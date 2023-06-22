Из России пытались вывезти цезий-137

11:37 23.06.2023

ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза цезия-137 из России

Сотрудники ФСБ задержали пять человек за попытку вывоза цезия-137 из России

Москва, 23 июня, 2023, 09:05 - ИА Регнум. Пять человек задержаны за попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137. Его намеревались использовать против России в ходе спецоперации, сообщили 23 июня журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.



Сотрудники ФСБ задержали пять человек за попытку вывоза цезия-137 из России

Пятерых членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины, задержали с поличным в момент незаконного приобретения радиоактивного вещества. Они намеревались контрабандой вывезти его за рубеж.



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Группа действовала в интересах иностранного заказчика и пыталась в обход законодательных запретов и ограничений купить 1 кг изотопа "цезий-137" за $3,5 млн. Далее его предполагалось использовать в ущерб российским интересам в ходе СВО, говорится в сообщении.



Изотоп мог быть использован в "информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения", добавили в ФСБ.



Подозреваемые арестованы и дают признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обращении с радиоактивными веществами и по статье о приготовлении к контрабанде радиоактивных веществ.



Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, задержанный - уроженец украинской Винницы и гражданин России - при помощи криптовалюты переводил средства в пользу ВСУ.