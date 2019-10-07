Кыргызскую "пассионарию" Риту Карасартову выпустили из каталажки

19:44 23.06.2023

Первомайский районный суд Бишкека 23 июня изменил меру пресечения активистам Атаю Бейшенбек уулу и Рите Карасартовой.



Их отпустили под домашний арест.



Ранее они и более 20 активистов, политиков, блогеров и журналистов находились под стражей в СИЗО-1. Они высказались против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, а затем были задержаны милицией по подозрению в подготовке массовых беспорядков.



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КАРАСАРТОВА Рита Рахмановна

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[25.12.1975 - ..]

Род. в селе Григорьевка Иссык-Кульской области. Кыргызка.



Оконч. Кыргызский национальный университет и Кыргызскую государственную юридическую академию.



В 1996–2011 - работа от преподавателя до доцента кафедры в КНУ имени Жусупа Баласагына; 2004–2005 - советник министра по делам местного самоуправления и регионального развития КР; 2006–2007 - эксперт в организации "АРИС"; 2008–2011 - эксперт по финансам в альянсе "За прозрачный бюджет"; 2010 - член общественного наблюдательного совета при Государственной налоговой службе КР;



С 2011 - Директор общественного объединения "Институт общественного анализа", Бишкек



В 06.2017 - выдвинула себя как самовыдвиженка кандидатом на пост президента Кыргызстана /на выборах 15.10.17/



Дважды кандидат на пост Омбудсмена Кыргызстана: в 2015 г. и в 2018 г.



директор Агентства начального и среднего профессионального образования при Министерстве образования и науки КР (с 2.12.2019-10.07.2020)



8.03.2020 - задержана милицией в Бишкеке на марше ЛГБТ



с 2020 - директор ОО "Институт общественного анализа"



с авг. 2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва от партии "Реформа" (№5 списка)



с 22.10.2022 - член общественного комитета защиты Кемпир-Абада. 23.10.22 задержана и водворена в ИВС Бишкека. 25.10.22 Первомайским райсудом Бишкека арестована на 2 месяца. 23.06.2023 освобождена под подписку о невыезде