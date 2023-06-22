Ядерное оружие на Украине: Апокалипсис учебным не бывает

13:31 23.06.2023 ТЯО может быть применено в ответ на поставку американских самолетов Киеву - и не только



Дмитрий Родионов

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Владимир Сапунов

Михаил Игнатов



Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что его российский коллега Владимир Путин готов использовать ядерное оружие.



"Он будет говорить об использовании ядерного оружия. Я не думаю, что он готов сделать это, потому что он боится за свою жизнь", - заявил он в интервью телерадиокомпании Би-би-си.



Действительно, никто не хотел бы применять ядерное оружие первым, понимая, что это может привести к полномасштабной ядерной войне, победителей в которой не будет. Однако осознание того, что мы не готовы к применению ЯО, дает нашим противникам чувство уверенности и превосходство. Некоторые эксперты (к примеру, профессор Сергей Караганов) считают, что не нужно стесняться грозить "ядерной дубинкой", и надо даже быть готовыми пустить ее в ход в любой момент.



Ранее президент РФ сказал, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию российского государства, его независимости и суверенитету. При этом он подчеркнул, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность РФ в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять.



Путин также не раз отмечал, что в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.



Напомним также, что Запад постоянно говорит об угрозе применения ядерного оружия Россией, в случае если она не сможет победить на Украине. А Зеленский вон не видит такой угрозы. Как понимать эти разночтения?



- Зеленский - типичный президент-гопник, - считает доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Игнатов.



- Он говорит в духе "а вот и не ударишь!" Тем самым выполняя роль мелкого подстрекателя перед массовой дракой. Американцы же, наоборот, выступают в роле "старшего по двору", указывая на нас, как на главную угрозу. Ну, а Зеленского-"подстрекателя" отправляют завязать драку - его не жалко, он расходный материал.



"СП": По-вашему, можно представить себе ситуацию необходимости применения ЯО в рамках спецоперации?



- СВО - это наша экзистенциальная борьба за будущее. Проигрыш равен смерти. По сути, давайте говорить прямо, это наша война за обретение независимости, за право самостоятельной позиции. Мы 30 лет после развала СССР, в общем-то, были колонией - строптивой, несогласной, но колонией.



Наши элиты хранили деньги на Западе, наша культура была задавлена западным массовым фаст-фудом, в нашем общественном сознание образ жизни там казался лучше, чем здесь. Мы начали путь к самим себе - он непростой, он извилистый, но мы его начали.



Поэтому проигрыш в СВО равен смерти, а, соответственно, мы не можем себе его позволить и должны иметь в виду возможность не теоретического применения ЯО. Хотя, то как продвигается так называемый контрнаступ ВСУ, говорит скорее о том, что нам не придется этого делать. Вот и начались откровенные провокации геополитической "гопоты".



США находятся на грани краха своего мирового лидерства. Они идут к своему банкротству во всех смыслах. Для них наше СВО, запустившее создание многополярного мира - тоже экзистенциальная война. Поэтому они идут на всевозможные провокации, они пытаются нас вывести из равновесия, втянуть в как можно большее число конфликтов. И не только нас! Они откровенно "наезжают" на Китай.



Байден в открытую назвал Си Цзиньпина диктатором, поправ весь дипломатический этикет. Это говорит о том, что они нервничают, не справляются с ситуацией, делают ошибки. Если учесть, сколько они горя миру принесли в 20-м веке, сколько развязали войн, то можно сказать, что они заслужили свой крах. Но! Нам тоже не стоит терять голову. Выиграет тот, у кого нервы крепче.



"СП": Некоторые считают, что нам нужно не стесняться грозить ядерным оружием, и быть готовым его применить. Так и в США также думают. А что, если у кого-то нервы сдадут?



- Это своеобразная игра в поддавки. Знаете, такой распространенный сюжетный ход, когда два водителя едут на встречу друг другу и проигрывает тот, кто первым свернет, чтобы избежать столкновения. Вся эта риторика напоминает как раз такую ситуацию. Правда, конечно, не всегда кто-то "сворачивает". Возможно и столкновение. И да, людям, впадающим в эмоциональные ямы, приводящие к крайностям в поступках, лучше "ядерный чемодан" не доверять.



