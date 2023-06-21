В Нарыне пройдет международный фестиваль "Кыргыз шырдак". В программе: шырдак-шоу...

07:42 23.06.2023

22 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



28-29 июня в Нарыне состоится международный фестиваль "Кыргыз шырдак - XIII". Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате, которая является организатором мероприятия.



Цель фестиваля - улучшение и укрепление культурно-экономических связей между регионами Нарынской области, а также ознакомление гостей и зарубежных туристов с кыргызским прикладным искусством, национальными спортивными играми и фольклорным музыкальным наследием.



В день открытия фестиваля запланирован парад ремесленников, национальные и конные игры (эр эниш, аркан тартыш, балбан куреш, кыз куумай, ордо и другие), показ кыргызских национальных блюд (включая беш бармак и боорсок), мастер-классы по ремесленным искусствам (шырдак-шоу, вышивка, плетение циновок, валяние войлока и другие). Кроме того, все желающие смогут присоединиться к промо-туру в национальный парк "Салкын Тор", а также запланирована экскурсия по Университету в Центральной Азии.



В последний день фестиваля будут подведены итоги, награждены лучшие ремесленники, состоится гала-концерт и фейерверк.