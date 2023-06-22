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КырДепутаты одобрили закон о фильтрации интернета "ради защиты детей"
11:49 23.06.2023

Жогорку Кенеш 22 июня в третьем чтении принял проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Кодекс о правонарушениях и законы "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике", "О средствах массовой информации").

Инициатором законопроекта является вице-спикер ЖК Джамиля Исаева.

По ее словам, проект закона разработан в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков.

Так, законопроект нацелен на разрешение проблемы обеспечения информационной безопасности детей в информационно-телекоммуникационных сетях, которая становится все более актуальной в связи с существенным возрастанием численности несовершеннолетних пользователей, сообщила она.

"В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и "другом", и "помощником", и даже "воспитателем", "учителем". Эволюция современных коммуникационных технологий породила проблему чрезмерного воздействия неконтролируемых потоков информации на детскую психику. Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу. В силу отсутствия жизненного опыта, неокрепшей психики, ребенок более других подвержен воздействию через компьютерные игры, мобильную связь, рекламу, и особенно, через всемирную паутину сети Интернет", - поясняет автор проекта закона.

Данным законопроектом внедряются определения и механизмы на уровне государственного управления, бизнеса и гражданского общества по обеспечению защиты детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. С принятием законопроекта сформируется эффективная система по защите детей и обеспечению их информационной безопасности, считает Исаева.

"Целью правовых мер является защита детей от такого влияния мира взрослых, к которому они пока не подготовлены в силу уровня своего развития, а также создание благоприятной среды для их постепенного созревания и взросления. В том числе, эти меры призваны защитить формирующуюся психику несовершеннолетних от вредного воздействия "сексуально откровенной" телевизионной продукции, предоставляемых различными сетями, важной статьей доходов которых является распространение программ "для взрослых", - рассказала вице-спикер.

Для достижения задач законопроекта предлагается внесение изменений в Кодекс о правонарушениях и предусматривается ответственность физических и юридических лиц за распространение информации, причиняющих вред здоровью и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, запрещенной для распространения среди детей.

Также предлагается внесение изменений в закон "О средствах массовой информации" и перечень информации, не подлежащей публичному распространению, дополняется информацией, причиняющих вред здоровью и развитию детей.

Предлагаемые виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей:

1. К информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, запрещенной для распространения среди детей, относятся информации:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовляемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия или жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям или другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера;

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.

2. К информации, распространение которой среди детей ограничено, относится информация:

1) предоставляемая в виде изображения или описания жестокости, физического или психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия: вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе предоставляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и их последствий;

2) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

3) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

Предлагаемые виды наказаний:

Распространение информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, запрещенной для распространения среди детей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,

- влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 20 расчетных показателей, на юридических лиц - 100 расчетных показателей (от 2 тыс. до 10 тыс. сомов).

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,

- влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 50 расчетных показателей, на юридических лиц - 250 расчетных показателей (от 5 тыс. до 25 тыс. сомов).

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687510140


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