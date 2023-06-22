Турция начнет производить Bayraktar в Украине. Бомбить "дорогого друга"

11:51 23.06.2023

Турецкая компания Baykar начнет производить боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.



"Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar - ООО "Авиа венчурс" - идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год", - сказал он.



Также гендиректор компании отметил, что уже ведется основная часть подготовительных работ на заводе. Планируется, что он будет электрифицирован в июле 2023 года.



Уточняется, что общий объем инвестиций турецкой компании в производство в Украине составляет более $95 млн.



В 2022 году сообщалось, что компания Baykar построит в Украине завод по производству беспилотников.



"Байрактар TB-2" - оперативно-тактический ударный БПЛА, зона действия которого составляет 150 км. Он может нести управляемое вооружение и находиться в воздухе от 12 до 24 часов.