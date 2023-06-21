CNN: Батискаф "Титан" погиб от "направленного внутрь взрыва". Слава морякам-балтийцам!

00:02 23.06.2023

Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве



Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер заявил, что обломки батискафа "Титан" свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве

AFP

Об этом сообщает CNN.



Он сообщил, что найденные в более чем 200 метрах от затонувшего "Титаника" обломки свидетельствуют о том, что с батискафом произошел "катастрофический направленный внутрь взрыв".



По словам Могера, участники поисковой операции признают, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложностью работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала.



Он также подтвердил гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа "Титан".



Ранее капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа "Титан".