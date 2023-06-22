Иран подозревают в намерении поджечь Палестину, - Игорь Субботин

00:00 23.06.2023

22.06.2023



Израиль идет на крайние меры на Западном берегу реки Иордан

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Палестинская молодежь в Дженине сопротивляется рейду Армии обороны Израиля с остервенением.

Силы безопасности Израиля продолжают операции на Западном берегу реки Иордан на фоне столкновений, вспыхнувших после провального рейда спецназа и пограничной полиции в Дженине. Впервые за 20 лет Армия обороны (ЦАХАЛ) задействовала в этом районе военную авиацию, что обозначило принципиальный сдвиг в ее подходах к проблеме. Представители палестинской группировки ХАМАС призвали в этой связи к усилению вооруженного сопротивления Израилю. Эксперты не исключают, что обстановка может подтолкнуть правительство Биньямина Нетаньяху к более широкой операции.

Силы ЦАХАЛ продолжили 22 июня точечные зачистки на палестинских территориях, сообщив об устранении 17 человек, обвиненных в терроризме. Насилие на Западном берегу реки Иордан раскручивается по спирали после рейда израильтян в Дженин. С тревогой политики и эксперты восприняли применение артиллерийским корпусом ЦАХАЛ беспилотника, который, по израильской версии, преследовал группу палестинцев, обстрелявших КПП "Джаламе" возле Дженина. Первый за 20 лет удар военной авиации на Западном берегу, согласно этим оценкам, знаменует собой сдвиг в подходах Израиля к этому району.



Один из высокопоставленных представителей ХАМАС Исмаил Радуан, комментируя нападение израильского дрона, заметил, что подобный военный прецедент – это "опасное развитие событий". "Призываем все силы палестинского сопротивления усилить борьбу с противником", – заявил он. Группировка ХАМАС, которая контролирует администрацию сектора Газа, старалась напрямую не вмешиваться в военные вспышки последних месяцев, "делегируя" ответственность за военную ситуацию другим, более радикальным вооруженным фракциям. Однако на фоне последних событий в Дженине движение пригрозило израильтянам ответными мерами, "которые разрушат их хрупкое государство и превратят жизнь солдат и поселенцев в кошмар".



Примечательно, что обострение вокруг Западного берега реки Иордан по времени совпало с поездкой политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иран, где у него прошли переговоры с великим аятоллой Али Хаменеи. Рахбар назвал перестрелку в Дженине, которая обнажила масштаб сопротивления силам ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан, началом новой эры и сигналом о "светлом будущем с полной победой". "Кто бы мог подумать, что однажды палестинская молодежь в Дженине сможет затянуть петлю на сионистской армии до такой степени, что та будет вынуждена использовать боевые истребители, чтобы прорвать осаду молодых боевиков?" – цитирует агентство "Тасним" слова Хаменеи на встрече с визитерами из ХАМАС.



Как отмечается в свежей аналитике Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS), проблемы в сфере безопасности показывают тенденцию на расширение – как по количеству, так и по качеству атак, а также по численности жертв. Эксперты рекомендуют правительству Нетаньяху начать широкую военную операцию в Дженине "с его окружением и полной изоляцией на ограниченный срок, а также вводом в этот район крупной и значительной военной силы с целью демонтажа террористической инфраструктуры и подготовки условий для возвращения Палестинской автономии к более эффективному контролю".



В INSS полагают, что потенциальная операция на севере Западного берега реки Иордан имеет значение не только с позиции палестинского вопроса. "Соответствующий шаг также нанесет ущерб усилиям Ирана по подрыву стабильности и безопасности в регионе и расстроит его стратегию, направленную ​​на активацию палестинской арены в качестве еще одного фронта против Израиля", – говорится в анализе исследовательского центра. Эксперты INSS констатируют, что проблему для еврейского государства создает, с одной стороны, "отсутствие управления", а с другой – мобилизация радикалов, применяющих взрывчатые вещества и пользующихся поддержкой Ирана.



В разговоре с "НГ" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт по религиозному терроризму и экстремизму Андрей Яшлавский предположил, что последние события способны спровоцировать широкомасштабное вмешательство ЦАХАЛ. "Ряд министров самого правого израильского кабинета уже в открытую призывали к проведению такой операции, – напомнил он. – Безусловно, в случае проведения широкомасштабной израильской операции возникнет новый виток насилия в регионе, за которым последуют новые обстрелы и теракты, в том числе осуществляемые террористами-одиночками, что приведет к ударам возмездия". Но отличия от прошлых витков эскалации собеседник "НГ" не видит.



"Естественно, действия Израиля могут вызвать недовольство на международном уровне, – отмечает Яшлавский. – В том числе со стороны США, которые на днях раскритиковали планы израильского кабинета по увеличению объема еврейских поселений на оккупированных территориях. Само собой, последует критика со стороны арабских стран, в том числе тех, которые нормализовали либо давно, либо совсем недавно отношения с Израилем. Будут звучать со стороны ООН призывы прекратить насилия". С другой стороны, рассуждает собеседник "НГ", израильские силы безопасности проводят рейды на Западном берегу реки Иордан на регулярной основе с июня 2021 года. Вопрос заключается только в их масштабе, подытожил Яшлавский.