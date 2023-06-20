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Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная, - Игорь Мальцев
08:40 23.06.2023

Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная
Игорь Мальцев
писатель, журналист, публицист
20 июня 2023,
В СССР был такой увлекательный научно-популярный журнал – "Химия и жизнь". Так вот, вижу я, что в жизни вдруг резко повысился интерес к химии. Буквально за несколько жарких дней.

Сначала партия ЛДПР подготовила законопроект о так называемой химической кастрации педофилов. Затем сразу: "в Белоруссии утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации".

А в чем дело? Дело в том, что общество обратило внимание на случаи вопиющего повторения преступлений по отношению к несовершеннолетним со стороны лиц, которые уже отбыли свое уголовное наказание за аналогичные действия. Короче – среди осужденных педофилов бушует рецидивизм.

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Вот совсем недавно в парке "Царицыно" в Москве изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. "То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности", – констатирует журналист Марина Ахмедова.

И это на самом деле мировая тенденция. Более скучные, чем наши, статистики МВД ФРГ подсчитали, что количество рецидивов по этой статье реально достигает 84%. И, в общем, нет особого повода считать, что поведение педофилов как-то сильно разнится от страны к стране.

Поэтому и встал вопрос о химической кастрации.

Ее придумал в Америке еще в 1960-е годы прошлого века некто Джон Мони, когда выяснил, что ряд химических соединений и препаратов эффективно подавляет выработку тестостерона и прочих гормонов. Но до того чтобы реально применить ее к педофилу, прошло много времени – аж до 1996 года. С тех пор эта мера стала распространяться по миру. На сегодня принудительная химическая кастрация имеет место быть в нескольких штатах самой Америки, в Канаде, Дании, Германии, Норвегии, Швеции, Казахстане. Во Франции осужденному дается выбор – или навсегда в спецзаведение, или на свободу, но через химическую кастрацию. Теперь, возможно, эта мера будет введена в Белоруссии и России.

Почему "возможно"? Потому что Госдума РФ уже принимала закон об ужесточении наказания за педофилию и там звучала формулировка "химическая кастрация". С тех пор прошло 11 лет. Но, видимо, были правы депутаты Мизулина и Миронов, которые тогда при обсуждении критиковали закон, как "слишком мягкий".

Давайте посмотрим, как вообще работает химическая кастрация.

Во-первых, она является перманентной – в отличие от хирургических мер. Это периодическое введение препаратов в организм педофила. Как только инъекции прекращаются, все более-менее восстанавливается.

Иногда используется термин "медикаментозная стерилизация". Что за медикаменты применяются? Их достаточно много – "Депо-провера", "Ципротерон", "Декапептил-депо". Все они влияют на гипофиз, который выделяет два гормона, регулирующих репродуктивную функцию и либидо в принципе. Препараты в России недороги. И достаточно популярны, так как являются частью лечения рака простаты у мужчин. Я про цену не зря говорю – например, химическую кастрацию в Израиле торпедировало именно министерство финансов.

Химическая кастрация будет представлять собой регулярное принудительное введение в организм преступника того или иного препарата. От двух раз в неделю до одного раза в три месяца.

С одной стороны, концепция химической кастрации педофилов основана на гормональной теории, но как показывает опыт использования этой меры в США, после начала ее применения с 1993 по 2006 год количество преступлений снизилось на 47%, а с 2010-го – резко выросло. Это вполне объясняется тем, что любое извращенное "влечение" к детям и подросткам имеет отношение не столько к либидо или сексу, а больше к агрессивности и отсутствию эмпатии в принципе. Это констатируют также и специалисты, которые исследуют и "взрослые" изнасилования. Хотя немцы при своих шести кастрируемых в год считают, что количество рецидивов у них падает до 3% после назначения гормонального наказания.

Необходимо учитывать, что сама такая мера в законодательстве является маятником, который качается над головами девиантов. И довольно позорной в глазах окружающих.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687498800


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