гибели британского трансатлантического парохода "Титаника".



На его борту находились пять человек. Цена билет на этот "круиз" составлял около 250 тыс. долл. Среди членов экипажа - один из самых богатых людей Пакистана 48-летний Шахзада Давуд и его сын.



Также на "Титане" находился миллиардер Хамиш Хардинг, основатель компании OceanGate Expeditions, организатор путешествия Стоктон Раш и француз Поль-Анри Наргеоле, который управлял судном. Все они предположительно погибли.