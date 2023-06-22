 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.06.2023
14:22  Прикрываясь заботой о детях, в Кыргызстане пытаются ввести цензуру, - 24.kg
14:18  Любы друзи... Песков что-то мямлит в ответ на иск "УкрНафтогаза" о взыскании 5 млрд долларов
14:16  Эксперимент над турецкой экономикой окончен. Турция решила вернуться к борьбе с инфляцией традиционным способом
14:10  Как чиновники сферы образованияKZ "зарабатывали" на бюджетных средствах
13:43  Какую сельхозпродукцию и в каком количестве вывозит Таджикистан?
13:34  Астана. Опубликован список стипендиатов госпрограммы "Болашак". Сколько там "нетитульных"?
13:32  Испанский пенсионер хотел подорвать посольство Украины

13:31  Ядерное оружие на Украине: Апокалипсис учебным не бывает
13:23  Патрушев: Запад намеревается устроить на территории Центральной Азии "полыхающее пространство"
12:44  Кризис элит: что делать? Проблемы системы управления, - Андрей Кобяков
11:54  Таинственная пещера в Бакай-Ате. Возможно, о ней говорится в эпосе "Манас"
11:51  Турция начнет производить Bayraktar в Украине. Бомбить "дорогого друга"
11:49  КырДепутаты одобрили закон о фильтрации интернета "ради защиты детей"
11:47  Норвежский кризис. Почему гражданам богатейшей страны не хватает на еду, - П.Анисимов
11:42  Открывается генконсульство Казахстана в российском Екатеринбурге
11:39  Байден сулит Моди высокие технологии и современные вооружения, - В.Скосырев
11:37  Из России пытались вывезти цезий-137
11:30  УзбВыборы. Кандидат на прикорме у спецслужб
09:26  Не переводами едиными: кыргызстанцы успешно строят бизнес в РФ, - Бактыгуль Акжолова
08:40  Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная, - Игорь Мальцев
07:42  В Нарыне пройдет международный фестиваль "Кыргыз шырдак". В программе: шырдак-шоу...
07:28  Садыр Жапаров просит Германию инвестировать в зеленые проекты Кыргызстана... а также в желтые, синие и коричневые
06:26  В США вовсю готовятся к досрочным выборам Президента Узбекистана Действующие власти страны - под ударом, - Рената Алимова
00:56  Бишкек ставит заслон биолабораториям, - НГ
00:50  Муниципальные выборы в Турции: Первый тайм за Эрдоганом, но игра продолжается
00:06  Турецкий Центробанк почти вдвое повысил ключевую ставку
00:04  Наступает эра моделирования генной "модификации" человека, - В.Ильин
00:02  CNN: Батискаф "Титан" погиб от "направленного внутрь взрыва". Слава морякам-балтийцам!
00:00  Иран подозревают в намерении поджечь Палестину, - Игорь Субботин
Четверг, 22.06.2023
20:52  Среди пропавших (погибших?) на "Титане" оказался один из богатейших олигархов Пакистана Шахзада Давуд с сыном
20:41  Казахстанского журналиста Думана Мухаметкарима заподозрили в финансировании терроризма
19:24  Воссозданный Департамент по развитию госязыка УзбКабмина возглавил Нодиржон Холбутаев
19:14  Осужденный за хищения чиновник вернул себе должность в администрации узбекского Навои
19:12  Байден-старший попытался прикрыть Байдена-младшего, - Г.Петров
19:09  КырПарламент требует от президента уволить вице-премьера Байсалова. Ввиду очевидного дебилизма
19:06  Вопрос решен. У известного кыр-политикана и прохиндея Мадумарова отбирают мандат и будут судить
18:59  России нужна СКО - специальная культурная операция, - В.Маленко
14:48  Секретный слив: Иран заподозрили в попытке помириться с Украиной
14:45  Для чего в Туркменистане построили вторую столицу, - И.Кармазин
13:53  Британские дети массово идентифицируют себя... котятами и мяукают на уроках, - Daily Mail
13:06  Визит Блинкена в КНР: стороны остались на прежних позициях, - В.Пироженко
12:47  В Кыргызстане и впрямь запахло переворотом, - Канат Кожоев
12:42  Внутри британского батискафа "Титан" закончился кислород. Суровые будни русских глубинных водолазов?
11:25  Антисоветская гнусь в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
11:22  Почему Токтогулка не наполняется, или Как Кыргызстану не остаться без электричества, - Т.Кудрявцева
11:18  New York Times: Кладбища переполнены. Для похорон погибших Украина вскрывает старые могилы
09:12  Русская империя возрождается, - Владимир Можегов
08:54  На базе ташкентского техникума создадут "Академию медицинских сестер"
08:46  Хуйские сепары? Более 30 человек погибло от взрыва в ресторане в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района Китая
08:41  Жузы не катят? Токаев утвердил новые правила прохождения госслужбы и ротации кадров
08:02  Бывшую ракетную базу РВСН СССР Державинск (Акмолинская область) казвласти переименовали в честь хана - руководителя анти-имперского восстания
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Любы друзи... Песков что-то мямлит в ответ на иск "УкрНафтогаза" о взыскании 5 млрд долларов
14:18 23.06.2023

В Кремле отреагировали на иск "Нафтогаза" о взыскании 5 млрд долларов
Песков заявил, что Россия проработает все аспекты для защиты прав по иску "Нафтогаза"

23 июня 2023, Алина Власенко
Москва проанализирует все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску украинского "Нафтогаза" о взыскании 5 млрд долларов за крымские активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться, будут рассматриваться варианты по обеспечению законных прав России, передает ТАСС.

Ранее "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

В апреле Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому "Нафтогазу" 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687519080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили поправки в законодательство о дорожном движении
- Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- "Слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый "запас прочности" и безаварийность работы теплоэнергетической системы"
- Серик Жумангарин провел онлайн-прием граждан в общественной приемной партии "AMANAT"
- Кадровые перестановки
- "КазМунайГаз" и SOCAR подписали меморандум по транзиту нефти
- Комментарий МИД РК к итогам 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате
- Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  