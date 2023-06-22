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Байден сулит Моди высокие технологии и современные вооружения, - В.Скосырев
11:39 23.06.2023

Вашингтон стремится побудить Индию к более решительному отпору Китаю в Азии и осуждению России
Владимир Скосырев

Президент США вел себя как закадычный друг индийского премьера.
США провозгласили Индию своим важнейшим стратегическим партнером и надеются, что укрепят с ней военное взаимодействие в рамках Quad – группировки, куда входят также Америка, Япония, Австралия, сказал представитель США в связи с визитом премьера Индии Нарендры Моди в Вашингтон. Поскольку это противоречит принципу неучастия в блоках, которого придерживается Дели, в ход пущены стимулы, включающие поставки дронов, двигателей для истребителей, помощь в выпуске чипов и освоении космоса. Взамен от Индии ожидают осуждения курса России в Украине и более активного сопротивления доминированию Китая в Азии.

Старший чиновник администрации президента США Джозефа Байдена заявил, что будут объявлены далеко идущие соглашения с Индией, касающиеся полупроводников, критически важных минералов, технологий и сотрудничества в обороне. Это будет равносильно новой эре в отношениях между двумя странами. Некоторые из сделок направлены на то, чтобы диверсифицировать цепочки поставок товаров из Китая в Индию. Как передал Reuters, лидеры подпишут "потрясающую сделку": General Electric будет производить двигатели для индийских истребителей.

Корабли американских ВМС смогут заходить в индийские порты и ремонтироваться на индийских верфях. Два лидера также объявят, что Индия получит американские боевые дроны MQ-9B SeaGuardian для ведения боевых операций на морях. В число сделок войдет план построить завод по тестированию полупроводников и их упаковке компании Micron Technology’s. Стоимость проекта – 2,7 млрд долл. Предприятие будет возведено в Гуджарате – штате, где вырос Моди. Поскольку в последние месяцы были также подписаны сделки по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, после визита Моди за океан в Индию может прийти много новых американских инвесторов.

Моди приезжал в США пять раз с тех пор, как стал премьером, но сейчас его визит носит название государственного. В пятницу он обратится к директорам крупнейших американских корпораций.

А во вторник Моди встречался с Илоном Маском. Тот пообещал начать поставки своих автомобилей в Индию, а также, возможно, построить там предприятия.

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В Нью-Йорке Моди горячо приветствовали
представители индийской диаспоры.
Фото ReutersМоди, со своей стороны, призвал расширить отношения с США в сфере образования и науки. Вечером 21 июня состоялся ужин, во время которого лидеры двух стран обсудили проблемы сотрудничества в области безопасности. Участвовали в переговорах помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал.
По информации CNN, Байден расстелил перед гостем красный ковер. Но это не просто жест дипломатического протокола. Байден осознает, что США не справятся ни с одним глобальным вызовом, от изменений климата до растущего доминирования Китая в Азии, без содействия Индии. Поэтому мало есть других партнеров за рубежом, которых хозяин Белого дома больше жаждет обаять. Такова, согласно высказываниям американских чиновников, подоплека приглашения Моди в США. Америка завлекает гостя самыми эффектными символами дружеского расположения, например парадным проходом в честь него солдат на южной лужайке Белого дома.

Но все это декорации, за которыми кроется стремление побудить Индию к более решительному отпору Китаю в Азии и осуждению России. Салливан при этом ссылается на то, что США и Индия привержены демократическим ценностям. Но увы, этого недостаточно для того, чтобы добиться изменений во внешнеполитической стратегии Индии. Стало известно, в частности, что Индия в мае не только не сократила, а, наоборот, увеличила закупки нефти у России. Вашингтон рассчитывает также, что Индия, как и другие партнеры России по военно-техническому сотрудничеству, столкнется с недопоставками запчастей для российской военной техники.

Как говорит эксперт "НГ", реальная картина иная. Россия не может конкурировать с США в области беспилотников. Но по другим параметрам Москва выполняет контракты. Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ, указал, в частности, что контракт на поставку комплексов С-400 выполняется полностью: "Конечно, индийцы желают диверсификации поставок оружия. Раньше доля российского оружия составляла 70%, теперь она упала до 50%. И вряд ли изменится позиция Индии по Украине. Она сохраняет независимый курс и не хочет терять свой престиж, поддавшись нажиму извне".

Позицию Моди в США подкрепляет то, что он популярен в своей стране. Тем не менее члены Демократической партии США призвали Байдена поставить перед Моди вопрос о том, что в Индии нарушаются права религиозных меньшинств, усиливается нажим на неправительственные организации. Администрации Белого дома трудно игнорировать требования однопартийцев президента. Но чиновники США признают, что проблема прав человека на переговорах будет затронута как бы мимоходом.

22.06.23

Источник - НГ
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