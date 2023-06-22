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Испанский пенсионер хотел подорвать посольство Украины
13:32 23.06.2023

El Mundo
Испания

Читатели El Mundo объяснили, зачем пенсионер отправил посылку со взрывчаткой в посольство Украины

В Испании в терроризме обвинили 74-летнего мужчину, который отправил посылку с взрывчатым устройством в посольство Украины, пишет El Mundo. По мнению читателей издания, пенсионер просто хотел прожить остаток жизни в тюрьме "с полным пансионом", а не в доме престарелых.

Судья Национальной судебной коллегии Хосе Луис Калама заключил, что "его целью было нарушение общественного порядка".

Судья Национальной судебной коллегии Хосе Луис Калама (José Luis Calama) решил обвинить в терроризме 74-летнего мужчину, арестованного за отправку нескольких посылок со взрывчатыми устройствами председателю правительства Педро Санчесу, министру обороны Маргарите Роблес, послам США и Украины в Испании, а также в оружейную компанию Instalaza в Сарагосе и спутниковый центр авиабазы Торрехон-де-Ардос.

По мнению следственного судьи, действия Помпейо Гонсалеса Паскуаля (Pompeyo González Pascual), задержанного в Миранда-де-Эбро (Бургос), можно считать террористическими. "Хотя доказательств его принадлежности к банде или организованной террористической группе или сотрудничества с таковой нет, действия, в которых он обвиняется, их контекст (военные действия на Украине), возможность взрыва устройств (как это произошло в случае с посольством Украины) и адресаты его посылок указывают, что у этого обвиняемого есть [...] цель нарушить общественное спокойствие", а также "заставить государственные органы нашей страны отказаться от поддержки Украины".

Как добавил судья, задержанный передал "сообщение о том, что мы имеем дело с действиями, которые осуществляют связанные с Россией люди в качестве репрессий в отношении интересов Испании и Соединенных Штатов за оказанную ими поддержку Украине". Накануне его ареста газета "Нью-Йорк Таймс" даже процитировала источники в американской разведке, которые поддержали эту версию.

ДНК и обыск

Судья перечисляет многочисленные доказательства, которые стали основанием для обвинения. Так, ДНК, обнаруженная на печатях и частях устройств, совпала с ДНК задержанного. Полиция арестовала его после того, как взяла генетические образцы из его мусора и проверила их на соответствие. Дома у пенсионера полиция обнаружила шурупы и пружины, подобные тем, что были найдены в посылках, а также материалы для работы с ними.

Отслеживание почтовых отправлений также указало на обвиняемого: он купил на интернет-сайте конверты, подобные тем, что были в посылках. Отслеживание его покупок на сайте Amazon показало, что он приобрел там необходимые ему материалы. [...]

Судья Калама считает, что данные факты могут свидетельствовать о совершении двух преступлений. Одно из них – терроризм, который карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет в случае нанесения телесных повреждений с подтвержденными террористическими целями. Именно это произошло в случае посылки, доставленной в посольство Украины, –один человек тогда пострадал.

В том, что касается обвинения в терроризме, Калама придерживается доктрины Верховного суда, согласно которой действие можно рассматривать как террористическое даже при отсутствии организованной группировки, если оно достаточно серьезно, чтобы существенно нарушить общественный порядок.

Второе преступление – изготовление, отправка или хранение взрывчатых, легковоспламеняющихся или огнеопасных веществ или устройств. Наказание предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Тот факт, что посылки были прямо адресованы "членам правительства", является отягчающим обстоятельством по обоим преступлениям.

Автор статьи: Мануэль Маррако (Manuel Marraco)

Комментарии читателей

REDACTOR-JEFE
Очень смело так поступить с бедным сумасшедшим пенсионером. Настоящие преступники, которых отпустили до суда, спокойно ходят по улицам и повторно нарушают законы. Такой у нас справедливый режим.

ultraliberal
Чтобы его помиловали или объявили сумасшедшим, он должен сказать, что сделал это ради Каталонии, ради свободы Страны Басков, или заявить, что он чувствует себя женщиной. Я бы так и поступил.

Masolta
Пенсионер из Бургоса был привлечен к ответственности за терроризм, а почти 400 преступлений ЭТА (баскская националистическая сепаратистская организация – прим. ИноСМИ) остаются нерасследованными. Правосудие по-испански, или почему мы так низко ценим наших правоохранителей.

pacobruno
Судья сильно ошибается, цель этого пожилого человека – прожить остаток жизни в тюрьме, ему там будет лучше, чем в доме престарелых.

LAGUNA619
Конечно, в тюрьме ему будет лучше: врач 24 часа в сутки, обед и ужин по расписанию, бесплатный стоматолог, горячая и холодная вода. Бесплатный полный пансион. В каком еще доме для престарелых ему будет лучше?

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687516320


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