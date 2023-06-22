Таинственная пещера в Бакай-Ате. Возможно, о ней говорится в эпосе "Манас"

11:54 23.06.2023

Turmush - На жайлоо Кара-Коюн Бакай-Атинского района Таласской области в местности Коргошун-Сай имеется таинственная пещера.



Об этом корреспонденту Turmush рассказал эколог Гамал Сооронкулов.



