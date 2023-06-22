 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.06.2023
14:22  Прикрываясь заботой о детях, в Кыргызстане пытаются ввести цензуру, - 24.kg
14:18  Любы друзи... Песков что-то мямлит в ответ на иск "УкрНафтогаза" о взыскании 5 млрд долларов
14:16  Эксперимент над турецкой экономикой окончен. Турция решила вернуться к борьбе с инфляцией традиционным способом
14:10  Как чиновники сферы образованияKZ "зарабатывали" на бюджетных средствах
13:43  Какую сельхозпродукцию и в каком количестве вывозит Таджикистан?
13:34  Астана. Опубликован список стипендиатов госпрограммы "Болашак". Сколько там "нетитульных"?
13:32  Испанский пенсионер хотел подорвать посольство Украины

13:31  Ядерное оружие на Украине: Апокалипсис учебным не бывает
13:23  Патрушев: Запад намеревается устроить на территории Центральной Азии "полыхающее пространство"
12:44  Кризис элит: что делать? Проблемы системы управления, - Андрей Кобяков
11:54  Таинственная пещера в Бакай-Ате. Возможно, о ней говорится в эпосе "Манас"
11:51  Турция начнет производить Bayraktar в Украине. Бомбить "дорогого друга"
11:49  КырДепутаты одобрили закон о фильтрации интернета "ради защиты детей"
11:47  Норвежский кризис. Почему гражданам богатейшей страны не хватает на еду, - П.Анисимов
11:42  Открывается генконсульство Казахстана в российском Екатеринбурге
11:39  Байден сулит Моди высокие технологии и современные вооружения, - В.Скосырев
11:37  Из России пытались вывезти цезий-137
11:30  УзбВыборы. Кандидат на прикорме у спецслужб
09:26  Не переводами едиными: кыргызстанцы успешно строят бизнес в РФ, - Бактыгуль Акжолова
08:40  Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная, - Игорь Мальцев
07:42  В Нарыне пройдет международный фестиваль "Кыргыз шырдак". В программе: шырдак-шоу...
07:28  Садыр Жапаров просит Германию инвестировать в зеленые проекты Кыргызстана... а также в желтые, синие и коричневые
06:26  В США вовсю готовятся к досрочным выборам Президента Узбекистана Действующие власти страны - под ударом, - Рената Алимова
00:56  Бишкек ставит заслон биолабораториям, - НГ
00:50  Муниципальные выборы в Турции: Первый тайм за Эрдоганом, но игра продолжается
00:06  Турецкий Центробанк почти вдвое повысил ключевую ставку
00:04  Наступает эра моделирования генной "модификации" человека, - В.Ильин
00:02  CNN: Батискаф "Титан" погиб от "направленного внутрь взрыва". Слава морякам-балтийцам!
00:00  Иран подозревают в намерении поджечь Палестину, - Игорь Субботин
Четверг, 22.06.2023
20:52  Среди пропавших (погибших?) на "Титане" оказался один из богатейших олигархов Пакистана Шахзада Давуд с сыном
20:41  Казахстанского журналиста Думана Мухаметкарима заподозрили в финансировании терроризма
19:24  Воссозданный Департамент по развитию госязыка УзбКабмина возглавил Нодиржон Холбутаев
19:14  Осужденный за хищения чиновник вернул себе должность в администрации узбекского Навои
19:12  Байден-старший попытался прикрыть Байдена-младшего, - Г.Петров
19:09  КырПарламент требует от президента уволить вице-премьера Байсалова. Ввиду очевидного дебилизма
19:06  Вопрос решен. У известного кыр-политикана и прохиндея Мадумарова отбирают мандат и будут судить
18:59  России нужна СКО - специальная культурная операция, - В.Маленко
14:48  Секретный слив: Иран заподозрили в попытке помириться с Украиной
14:45  Для чего в Туркменистане построили вторую столицу, - И.Кармазин
13:53  Британские дети массово идентифицируют себя... котятами и мяукают на уроках, - Daily Mail
13:06  Визит Блинкена в КНР: стороны остались на прежних позициях, - В.Пироженко
12:47  В Кыргызстане и впрямь запахло переворотом, - Канат Кожоев
12:42  Внутри британского батискафа "Титан" закончился кислород. Суровые будни русских глубинных водолазов?
11:25  Антисоветская гнусь в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
11:22  Почему Токтогулка не наполняется, или Как Кыргызстану не остаться без электричества, - Т.Кудрявцева
11:18  New York Times: Кладбища переполнены. Для похорон погибших Украина вскрывает старые могилы
09:12  Русская империя возрождается, - Владимир Можегов
08:54  На базе ташкентского техникума создадут "Академию медицинских сестер"
08:46  Хуйские сепары? Более 30 человек погибло от взрыва в ресторане в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района Китая
08:41  Жузы не катят? Токаев утвердил новые правила прохождения госслужбы и ротации кадров
08:02  Бывшую ракетную базу РВСН СССР Державинск (Акмолинская область) казвласти переименовали в честь хана - руководителя анти-имперского восстания
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Какую сельхозпродукцию и в каком количестве вывозит Таджикистан?
13:43 23.06.2023

