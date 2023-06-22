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Не переводами едиными: кыргызстанцы успешно строят бизнес в РФ, - Бактыгуль Акжолова
09:26 23.06.2023

Не переводами едиными: почему кыргызстанцы успешно строят бизнес в РФ
22 июня 2023 - Бактыгуль Акжолова

Членство Кыргызстана в ЕАЭС стало мощным катализатором экономического роста всей республики и помогло многим нашим согражданам добиться предпринимательского успеха в России.

По оценкам экспертов, КР лучше всех использует преимущества перемещения товаров, услуг, финансов и рабочей силы внутри союза. В результате кыргызстанцы зарабатывают больше в качестве наемной рабочей силы, а также добиваются значительных успехов в деловом мире.

Граждане Кыргызстана весьма активно выезжают на заработки в государства-члены ЕАЭС. П понятным причинам, большинство трудовых мигрантов из нашей страны едут именно в Россию, являющуюся экономическим локомотивом союза.

Политолог Игорь Шестаков считает, что свободный доступ на рынок труда РФ, в общем-то и стал основным мотивом вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

"По сути, это было ключевой причиной вступления Кыргызстана в эту организацию. Напомню, что на момент вступления в черных списках находилось 140 тысяч кыргызстанцев - это по данным на 2015 года. Можно себе представить, что было бы, если бы Россия не "амнистировала" этих людей после вступления КР в ЕАЭС. Несложно представить, к каким политическим и социальным потрясениям мог бы привести страну тот факт, что 140 тысяч человек не может выехать на заработки", - говорит Шестаков.

В результате, по его мнению, трудовые мигранты в России стали для республики чем-то вроде подушки безопасности. Их переводы, оказывающие мультипликативный эффект на экономику страны, не сократились даже во время Covid-19, несмотря на ограничения и изоляцию, которые происходили в России.

"Были даже отдельные месяцы в 2020 году, когда сумма переводов превышала безковидный 2019 год. Это свидетельствуют о том, что наши граждане широко востребованы на рынке труда России и во многом благодаря русскому языку кыргызстанцы работают в такой прибыльной сфере услуг - это магазины, отели, торговые центры и т.д.", - убежден эксперт.

Свободное перемещение рабочей силы в рамках союза позволило кыргызстанцам изучить возможности трудоустройства в России и извлечь максимум выгоды из прочных экономических связей между двумя странами. Начнем с того, что наши сограждане в России претендуют и на лучшие перспективы трудоустройства. У кыргызстанцев есть возможность получать лучшие условия труда и более высокую зарплату, чего не имеют мигранты из других стран Центральной Азии.

Не все кыргызстанцы в России работают "на дядю". Сегодня многие наши соотечественники успешно ведут там свой собственный бизнес. Они открывают хостелы, кинотеатры, кафе, ремонтные мастерские, автомойки и швейные цеха в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Благодаря их предприимчивости на российском рынке сегодня представлены уникальные кыргызские продукты, такие как суусамырский кумыс и узгенский рис, которые ввозятся в страну предприятиями, созданными выходцами из КР.

Залогом финансового успеха кыргызов в России в первую очередь, конечно, стал упорный труд. Далеко не каждый предприниматель приезжал в Москву со стартовым капиталом. Многие годами работали, откладывая деньги, прежде чем начать свое дело.

К слову, теперь некоторые из вчерашних разнорабочих владеют строительным бизнесом, производствами, магазинами, и большинство из них инвестирует в экономику КР миллиарды сомов.

Вторым важным фактором является участие Кыргызстана в ЕАЭС, обеспечивающее особые условия для наших сограждан, решивших реализовываться на других рынках труда.

Положительные результаты членства республики в ЕАЭС сегодня очевидны не только для трудовых мигрантов, они ощущаются и за счет увеличения товарооборота между странами и объема денежных переводов из России. В свою очередь приток денежных переводов способствовал общему экономическому росту Кыргызстана, поскольку он стимулирует потребление, инвестиции и развитие различных отраслей промышленности.

"Несмотря на то, что Россия оказала под беспрецедентными санкциями в 2022 году, сумма переводов только возросла. Она составила $2,6 млрд - это рекорд. И я думаю, что в этом году он будет побит потому что кыргызстаны имеют преференции на российском рынке труда: не нужно брать патент, разрешение на работу. Наши таксисты, например, работают в Яндекс, потому что их водительские права признаются в России. Все эти преимущества по сути дела позволяют кыргызстанцам легко и просто находить работу", - продолжил Шестаков.

Он добавил, что в среднем 1,5 млн граждан кыргызстана ежегодно работает в России, часть из них уже получила гражданство. На другие рынки труда кыргызстанцам попасть сложно, хотя и ЕС и Великобритания заявляли о заинтересованности в рабочей силе из КР.

"Но там речь идет менее чем о 10 тысячах наших граждан, поэтому, в принципе, это не имеет экономического веса для нашей страны", - заключил политолог Игорь Шестаков.

История успеха Кыргызстана в рамках ЕАЭС служит вдохновляющим примером того, как региональная экономическая интеграция может раскрыть возможности, облегчить торговлю и дать возможность людям достичь выдающихся бизнес- результатов. Учитывая, что Кыргызстан продолжает наращивать свои связи с ЕАЭС и взаимодействие с Россией, стоит ожидать, что предприниматели из КР еще больше укрепят свои позиции в качестве ключевых игроков на пространстве союза.

Источник - Вечерний Бишкек
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