Садыр Жапаров просит Германию инвестировать в зеленые проекты Кыргызстана... а также в желтые, синие и коричневые

07:28 23.06.2023

22 июня 2023, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Затронув вопрос финансово-технического сотрудничества, глава государства Садыр Жапаров обратился с просьбой к германской стороне оказать поддержку в вопросе восстановления Кыргызстана в списке стран-партнеров Германии по финансово-техническому сотрудничеству. Об этом он заявил по итогам переговоров с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.



Садыр Жапаров поблагодарил Германию за конверсию долга в 14,9 миллиона евро. Сейчас эти деньги направляются на ипотечное кредитование жителей, проживающих в регионах республики, преимущественно из наименее уязвимых социальных слоев.



"Германия первой проявила готовность к конверсии внешнего долга Кыргызстана и показала яркий пример другим государствам. Мы высоко ценим ваш добрый жест. В этой связи хотел бы предложить германской стороне рассмотреть возможность обмена внешнего долга на реализацию проектов в области экологии", - сказал президент.



Он также отметил, что с каждым годом растет число кыргызстанцев, активно интересующихся Германией, изучением немецкого языка. И предложил рассмотреть упрощение визовых процедур для граждан страны, намеревающихся учиться и работать в ФРГ.



В своем выступлении Садыр Жапаров особо акцентировал заинтересованность Кыргызстана в эффективной реализации германской инициативы "Зеленая Центральная Азия" с учетом возрастающих вызовов и угроз в горном регионе на фоне глобального изменения климата.



"Сейчас у нас реализуется программа развития зеленой экономики, создан Фонд развития зеленой энергетики, осуществляются десятки проектов по строительству средних и малых ГЭС. Предлагаем рассмотреть возможность инвестирования в зеленые проекты в КР. Их совместная реализация могла бы способствовать экономическому развитию страны с одновременным достижением климатических и экологических целей в рамках Парижского соглашения", - подчеркнул он.



Глава государства также заметил, что с 2019-го кыргызская сторона ведет работу с Европейским союзом по подписанию соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Кыргызстан готов к подписанию документа и ожидает сигнала о готовности от ЕС.



"По последней информации, документ будет готов к концу текущего года. На наш взгляд, процесс несколько затянулся. Мы хотели бы попросить содействия Германии как государства - члена ЕС в ускорении данного процесса, а также его последующей ратификации", - заключил Садыр Жапаров