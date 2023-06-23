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В США вовсю готовятся к досрочным выборам Президента Узбекистана Действующие власти страны - под ударом, - Рената Алимова
06:26 23.06.2023

23.06.2023 | РЕНАТА АЛИМОВА

В преддверии досрочных выборов главы Узбекистана 9 июля в стране и за ее пределами Вашингтон, как и в 2021 году, развернул нешуточную агитационную кампанию по дискредитации нынешнего главы государства Шавката Мирзиеева.

США и их приспешники прекрасно осознают, что как таковой интриги на выборах не будет, поскольку старый/новый фаворит прекрасно известен всему миру и адекватной замены ему в ближайшее время не предвидится.

Очевидно, что у Шавката Мирзиеева совсем нет серьезных оппонентов, способных представить своему народу какую-либо содержательную государственную программу, которая может вывести страну на новый виток развития.

К тому же, именно благодаря нынешнему президенту, экономика Узбекистана растет высокими темпами по сравнению с другими государствами Центральной Азии.

По данным Всемирного Банка, в 2022 году только ВВП Узбекистана вырос на 5,7% благодаря росту денежных переводов, потреблению и экспорту. Объем экспорта увеличился на 21%, включая экспорт текстиля, цветных металлов, удобрений и продуктов питания, что во многом объясняется высоким ростом экспортных поставок в Россию (рост на 52%). Экспорт услуг, в основном в сфере транспорта и туризма, также вырос на 53% что отражает трехкратное увеличение числа туристов или эмигрантов из России, а также из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

И, наоборот, уровень безработицы резко снизился до уровня, предшествующего пандемии COVID-19 – с 9,6% в 2021 году до 8,8% в прошлом году.

Также ожидается, что в Узбекистане экономический рост достигнет 5,1% в 2023 году (самый высокий рост в регионе Европы и Центральной Азии, прогнозируемый в настоящее время) и постепенно ускорится в среднесрочной перспективе.

Кроме того, согласно рейтингу Global Firepower, армия Узбекистана стала самой мощной в Центральной Азии и занимает 55 место из 142 позиций в мировом рейтинге (в то время как Казахстан, например, 64 место).

Более высокую мощь узбекской армии можно объяснить тем, что президент страны Шавкат Мирзиеев на регулярной основе проводит военную реформу в стране: в ноябре 2016 года Узбекистан и Россия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а чуть позже – программу стратегического сотрудничества в военной сфере на 2021-2025 годы.

Узбекский лидер также постоянно заявляет во всеуслышание, что будет и впредь во взаимодействии с Россией продолжать укреплять свои вооруженные силы для поддержания стабильности и безопасности.

И совершенно естественно, что Мирзиеев пользуется горячей поддержкой избирателей, а отличные результаты недавно проведенного референдума вдохновили его на проведение досрочных президентских выборов.

Тем не менее Вашингтон отлично понимает, что в данном случае борьба будет вестись совсем не за "государственный трон", а за то, какой процент получит действующий глава государства.

Тут речь идет о сохранении высокой планки, которая была "задрана" во время предыдущих избирательных кампаний (порядка 90% явки на выборы и около 80% – поддержки Мирзиеева). При этом более низкие показатели послужат некой "лакмусовой бумажкой" и могут свидетельствовать о достаточно большом количестве населения с протестным настроением.

Ну и, безусловно, результаты предстоящих выборов будут крайне важны для братских народов Узбекистана – стран постсоветского пространства, а также для Поднебесной.

Очевидно, что в случае уверенной победы Ш. Мирзиеева взаимовыгодное плодотворное партнерство Ташкента с Москвой и Пекином не только продолжится, но и будет "прирастать" еще более высокими темпами, а у коллективного Запада не останется ни единого шанса оказывать агрессивное давление на Узбекистан.

С учетом вышеизложенного США и приступил к своей подрывной деятельности на территории страны, выводя на арену в качестве главного "игрока" вездесущий проект американского Госдепа – агентства США по международному развитию, который, внедрившись в Узбекистан только в 2021 году, развернул тут кипучую работу.

И вот уже глава миссии запрещенного в России USAID подтверждает приверженность агентства оказанию государству "посильной помощи в результативном осуществлении задач", которые обозначены в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

А затем внезапно открывает уже второй информационно­консультационный центр для мигрантов и семей мигрантов, призванный предоставлять им юридические консультации, профессиональное обучение и психологические услуги (или, как водится, "промывать" им мозг, втравливая русофобские настроения) вернувшимся (конечно же, из России) мигрантам и их семьям.

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Потом USAID резко переключается на другую избирательную категорию граждан, подписывая партнерское соглашение о совместной работе над проектами, направленными на поддержку малого бизнеса Узбекистана в сельскохозяйственной и текстильной отраслях.

И далее по списку участие во всех мыслимых и немыслимых мероприятиях: организация выставки стартапов Центральной Азии "Tumaris.Expo" в IT Академии Astrum; проведение Дня Земли – 2023, на котором посол США в Узбекистане Джонатан Хеник и директор миссии USAID Микаэла Мередит посетили кампус МСУ, чтобы наградить победителей студенческого конкурса экологических идей и посадить деревья.

Необходимо также упомянуть про самую трепетную для всего народа тему, в которую агентство решило "влезть" со своими "нечистыми помыслами", а именно – тему недостатка пресной воды в стране.

Совсем недавно – 26 апреля – директоров офиса экономического роста и окружающей среды USAID в Узбекистане посетил потенциальные пилотные участки проекта "Восстановление экосистемы на осушенном дне Аральского моря" (ERAS-II) в Муйнакском районе и на осушенном дне Аральского моря, а также провел консультации по проектным мероприятиям.

Он также пообещал оказывать поддержку научным исследованиям и распространению инновационных технологий посадки, и ирригации соле- и засухоустойчивых культур, тем самым поддержать инициативы частного сектора по восстановлению окружающей среды и развития агробизнеса.

Можно очень долго перечислять список всех деяний "благородного" USAID в Узбекистане, но не хотелось бы утомлять читателя избыточной и совсем ненужной информацией. Одно ясно, что все их конвульсивные судороги не увенчаются успехом, так как узбекский народ не так прост, как кажется...

Изучайте получше менталитет восточных людей, dear friends...

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687490760


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