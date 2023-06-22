Какую сельхозпродукцию и в каком количестве вывозит Таджикистан?

13:43 23.06.2023

Все на экспорт!



Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Итоги за последние два месяца не подведены, но есть данные с января по апрель 2023 года.



В Таджикистане в эти дни в разгаре экспорт сельскохозяйственной продукции. В структуре экспорта превалируют сухофрукты, далее идут свежие овощи, бахчевые и фрукты как нового урожая, так и прошлогоднего, которые до сих пор хранились в холодильных складах.



Отметим, что за первые 4 месяца 2023 года не было экспортировано ни килограмма лука, наоборот было завезено около 1,5 тыс. тонн из-за рубежа. Экспорт лука начался с мая, в основном, в Казахстан и Россию, но объемы пока не уточнены, так как цифры меняются ежедневно.



Об этом соответствующие ведомства будут сообщать по итогам первого полугодия.



Но по предварительным данным, экспорт лука не так велик в этом году. Крупный урожай будет собран во втором полугодии, и тогда показатели экспорта улучшатся в несколько раз. Это можно предположить по тому, что Таджикистан в этом году планирует вырастить лука в два раза больше своих потребностей.



Сколько сельхозпродукции продал Таджикистан?



По итогам 4 месяцев 2023 года, по данным Таможенной службы и Агентства экспорта, наиболее востребованными экспортными товарами стали сухофрукты.



Первое место среди них традиционно занимают сушеные абрикосы, экспорт которых составил более 5,2 тыс. тонн на сумму в $3,6 млн.



Далее идут смеси из различных сухофруктов (около 10 тыс. тонн, $2,5 млн), сушеные яблоки, персики, груши и другие плоды (более 3.5 тыс. тонн на сумму около $1,4 млн), виноград сушеный (около 1 тыс. тонн, $226 тыс.) и чернослив (145 тонн, $97 тыс.).



Следующую позицию занимает виноград, экспорт которого составил 8,3 тыс. тонн на сумму $1,9 млн.



Из нового урожая на экспорт пошли свежие абрикосы (более 900 тонн, $307 тыс.) и черешня (41 тонн, около $107 тыс.).



За этот период на зарубежные рынки отправлено более 490 тонн свежих лимонов, выручка составили около $124 тыс.



Кроме того, Таджикистан продал на зарубежные страны продукцию животноводства на сумму более $600 тысяч, орехи и фисташки на $250 тыс., арахиса на $185 тыс.



По другим позициям экспорта сельхозпродукции показатели меньше $100 тысяч.



В новом аграрном сезоне Таджикистан планирует вырастить около 3,5 млн тонн овощей и бахчевых, более 1,1 млн тонн картофеля, 500 тыс. тонн фруктов и 281 тыс. тонн винограда.



В весенний период в Таджикистане посеяно агрокультур на площади 440 тыс. га. Из них под хлопчатник отведено 180,4 тыс. га, остальные площади распределены под зерно и овощи.