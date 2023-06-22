Наступает эра моделирования генной "модификации" человека, - В.Ильин

00:04 23.06.2023 22.06.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



О наступающей эре моделирования генной "модификации" человека

Глобалисты – в поисках влияния на генетический код человечества



Всемирный экономический форум (ВЭФ) - швейцарский неправительственный институт, наиболее известный организацией ежегодных конференций в Давосе - выступил против естественного зачатия. По мнению архитекторов "новой нормальности" в ближайшем будущем все дети должны выращиваться в лабораторных пробирках. Сейчас глобальная "элита" швабианцев Всемирного экономического форума и связанных с ним глобалистских структур предпринимает шаги, чтобы поставить до 2030 года под свой контроль генетический материал каждого рождающегося в мире ребенка.



Согласно заправилам ВЭФ, человечество "будет лучше подготовлено к решению проблем будущего", если появляющиеся на свет дети будут подвергаться редактированию генов (генному моделированию-модификации), "чтобы гарантировать, что они свободны от болезней и инвалидности". Для реализации этих планов структуры ВЭФ уже разрабатывают искусственные инструменты, которые "смогут развивать плод вне тела матери". Выращивание человеческих младенцев в пробирке "с нуля" может стать возможным всего за 5 лет благодаря развитию технологии создания человеческих яйцеклеток и спермы в лабораторных условиях, что может быть использовано для развития эмбриона в искусственной матке.



В начале этого года ВЭФ выпустил видео под названием "Технологи делятся взглядами на наш будущий мир", в котором говорится об изменении человеческого генома под названием "Переписывание кода жизни: технология редактирования генов позволит нам переконструировать целые организмы". "Это позволит нам не только редактировать геномы, но и, что более важно, писать "новый код для жизни". У нас будут права на запись", – утверждают проводники "Четвертой промышленной революции" с ее Интернетом тел/вещей и прочими проявлениями трансгуманизма. "ВОЗ находится на пороге получения права и власти генетически модифицировать людей по собственному желанию", – предупреждает в связи с этим доктор Сухарит Бхакди и другие медики.



Происходящее вызывает у ученых и этические вопросы, поскольку планы ВЭФ означают, что иметь детей смогут женщины любого возраста. Кроме того, родители (и не только они) могут захотеть изменить / моделировать генетические черты ребенка с помощью инструментов редактирования генов, что может влиять, помимо прочего, и на традиционные представления о теории эволюции.



Британский парламент уже разрешил проводить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК трех и более человек. По мнению ученых, такое вмешательство в генофонд может привести к генетическому изменению человеческой популяции и потенциальной угрозе для будущих поколений. Тем не менее правительство продолжает проводить этот эксперимент, игнорируя возможные последствия.



Похоже одной из заветных целей подобных опытов являются "синтетические люди" – "полугуманоидные" рабы, готовые исполнять любые команды властей и способные значительно ускорить воплощение всех замыслов архитекторов "новой нормальности". "Созданные без яйцеклеток и сперматозоидов синтетические "человеческие" эмбрионы уже получены в результате "научного прорыва", – утверждает британская DailyMail. Однако исследователи уже задаются вопросами: можно ли вообще называть людьми тех, кто родится в результате использования подобных оккультных технологий? Станут ли "печатать" их пачками, несмотря на заявления об обратном? Можно ли будет вообще отличать их от настоящих людей?



Из публикаций: "Полностью искусственный человек. Ученые создали синтетические человеческие эмбрионы, используя стволовые клетки. Это новаторское достижение позволяет избежать необходимости в яйцеклетке или мужском семени".



Тем временем основные инструменты редактирования генов уже оттачиваются и внедряются в повседневность, в том числе в виде продуктов питания и вакцин. В июне стало известно, что вскоре в продуктовых магазинах появится генетически модифицированная зелень для салатов, на которой не будет соответствующей маркировки. Этот первый продукт питания, отредактированный CRISPR и доступный для потребителей в США, в виде смеси Conscious Greens Purple Power Baby Greens Blend создала сельскохозяйственная биотехнологическая компания Pairwise.



При этом лоббисты подобных ГМО-продуктов и биотехнологий и их партнеры из ВЭФ и прочих глобалистских структур официально признают, что ГМО-продукты питания, которые Гейтс, Шваб и Ко продвигают для производства на заводах, изменяют генетику людей. Одновременно с этим лоббисты Big Pharma и Biotech, например, выступающие в американском штате Миссури, против законопроекта HB1169 о раскрытии информации о генной терапии и информированном согласии, категорически против раскрытия информации о том, как и с какой целью ГМО изменяют генетику людей.



