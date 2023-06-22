Прикрываясь заботой о детях, в Кыргызстане пытаются ввести цензуру, - 24.kg

14:22 23.06.2023

22 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Под видом заботы о детях в интернете Жогорку Кенеш принял очередной закон с целью установления цензуры. Об этом говорится в обращении Института медиа полиси.



Сегодня ЖК принял проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Кодекс о правонарушениях и законы "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию", "О средствах массовой информации")".



"Мы считаем, что законопроект является еще одним административным рычагом для установления цензуры и произвольного ограничения граждан в доступе к информации, а заявленная инициаторами цель создания безопасной информационной среды для детей - лишь популизм и имитация бурной деятельности. Он принят депутатами поспешно, без надлежащих парламентских слушаний и с нарушением законодательно закрепленных правил принятия законопроектов, а само содержание проекта закона не отвечает требованиям точности и четкости изложения смысла нормативных предписаний", - отмечают в организации.



Документ принят в первом чтении 7 июня. А 21 июня Жогорку Кенеш принял законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Парламент не стал соблюдать промежуток времени между вторым и третьим чтениями, который не может быть менее десяти рабочих дней.



Институт медиа полиси считает, что законопроект должен быть возвращен президентом в ЖК на доработку с участием экспертов.



Необходимо провести анализ международных правовых норм, международной практики, парламентские слушания и соблюсти установленные процедуры принятия законов.



В справке-обосновании указано, что международный опыт таких стран, как Великобритания, Германия, США, Канада, Китай, Иран, Грузия, Украина, Латвия, Литва, Россия и Казахстан, свидетельствует об успешности принимаемых мер в реализации государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. Но неизвестно, что именно автор считает успешным опытом.



"В Великобритании с 2018 года обсуждается нормативно-правовой акт для повышения безопасности в интернете для детей, но до сих пор закон не принят. Что касается США, то в соответствии с разделом 230 закона о пристойности коммуникаций (1996), который часто называют CDA 230, и последующим прецедентным правом почти все высказывания в интернете являются в США законными. Проблема обеспечения безопасности детей в интернете - вопрос, который действительно обсуждают многие правительства, и в основном дебаты идут о регулировании онлайн-платформ. Но при удалении контента социальные сети должны учитывать не только собственную политику коммуникации в сообществе и национальное законодательство, но и, главным образом, международные стандарты в области прав человека. Представители Министерства цифрового развития либо недопонимают, либо лукавят, делая заявления, что "некие представители госорганов получат от компании Meta право блокирования определенных страниц соцсети, поскольку Facebook рассматривает все запросы на удаление контента в соответствии с едиными принципами для всех государств, и решения принимают независимо от правительств", - подчеркивают в Институте медиа полиси.



По их мнению, содержание законопроекта не отвечает требованиям точности и четкости изложения смысла нормативных предписаний. Организация еще в апреле направляла замечания и предложения к законопроекту. Основная претензия - широкие трактовки документа угрожают свободе слова и доступа к информации и не сделают интернет более безопасным местом для детей.



Решение о том, какой контент следует запретить, будет произвольно и избирательно принимать уполномоченный орган.



В конечном счете это ставит все веб-сайты в невозможную ситуацию: без четкого руководства относительно того, какой контент может привести к вреду для детей, они будут подвергать цензуре любые обсуждения, касающиеся детей. Например, критика любых нелепых и абсурдных высказываний депутатов о несовершеннолетних, разъяснение о том, что такое виктимблейминг в гендерном насилии, может быть сочтено уполномоченным органом как информация, "отрицающая семейные ценности".



"Безусловно, безопасность детей в интернете - это реальный вызов. Но законопроект пытается свести его к одному решению, вводя несоразмерные ограничения и запреты для СМИ, операторов информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, блогеров и обычных пользователей социальных сетей, при распространении печатной и аудиовизуальной информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей", - заключили в Институте медиа полиси.



Организация призвала всех неравнодушных граждан обратиться к президенту с требованием воспользоваться правом наложения вето и возвратить закон в Жогорку Кенеш.