Все на экспорт!

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Итоги за последние два месяца не подведены, но есть данные с января по апрель 2023 года.

В Таджикистане в эти дни в разгаре экспорт сельскохозяйственной продукции. В структуре экспорта превалируют сухофрукты, далее идут свежие овощи, бахчевые и фрукты как нового урожая, так и прошлогоднего, которые до сих пор хранились в холодильных складах.

Отметим, что за первые 4 месяца 2023 года не было экспортировано ни килограмма лука, наоборот было завезено около 1,5 тыс. тонн из-за рубежа. Экспорт лука начался с мая, в основном, в Казахстан и Россию, но объемы пока не уточнены, так как цифры меняются ежедневно.

Об этом соответствующие ведомства будут сообщать по итогам первого полугодия.

Но по предварительным данным, экспорт лука не так велик в этом году. Крупный урожай будет собран во втором полугодии, и тогда показатели экспорта улучшатся в несколько раз. Это можно предположить по тому, что Таджикистан в этом году планирует вырастить лука в два раза больше своих потребностей.

Сколько сельхозпродукции продал Таджикистан?

По итогам 4 месяцев 2023 года, по данным Таможенной службы и Агентства экспорта, наиболее востребованными экспортными товарами стали сухофрукты.

Первое место среди них традиционно занимают сушеные абрикосы, экспорт которых составил более 5,2 тыс. тонн на сумму в $3,6 млн.

Далее идут смеси из различных сухофруктов (около 10 тыс. тонн, $2,5 млн), сушеные яблоки, персики, груши и другие плоды (более 3.5 тыс. тонн на сумму около $1,4 млн), виноград сушеный (около 1 тыс. тонн, $226 тыс.) и чернослив (145 тонн, $97 тыс.).

Следующую позицию занимает виноград, экспорт которого составил 8,3 тыс. тонн на сумму $1,9 млн.

Из нового урожая на экспорт пошли свежие абрикосы (более 900 тонн, $307 тыс.) и черешня (41 тонн, около $107 тыс.).

За этот период на зарубежные рынки отправлено более 490 тонн свежих лимонов, выручка составили около $124 тыс.

Кроме того, Таджикистан продал на зарубежные страны продукцию животноводства на сумму более $600 тысяч, орехи и фисташки на $250 тыс., арахиса на $185 тыс.

По другим позициям экспорта сельхозпродукции показатели меньше $100 тысяч.

В новом аграрном сезоне Таджикистан планирует вырастить около 3,5 млн тонн овощей и бахчевых, более 1,1 млн тонн картофеля, 500 тыс. тонн фруктов и 281 тыс. тонн винограда.

В весенний период в Таджикистане посеяно агрокультур на площади 440 тыс. га. Из них под хлопчатник отведено 180,4 тыс. га, остальные площади распределены под зерно и овощи.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687516980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили поправки в законодательство о дорожном движении
- Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- "Слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый "запас прочности" и безаварийность работы теплоэнергетической системы"
- Серик Жумангарин провел онлайн-прием граждан в общественной приемной партии "AMANAT"
- Кадровые перестановки
- "КазМунайГаз" и SOCAR подписали меморандум по транзиту нефти
- Комментарий МИД РК к итогам 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате
- Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  