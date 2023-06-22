Любы друзи... Песков что-то мямлит в ответ на иск "УкрНафтогаза" о взыскании 5 млрд долларов

14:18 23.06.2023

В Кремле отреагировали на иск "Нафтогаза" о взыскании 5 млрд долларов

Песков заявил, что Россия проработает все аспекты для защиты прав по иску "Нафтогаза"



23 июня 2023, Алина Власенко

Москва проанализирует все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску украинского "Нафтогаза" о взыскании 5 млрд долларов за крымские активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Он добавил, что все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться, будут рассматриваться варианты по обеспечению законных прав России, передает ТАСС.



Ранее "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.



В апреле Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому "Нафтогазу" 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы.