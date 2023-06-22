Патрушев: Запад намеревается устроить на территории Центральной Азии "полыхающее пространство"

13:23 23.06.2023

Западные страны оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии с целью создания "полыхающего пространства" внутри региона, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.



По его словам, сегодня в зарубежных СМИ формируется выгодная стран коллективного Запада повестка, которая создает ложное впечатление о "массовой поддержке" его псевдодемократической политики. Тем самым США и Англия пытаются приглушить все чаще звучащие в их адрес справедливые обвинения в неоколониализме, - пояснил Патрушев во время встречи секретарей Советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия", передает РИА "Новости".



Как ранее сообщала "Свободная пресса", по словам Патрушева, новейшие биологические программы Пентагона, которые реализуются в том числе на территории Центральной Азии, могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов.