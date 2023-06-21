 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.06.2023
08:40  Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная, - Игорь Мальцев
07:42  В Нарыне пройдет международный фестиваль "Кыргыз шырдак". В программе: шырдак-шоу...
07:28  Садыр Жапаров просит Германию инвестировать в зеленые проекты Кыргызстана... а также в желтые, синие и коричневые
06:26  В США вовсю готовятся к досрочным выборам Президента Узбекистана Действующие власти страны - под ударом, - Рената Алимова
00:56  Бишкек ставит заслон биолабораториям, - НГ
00:50  Муниципальные выборы в Турции: Первый тайм за Эрдоганом, но игра продолжается
00:06  Турецкий Центробанк почти вдвое повысил ключевую ставку

00:04  Наступает эра моделирования генной "модификации" человека, - В.Ильин
00:02  CNN: Батискаф "Титан" погиб от "направленного внутрь взрыва". Слава морякам-балтийцам!
00:00  Иран подозревают в намерении поджечь Палестину, - Игорь Субботин
Четверг, 22.06.2023
20:52  Среди пропавших (погибших?) на "Титане" оказался один из богатейших олигархов Пакистана Шахзада Давуд с сыном
20:41  Казахстанского журналиста Думана Мухаметкарима заподозрили в финансировании терроризма
19:24  Воссозданный Департамент по развитию госязыка УзбКабмина возглавил Нодиржон Холбутаев
19:14  Осужденный за хищения чиновник вернул себе должность в администрации узбекского Навои
19:12  Байден-старший попытался прикрыть Байдена-младшего, - Г.Петров
19:09  КырПарламент требует от президента уволить вице-премьера Байсалова. Ввиду очевидного дебилизма
19:06  Вопрос решен. У известного кыр-политикана и прохиндея Мадумарова отбирают мандат и будут судить
18:59  России нужна СКО - специальная культурная операция, - В.Маленко
14:48  Секретный слив: Иран заподозрили в попытке помириться с Украиной
14:45  Для чего в Туркменистане построили вторую столицу, - И.Кармазин
13:53  Британские дети массово идентифицируют себя... котятами и мяукают на уроках, - Daily Mail
13:06  Визит Блинкена в КНР: стороны остались на прежних позициях, - В.Пироженко
12:47  В Кыргызстане и впрямь запахло переворотом, - Канат Кожоев
12:42  Внутри британского батискафа "Титан" закончился кислород. Суровые будни русских глубинных водолазов?
11:25  Антисоветская гнусь в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
11:22  Почему Токтогулка не наполняется, или Как Кыргызстану не остаться без электричества, - Т.Кудрявцева
11:18  New York Times: Кладбища переполнены. Для похорон погибших Украина вскрывает старые могилы
09:12  Русская империя возрождается, - Владимир Можегов
08:54  На базе ташкентского техникума создадут "Академию медицинских сестер"
08:46  Хуйские сепары? Более 30 человек погибло от взрыва в ресторане в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района Китая
08:41  Жузы не катят? Токаев утвердил новые правила прохождения госслужбы и ротации кадров
08:02  Бывшую ракетную базу РВСН СССР Державинск (Акмолинская область) казвласти переименовали в честь хана - руководителя анти-имперского восстания
07:56  Джон Миршаймер: Россия победит. Значимого мирного соглашения не будет
07:16  В Кыргызстане прошел Первый всемирный форум сказителей
07:11  Кыргызстан: пятая колонна начала контрнаступление на власть, - А.Уваров
06:57  Берлин ищет в Центральной Азии замену российским энергоресурсам, - В.Панфилова
06:36  Совет директоров "Казатмпрома" впервые возглавил Арман Аргингазин
01:15  Вопреки усилиям США, Россия спасет мир от их гегемонии, - Хадиль Мухйиддин Али
00:50  Особенности пенсионных систем в Центральной Азии
00:44  УзбВласти подумали и решили нежно лелеять психопатов
00:33  Экономика Казахстана остается в заложниках ошибок, - А.Кусаинов
00:13  Байден испортил то, что чудом не испортил Блинкен
Среда, 21.06.2023
21:38  Обманули дурака.... Горе-дипломат Мединский обвинил Запад в срыве переговоров с Украиной в 2022 году
21:30  В Москве установят памятник последнему президенту Югославии Слободану Милошевичу
21:29  Зерновая сделка: Голодающие страны Европы уже нажрались от души
21:27  Китайцы создали "Око Саурона", чтобы следить за Америкой
20:16  Игорь Левитас: Об Эрнсте и голливудском дерьме
20:01  День Победы над милитаристской Японией возвращен в число главных праздников России
19:21  Бывший глава МИДа Узбекистана Владимир Норов оставил госслужбу и занялся консалтингом
19:20  Нацбанк Кыргызстана разрешил выпуск "исламских" кредитных и дебетовых карт
14:52  Как подготовиться к будущей войне, - Владислав Исаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Садыр Жапаров просит Германию инвестировать в зеленые проекты Кыргызстана... а также в желтые, синие и коричневые
07:28 23.06.2023