"СП": Что если они решат, что наше терпение можно испытывать бесконечно, и завезут вое ЯО на Украину? В этом случае возможен превентивный удар?



- Да, это было бы прямой угрозой для нас. В общем-то одной из причин начала СВО послужила подготовка "грязной" бомбы на Украине. В частности, в том же Харькове. ЯО - это не то, на что можно закрыть глаза. Это повод для превращения Украины в одну большую "карантинную зону". Не зря же именно на Украине создали компьютерную игру "Сталкер" про жизнь в зоне отчуждения. Символично получается.



- На данный момент вероятность применения ТЯО очень невелика, - уверен военно-политический эксперт Владимир Сапунов.



- России просто незачем это делать. Контранаступление врага успешно тормозится, это сейчас основная задача, и она решается.



"СП": Для чего, по-вашему, Запад начала разгонять эту тему - что Россия-де может применить ЯО на Украине? Просто запугивает своего же обывателя или реально готовит почву для провокации с применением ЯО, в которой обвинят Россию?



- Про "запугивать обывателя" - это обязательно, без этого никуда. Насчет провокации. Пока тоже почвы для такого не видно - слишком серьезны ставки. Вот если ВСУ начнут терпеть разгромное поражение - тогда такое вполне возможно - и для перехвата мнений стран Юга и Востока, и для последующих мер, в том числе ответного удара или вхождения войск НАТО на территорию Украины. Но, повторюсь - это слишком серьезный шаг, чтобы решиться на такую провокацию без достаточных оснований.



"СП": Ранее Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию российского государства, его независимости и суверенитету. Означает ли это, что даже если мы разгромно проиграем на Украине, ЯО не применим? Или что можно считать угрозой суверенитету?



- И теоретически, и практически возможно. Да, в случае, если положение на фронте станет совсем тяжелым. Куда уж большая угроза государству. Впрочем, и Путин, и Лавров сказали, что все может случиться и раньше, намекая на то, что определенные виды F-16 способны нести ЯО.



"СП": А США нашу ядерную доктрину вообще считали? Вот сейчас у них проходят воздушные учения, в ходе которых они отрабатывают бомбардировки Крыма. Ранее они не раз репетировали оккупацию Калининграда. Они не понимают, что это может быть воспринято как раз как угроза суверенитету со всеми вытекающими?



- Ну, такие учения они проводят каждый год - и не по одному разу. К ним надо относиться именно как к учениям - опасному для нас, но рядовому событию.



"СП": Сегодня на Западе весьма популярна теория о том, что война России с НАТО будет исключительно конвенциональной, что мы не решимся на применение ТЯО. Есть еще более страшная теория - теория "ограниченной ядерной войны", которая подразумевает возможность применения против России ТЯО в полной уверенности в том, что в ответ не полетит "Сармат" на Вашингтон. Они потеряли страх? А ведь в эпоху холодной войны именно страх перед ядерным апокалипсисом был фактором, который предотвращал мировую войну. Теперь этот страх пропал? Реально ли его вернуть перед тем, как мы скатимся в катастрофу?



- Тут главный вопрос: а вернуть страх - это достаточное основание для применения ТЯО с риском полномасштабной ядерной войны? Ну, думаю, страх того, что ответ будет обязательно, имманентен. Но лучший способ этот страх вернуть сейчас - это успехи на фронте, а не размахивание ядерной дубинкой. А культурно и интеллигентно напомнить об этом можно.



"СП": Некоторые наши эксперты считают, что вернуть страх Запада можно только постоянно понижая порог применения ЯО. И даже быть готовыми его реально применить. Что это? Безумие? Или оправданный холодный расчет?



-Еще раз повторю. Любое снятие табу на применение ТЯО возможно только в крайнем случае. А иначе - на Украине ведь вполне может оказаться западное ТЯО, которое будет применено уже против нас. Сможем ли мы на 100% гарантировать, что этого не допустим? Нет. Так что к подобным заявлениям надо относиться с большой осторожностью. Конечно, велик соблазн ударить ТЯО по скоплениям врага, но надо понимать последствия этого. Впрочем, многое будет зависеть от меняющихся целей СВО. Если будет поставлена задача идти дальше Днепра - тут уж ничего нельзя исключать. Источник - СвободнаяПресса

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