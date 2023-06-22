Открывается генконсульство Казахстана в российском Екатеринбурге

11:42 23.06.2023

Генеральным консулом Казахстана в Екатеринбурге стал Жарас Мамутбеков. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, что Жарас Мамутбеков приступил к исполнению обязанностей генерального консула Республики Казахстан в Екатеринбурге.



Вскоре в Екатеринбурге состоится открытие Генерального консульства Казахстана.