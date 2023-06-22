Бишкек ставит заслон биолабораториям, - НГ

00:56 23.06.2023

22.06.2023



Киргизия намерена принять закон, аналогичный российскому

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Депутаты киргизского парламента готовятся обсуждать законопроект по биобезопасности.

В Киргизии разрабатывается законопроект, регулирующий деятельность биологической безопасности. В третьем квартале с.г. его вынесут на обсуждение в правительство, а затем в парламент. Документ предусматривает комплекс правовых мер по созданию государственной инфраструктуры по обеспечению биобезопасности, включая международное взаимодействие. Эксперты задаются вопросом, как в таком случае будет реализована безопасность и кто ее будет финансировать.



Почти все исследования в киргизском здравоохранении проводятся за счет грантов западных стран, включая ЕС, ОБСЕ, ВОЗ, в частности Германии. Не исключено, что этот вопрос обсуждался за закрытыми дверями в ходе переговоров президентов Киргизии и ФРГ Садыра Жапарова и Франка-Вальтера Штайнмайера, который с визитом 22–23 июня находится в Бишкеке.



Другой вопрос, который волнует Запад, это рассматриваемый в парламенте законопроект "Об иноагентах". В случае его принятия деятельность зарубежных фондов в Киргизии будет пересечена, а значит, они не смогут финансировать сектор здравоохранения и более того, разместить в республике свои биолаборатории. Такие планы есть как у США, так и Евросоюза. Поэтому на депутатов оказывается давление со стороны западных институтов и не исключено, что законопроект в итоге может быть отклонен.



В частности, уже семь депутатов, которые разрабатывали документ "Об иноагентах", отозвали свои подписи. Парламентарий Шайлообек Атазов, пополнивший список отказников, объяснил 22 июня свое решение тем, что законопроект вредит "национальной безопасности и независимости Киргизии". "Мы не должны мешать принимать Кыргызстану помощь со стороны. Нельзя мешать поступлению грантов для спорта, здравоохранения и мечетей. Поэтому я отказываюсь от этого законопроекта", – сказал Шайлообек Атазов.



Ключевое слово в объяснениях депутата Атазова – "гранты для здравоохранения". Республика не в состоянии самостоятельно финансировать научные изыскания, в том числе в сфере биологических исследований. Единственная киргизская биолаборатория в городе Караколе (бывший Пржевальск) находится в плачевном состоянии. Зданию медучреждения, в котором работают с чумой и другими патогенами – а это старый купеческий дом, построенный еще в XIX веке, – требуется капитальная реконструкция.



Со своими предложениями, как обеспечить биобезопасность Киргизии, выступили в ходе круглого стола "Национальное законодательство КР как фактор защиты от биологических угроз в условиях глобальных вызовов" эксперты, ученые, политики и депутаты. По их мнению, необходимо срочно принять закон о биобезопасности Киргизии. Документ был разработан еще в прошлом году, но ВОЗ его отправила на доработку.



Экс-депутат парламента Евгения Строкова считает, что при разработке обеспечения биобезопасности Киргизии нужно меньше ориентироваться на ВОЗ, поскольку эта организация "пляшет под дудку Пентагона, который руководит всеми 400 биолабораториями мира". Она напомнила, что соглашение с Канадой от 2009 года о строительстве биолаборатории в Бишкеке до сих пор не денонсировано. "На его основании вполне может быть активизирована работа на данном направлении. Вопрос не закрыт, и это очень опасно. Нам нужно срочно заняться расторжением этого соглашения", – заявила Строкова.



Директор Центра экспертных инициатив "Он Ордо" Игорь Шестаков обратил внимание, что построенные на постсоветском пространстве при участии США биолаборатории, как правило, не контролируются местными властями. "Кроме этого, в экспертном сообществе СНГ бытует мнение, что американские лаборатории необходимо рассматривать с точки зрения инструмента политического влияния на страны ЕАЭС и ОДКБ, учитывая, что Пентагон – это не благотворительная организация, финансирующая научные исследования, а прежде всего военное ведомство США, которое имеет свои стратегические цели и задачи. Весь вопрос в том, насколько эти цели совпадают с интересами стран Центральной Азии", – сказал "НГ" Шестаков.



Он отметил, что законопроект не предусматривает строительство иностранных биолабораторий. Но тогда возникает вопрос: как он будет реализовывать биобезопасность в стране? Нужна поддержка дружественных стран. Ими могут стать Россия или Белоруссия. Как сказал руководитель Центра по проблемам нераспространения оружия массового уничтожения и экспортного контроля Таалайбек Бекташев, "поскольку республика самостоятельно биолаборатории построить не может, потому что они стоят много миллионов долларов, нужно обраться за поддержкой к Москве или Минску – это не важно". По его словам, главное,чтобы при реализации такого проекта были соблюдены национальные интересы Киргизии. "Управлять таким объектом и контролировать его должны наши госорганы, работать в них должен местный персонал", – отметил спикер.



В качестве примера участники приводили Казахстан, где вначале появилась лаборатория в Алма-Ате, потом на Кордае. Самым резонансным стал объект в поселке Гвардейском в 80 км от границы с Киргизией: это самая крупная в мире военная микробиологическая лаборатория с семью подземными и пятью надземными этажами.



Эксперт в области безопасности Нурлан Досалиев обратил внимание, что "не только Кыргызстан, но и все страны региона кровно заинтересованы во взаимодействии с РФ в области разработки мер защиты от биологического оружия". Он считает, что степень развития этих технологий именно в военно-оборонительном аспекте в РФ является самой передовой в мире. Впрочем, соглашение по биобезопасности c Россией было подписано главами двух государств в ходе майского визита Садыра Жапарова в Москве. Россия также обещала построить в Киргизии научный центр исследования инфекционных болезней (см. "НГ" от 07.02.23).



Председатель рабочей группы по разработке законопроекта – заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усенбаев рассказал, что при подготовке документа были изучены опыт и законодательства по биологической безопасности многих стран, в том числе соседей. "Сейчас такой закон есть в России – там он работает уже второй год. В ноябре прошлого года вступил в силу закон о биобезопасности в Казахстане, несмотря на то что биолаборатории США там функционируют. Чуть раньше аналогичный закон начал работать в Таджикистане. Но первыми этот закон мы разработали, причем самостоятельно, но затянулся процесс согласования, и наши соседи приняли такие законы раньше, ориентируясь в том числе и на наши наработки. Мы же сейчас стараемся учесть все факторы, включая рекомендации ОДКБ по обеспечению биобезопасности. Вопрос биобезопасности не может рассматриваться исключительно внутри одной страны, есть единые международные подходы к этому вопросу", – подчеркнул спикер.



Депутат парламента Динара Ашимова считает, что для обеспечения биобезопасности одного только разрабатываемого законопроекта будет недостаточно. "Нужен пакет законопроектов, так как изменения необходимо вносить и в уголовный, и в административный кодексы, и во многие другие законы и подзаконные акты, касающиеся работы различных госорганов, которые будут задействованы в обеспечении биобезопасности. То есть нужно готовить законодательный пакет", – отметила парламентарий.