Законопроект (с его формулировками можно ознакомиться здесь) требует раскрытия информации о любом продукте, оказывающем воздействие на организм человека, сходное с препаратами генной терапии, а также чтобы информированное согласие включало все риски и преимущества, в том числе неблагоприятные, представляющие особый интерес.



Во время официальных показаний в палате представителей Миссури по этому законопроекту лоббисты фармкомпаний официально признали – ГМО-продукты действительно влияют на генетический код людей. И тут же выступили против законопроекта на том основании, что тот потребует признать, что все ГМО-продукты на самом деле влияют на человеческий генетический код. При этом не обсуждалось, насколько существенным было это воздействие и какие исследования проводились, чтобы убедиться, что эти модификации не вызывают для здоровья долгосрочных последствий.



По мнению западных исследователей, это шокирующее признание имеет решающее значение в свете того, что ВЭФ и Фонд Гейтсов продвигают производство всех мясных и молочных продуктов на специализированных фабриках. Если базовый ГМО-продукт может вызвать модификацию нашего генома, то, что может сделать полностью изготовленный продукт? Далее, доверяем ли мы обеспечение безопасности и эффективности этих продуктов тем же индивидам, которые врали нам, что вакцины против Covid-19 будут иметь минимальные побочные эффекты и предотвратят распространение вируса?



"Сейчас наблюдается тенденция к введению домашнему скоту вакцин с мРНК, и это может в конечном итоге повлиять на наши запасы продовольствия" - предсказывают появление вакцинированной ГМО еды западные журналисты. Американские ученые утверждают, что появление в продуктах питания мРНК-вакцин – это реально, поскольку мРНК "гораздо долговечнее, чем мы могли себе представить". "Теперь мРНК производится с синтетическим псевдоуридинированием, что делает ее высокоэффективной, но устойчивой к деградации рибонуклеазами", - утверждает доктор Питер Макколоу. – Это означает, что продукты питания в различных формах действительно могут содержать мессенджерную РНК. Китайцы теперь показали, что она может попадать в пищу. Одним из подходов (для предотвращения этого) был бы запрет всех форм технологии мессенджерной-РНК у животных, полный запрет! Таким образом, больше не будет риска, что она попадет в пищу. Если в пищевом продукте содержится мРНК, вы должны иметь полное право узнать об этом, прежде чем употреблять такие продукты".



И без всего этого сегодня вакцины, наряду с ГМО-продуктами, являются инструментом моделирования (генной "модификации") человека. Причем не только на Западе, но и на Востоке. Видео, на котором Билл Гейтс во всеуслышание заявляет, что он со своими западными единомышленниками собираются изменить геном человека с помощью вакцин, можно найти в сети и сегодня. В середине июня, накануне своего визита в КНР, он специально акцентировал внимание на том, что "противостояние" между США и Китаем не касается глобализации в сфере здравоохранения".



Си Цзиньпин в Пекине, встретившись с Биллом Гейтсом, назвал его "старым другом"



Си Цзиньпин в Пекине, встретившись с Биллом Гейтсом, назвал его "старым другом"



"Знаете ли вы, что прямо сейчас в Китае есть по крайней мере две змеиные деревни, которые собирают миллионы змеиных яиц для мирового производства вакцин?.. Вы знали, что они собирают вакцины, которые мы вводим детям, из змеиных яиц?" – бьет тревогу доктор Брайан Ардис. По его информации, китайские специалисты тайно создали эти змеиные деревни, чтобы собирать миллионы недорогих змеиных яиц для производства более дешевых и "быстрых" вакцин: "Если они собирают вакцины из змеиных яиц, это означает, что в ваших вакцинах будут присутствовать белки рептилий".



Осенью 2021 года турецкое ТВ Beyaz показало страшные кадры младенцев, изуродованных вакцинами Pfizer и Moderna: дети с лишними конечностями, одним глазом или с полностью пораженным телом, покрытым волосами. "Это не вакцина. Это генно-инженерная мутация", - заявили тогда председатель Турецкой партии благоденствия (Refah) Фатих Эрбакан и трое врачей, демонстрируя соответствующие фотосвидетельства: "Вот вы видите ребенка, родившегося с хвостом, врожденным дефектом. Вот младенец в шкуре животного. Вот ребенок с четырьмя ногами и тремя руками… По-научному это называется генной терапией".



Спустя год президент фармацевтического подразделения Bayer Стефан Ольрих официально признал, что прививки от Covid-19 на самом деле являются "клеточной и генной терапией", продаваемой под видом вакцин, чтобы "завоевать доверие общественности"!..



В связи со всем вышесказанным, стоит задаться вопросом: как по мнению мировой "элиты" выглядит идеально отредактированный и "синтезированный" на генном уровне образец "человека будущего"? Источник - fondsk.ru

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