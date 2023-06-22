 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.06.2023
12:44  Кризис элит: что делать? Проблемы системы управления, - Андрей Кобяков
11:54  Таинственная пещера в Бакай-Ате. Возможно, о ней говорится в эпосе "Манас"
11:51  Турция начнет производить Bayraktar в Украине. Бомбить "дорогого друга"
11:49  КырДепутаты одобрили закон о фильтрации интернета "ради защиты детей"
11:47  Норвежский кризис. Почему гражданам богатейшей страны не хватает на еду, - П.Анисимов
11:42  Открывается генконсульство Казахстана в российском Екатеринбурге
11:39  Байден сулит Моди высокие технологии и современные вооружения, - В.Скосырев

11:37  Из России пытались вывезти цезий-137
11:30  УзбВыборы. Кандидат на прикорме у спецслужб
09:26  Не переводами едиными: кыргызстанцы успешно строят бизнес в РФ, - Бактыгуль Акжолова
08:40  Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная, - Игорь Мальцев
07:42  В Нарыне пройдет международный фестиваль "Кыргыз шырдак". В программе: шырдак-шоу...
07:28  Садыр Жапаров просит Германию инвестировать в зеленые проекты Кыргызстана... а также в желтые, синие и коричневые
06:26  В США вовсю готовятся к досрочным выборам Президента Узбекистана Действующие власти страны - под ударом, - Рената Алимова
00:56  Бишкек ставит заслон биолабораториям, - НГ
00:50  Муниципальные выборы в Турции: Первый тайм за Эрдоганом, но игра продолжается
00:06  Турецкий Центробанк почти вдвое повысил ключевую ставку
00:04  Наступает эра моделирования генной "модификации" человека, - В.Ильин
00:02  CNN: Батискаф "Титан" погиб от "направленного внутрь взрыва". Слава морякам-балтийцам!
00:00  Иран подозревают в намерении поджечь Палестину, - Игорь Субботин
Четверг, 22.06.2023
20:52  Среди пропавших (погибших?) на "Титане" оказался один из богатейших олигархов Пакистана Шахзада Давуд с сыном
20:41  Казахстанского журналиста Думана Мухаметкарима заподозрили в финансировании терроризма
19:24  Воссозданный Департамент по развитию госязыка УзбКабмина возглавил Нодиржон Холбутаев
19:14  Осужденный за хищения чиновник вернул себе должность в администрации узбекского Навои
19:12  Байден-старший попытался прикрыть Байдена-младшего, - Г.Петров
19:09  КырПарламент требует от президента уволить вице-премьера Байсалова. Ввиду очевидного дебилизма
19:06  Вопрос решен. У известного кыр-политикана и прохиндея Мадумарова отбирают мандат и будут судить
18:59  России нужна СКО - специальная культурная операция, - В.Маленко
14:48  Секретный слив: Иран заподозрили в попытке помириться с Украиной
14:45  Для чего в Туркменистане построили вторую столицу, - И.Кармазин
13:53  Британские дети массово идентифицируют себя... котятами и мяукают на уроках, - Daily Mail
13:06  Визит Блинкена в КНР: стороны остались на прежних позициях, - В.Пироженко
12:47  В Кыргызстане и впрямь запахло переворотом, - Канат Кожоев
12:42  Внутри британского батискафа "Титан" закончился кислород. Суровые будни русских глубинных водолазов?
11:25  Антисоветская гнусь в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
11:22  Почему Токтогулка не наполняется, или Как Кыргызстану не остаться без электричества, - Т.Кудрявцева
11:18  New York Times: Кладбища переполнены. Для похорон погибших Украина вскрывает старые могилы
09:12  Русская империя возрождается, - Владимир Можегов
08:54  На базе ташкентского техникума создадут "Академию медицинских сестер"
08:46  Хуйские сепары? Более 30 человек погибло от взрыва в ресторане в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района Китая
08:41  Жузы не катят? Токаев утвердил новые правила прохождения госслужбы и ротации кадров
08:02  Бывшую ракетную базу РВСН СССР Державинск (Акмолинская область) казвласти переименовали в честь хана - руководителя анти-имперского восстания
07:56  Джон Миршаймер: Россия победит. Значимого мирного соглашения не будет
07:16  В Кыргызстане прошел Первый всемирный форум сказителей
07:11  Кыргызстан: пятая колонна начала контрнаступление на власть, - А.Уваров
06:57  Берлин ищет в Центральной Азии замену российским энергоресурсам, - В.Панфилова
06:36  Совет директоров "Казатмпрома" впервые возглавил Арман Аргингазин
01:15  Вопреки усилиям США, Россия спасет мир от их гегемонии, - Хадиль Мухйиддин Али
00:50  Особенности пенсионных систем в Центральной Азии
00:44  УзбВласти подумали и решили нежно лелеять психопатов
00:33  Экономика Казахстана остается в заложниках ошибок, - А.Кусаинов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция начнет производить Bayraktar в Украине. Бомбить "дорогого друга"
11:51 23.06.2023

Турецкая компания Baykar начнет производить боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

"Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar - ООО "Авиа венчурс" - идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год", - сказал он.

Также гендиректор компании отметил, что уже ведется основная часть подготовительных работ на заводе. Планируется, что он будет электрифицирован в июле 2023 года.

Уточняется, что общий объем инвестиций турецкой компании в производство в Украине составляет более $95 млн.

В 2022 году сообщалось, что компания Baykar построит в Украине завод по производству беспилотников.

"Байрактар TB-2" - оперативно-тактический ударный БПЛА, зона действия которого составляет 150 км. Он может нести управляемое вооружение и находиться в воздухе от 12 до 24 часов.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687510260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили поправки в законодательство о дорожном движении
- Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- "Слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый "запас прочности" и безаварийность работы теплоэнергетической системы"
- Серик Жумангарин провел онлайн-прием граждан в общественной приемной партии "AMANAT"
- Кадровые перестановки
- "КазМунайГаз" и SOCAR подписали меморандум по транзиту нефти
- Комментарий МИД РК к итогам 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате
- Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  