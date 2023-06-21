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Муниципальные выборы в Турции: Первый тайм за Эрдоганом, но игра продолжается
00:50 23.06.2023

Новый-старый президент пытается отвоевать у оппозиции Стамбул и Анкару

Михаил Магид

Бурная политическая жизнь Турции продолжается и после президентских и парламентских выборов, состоявшихся в мае. На них победу одержал действующий президент Тайип Реджеп Эрдоган и его исламистская Партия справедливости и развития (ПСР).

Однако политическая жизнь и не думала затихать. Страна находится в преддверии важнейших муниципальных выборов, которые состоятся в марте следующего года.

Эти выборы имеют большое значение по двум причинам.

Во-первых, на прошлых муниципальных выборах победу в большинстве крупных городов одержала оппозиция. В частности, речь идет о столице - трехмиллионной Анкаре, и 16 миллионном Стамбуле - центре турецких финансов, промышленности и культурной жизни.

Там представители оппозиционной центристской и светской РНП (Республиканская народная партия), отобрали у сторонников Эрдогана ключевые регионы, контроль над которыми позволял правящей партии (а сегодня позволяет оппозиции) получить определенную поддержку от бизнес-структур, пополнить партийную кассу или, как минимум, обзавестись важными связями.

Во-вторых, победа в столичных городах создает условия для роста популярности и продвижения своей повестки на общенациональных выборах - некогда Эрдоган, в прошлом мэр Стамбула, использовал эту позицию, как трамплин для прыжка к президентской власти. Сегодня Экрем Имамоглу и Мансур Яваш, мэры Стамбула и Анкары, являются самыми популярными оппозиционными политиками страны.

В этих условиях Имамоглу предъявлены новые уголовные обвинения. В случае продолжения и развития дела они могут помешать мэру Стамбула, высокопоставленному представителю оппозиции, стать президентом страны, а также главой своей партии - РНП (должность, на которую он тоже претендует).

Это уже не первый процесс, направленный против Имамоглу. В прошлом году он был приговорен к более чем двум годам лишения свободы. Дело было так - на муниципальных выборах 2019 года Имамоглу добился победы над сторонником Эрдогана с небольшим перевесом.

Тогда контролируемая эрдогановскими чиновниками избирательная комиссия признала выборы недействительными. Были объявлены новые выборы, на которых Имамоглу достиг уже решительной победы с перевесом в 800 тыс голосов. На сей раз на его стороне выступили курды, сторонники оппозиционной Демократической партии народов (лидер ДПН, Селахаттин Демирташ, осужден и находится в тюрьме, вместе с сотнями других курдских и турецких журналистов и политических активистов).

В ходе этих баталий возникла перепалка между Имамоглу и избирательной комиссией, и первый назвал ее членов "дураками", указав на то, что выборы стоят дорого и что их повторное проведение является бессмысленным мероприятием.

За это высказывание против него было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в оскорблении чиновников, приговорив к более чем двум годам тюремного заключения, и запретил ему заниматься политической деятельностью, что означает отстранение от любых структур власти и выборов.

Поскольку приговор находится на стадии обжалования, то Имамоглу продолжает занимать кресло мэра Стамбула. Тем не менее, это не будет продолжаться вечно. Тот факт, что суды в Турции находятся под контролем правящей партии (тысячи чиновников, не разделяющих ее идеи, были уволены и заменены другими, более лояльными, кроме того, Эрдоган имеет возможность назначать высшее руководство судебной власти), означает, что у Имамоглу нет особых надежд на победу в данном процессе.

Возможно, эта проблема возникла во время обсуждения кандидатуры лидера оппозиции на президентских выборах. Экрем Имамоглу был более популярен чем Кемаль Киличдароглу, которого выдвинула оппозиция. Но, выдвигая Имамоглу, оппозиция рисковала бы тем, что будет вынесено судебное решение, которые выбьет его из избирательной кампании. В итоге был выдвинут Киличдароглу (глава РНП). Эта ситуация стала одной из причин поражения оппозиции на выборах.

Обвинение Имамоглу выглядит странно. Что-то, воля ваша, есть недоброе в положении, при котором власти грозят отстранить ведущего оппозиционера от политической борьбы и отправить в тюрьму на том основании, что он в сердцах обозвал оппонентов дураками. Ругаться нехорошо, но как быть с тем, что тот же Эрдоган во время последней избирательной кампании жестко высказывался об оппозиционерах?

Возможно, осознавая нелепость подобной ситуации, судебная власть открыла против Имамоглу новый процесс. На сей раз его обвинили в мошенничестве с государственными тендерами. Адвокат турецкого оппозиционера Гекхан Гюнайдин сказал, что обвинения являются "политической уловкой" и что правительство хочет помешать Имамоглу стать президентом.

Как уже говорилось выше, должность мэра Стамбула является в турецкой политической системе трамплином для прыжка в верховную власть, или, по крайней мере может ей стать. "План состоит в том, чтобы попытаться запретить ему политическую деятельность", - заявил Гюнайдин, который так же отметил, что Имамоглу не участвовал в этих тендерах. Со своей стороны, турецкий аналитик Айдын Сезер, сказал, что главными целями Эрдогана становится сегодня возвращение Стамбула и Анкары.

Если суммировать сказанное, то похоже, что турецкий президент хочет парализовать оппозицию и лишить ее сначала главных мегаполисов страны, а потом и шансов на выборах президента в 2028 г. Если популярный Имамоглу будет лишен права участвовать в муниципальных выборах, это станет сильным ударом по оппозиции.

Мы не знаем, замешан Имамоглу в коррупции или нет, и не можем выносить об этом никаких суждений. Но в Турции уже много раз публично обсуждался вопрос о коррупции в ближайшем окружении президента Эрдогана, и никто из самых высокопоставленных лиц этого круга не был осужден. Яркая, полная дебатов политическая жизнь Турции напоминает популярное шоу или азартную игру, однако поверхность игрового стола не выглядит ровной.

В любом случае, Эрдоган остается очень популярен. Теперь много зависит от того, насколько успешной будет его экономическая политика. В Турции высокая инфляция, и это - главный фактор, который уменьшает симпатии к президенту.

Если Эрдоган справится с указанной проблемой, и турецкая экономика сможет динамично развиваться, большинство людей, вероятно, закроют глаза на ситуацию с оппозицией. Но для этого Эрдогану потребуется решить экономические проблемы - сбить инфляцию и привлечь в страну крупные инвестиции.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687470600


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