22 июня 2023, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Затронув вопрос финансово-технического сотрудничества, глава государства Садыр Жапаров обратился с просьбой к германской стороне оказать поддержку в вопросе восстановления Кыргызстана в списке стран-партнеров Германии по финансово-техническому сотрудничеству. Об этом он заявил по итогам переговоров с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Садыр Жапаров поблагодарил Германию за конверсию долга в 14,9 миллиона евро. Сейчас эти деньги направляются на ипотечное кредитование жителей, проживающих в регионах республики, преимущественно из наименее уязвимых социальных слоев.

"Германия первой проявила готовность к конверсии внешнего долга Кыргызстана и показала яркий пример другим государствам. Мы высоко ценим ваш добрый жест. В этой связи хотел бы предложить германской стороне рассмотреть возможность обмена внешнего долга на реализацию проектов в области экологии", - сказал президент.

Он также отметил, что с каждым годом растет число кыргызстанцев, активно интересующихся Германией, изучением немецкого языка. И предложил рассмотреть упрощение визовых процедур для граждан страны, намеревающихся учиться и работать в ФРГ.

В своем выступлении Садыр Жапаров особо акцентировал заинтересованность Кыргызстана в эффективной реализации германской инициативы "Зеленая Центральная Азия" с учетом возрастающих вызовов и угроз в горном регионе на фоне глобального изменения климата.

"Сейчас у нас реализуется программа развития зеленой экономики, создан Фонд развития зеленой энергетики, осуществляются десятки проектов по строительству средних и малых ГЭС. Предлагаем рассмотреть возможность инвестирования в зеленые проекты в КР. Их совместная реализация могла бы способствовать экономическому развитию страны с одновременным достижением климатических и экологических целей в рамках Парижского соглашения", - подчеркнул он.

Глава государства также заметил, что с 2019-го кыргызская сторона ведет работу с Европейским союзом по подписанию соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Кыргызстан готов к подписанию документа и ожидает сигнала о готовности от ЕС.

"По последней информации, документ будет готов к концу текущего года. На наш взгляд, процесс несколько затянулся. Мы хотели бы попросить содействия Германии как государства - члена ЕС в ускорении данного процесса, а также его последующей ратификации", - заключил Садыр Жапаров

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687494480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили поправки в законодательство о дорожном движении
- Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- "Слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый "запас прочности" и безаварийность работы теплоэнергетической системы"
- Серик Жумангарин провел онлайн-прием граждан в общественной приемной партии "AMANAT"
- Кадровые перестановки
- "КазМунайГаз" и SOCAR подписали меморандум по транзиту нефти
- Комментарий МИД РК к итогам 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате
- Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  