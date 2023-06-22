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|Таинственная пещера в Бакай-Ате. Возможно, о ней говорится в эпосе "Манас"
11:54 23.06.2023
Turmush - На жайлоо Кара-Коюн Бакай-Атинского района Таласской области в местности Коргошун-Сай имеется таинственная пещера.
Об этом корреспонденту Turmush рассказал эколог Гамал Сооронкулов.
"Неизвестно, как и когда появилась эта пещера. Но исходя из названия местности, в которой она находится, возможно, здесь добывали свинец [кырг. коргошун — рус. свинец]", - сказал он.
Г.Сооронкулов отметил, что он зашел в эту пещеру.
"Прошли до конца пещеры около 100 метров. По сравнению с другими пещерами там живут мало летучих мышей. Эта местность была бы очень интересной для туристов. Хорошо было бы, если мы узнали бы ее историю. Может быть, это пещера мастера Бөлөкбая, который работал со свинцом и другими металлами, как говорится в эпосе "Манас", - сказал он.
Эколог добавил, что в Таласе имеется много мест, которые по сей день не исследованы.