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О "жутких сталинских репрессиях", коих так недостает нынешней России, - Александр Широкорад
00:07 24.06.2023

При Сталине закон защищал личную собственность в разы лучше, чем сейчас
Александр Широкорад
Вот уже 60 лет диссиденты и либералы поносят Сталина за "указ о трех колосках": "Появился правительственный указ, страшный Указ от 4.6.1947 года, знаменующий собой начало нового, жесточайшего послевоенного террора. Губительные его последствия мне пришлось испытать на себе так же, как и многим тысячам российских заключенных".

А как дело обстояло в демократической Англии? Там за сто лет до этого указа за копеечную кражу (свыше 8 пенсов) вешали, причем, начиная с 12 лет!

27 марта 1796 года в Ниццу прибыл новый главнокомандующий Итальянской армией маленький 27-летний генерал Бонапарт. Боевых заслуг у него не было. За три бурных года о Тулоне напрочь забыли.

Бонапарта чуть ли не в глаза называли "генералом из алькова". Чего греха таить, итальянскую армию он получил в качестве приданого за Жозефиной Богарне от ее любовника главы Директории Поля Барраса.

Первую победу "генерал-коротышка" одержал не над австрийцами, а над казнокрадами. "Приходится много расстреливать", - коротко доносил генерал Директории. Победа над ворами принесла Бонапарту любовь голодных и плохо экипированных солдат. И лишь тогда последовало "шесть побед в шесть дней", воспетые через 130 лет Стефаном Цвейгом в новеллах "Звездные часы человечества".

Вместо мобилизационной экономики будет продолжение приватизации?
В 1855 году в великокняжеском салоне спросили прибывшего из Севастополя знаменитого хирурга Николая Пирогова:

- Как в Севастополе?

- Воруют.

- Так там же воюют!

- Кто воюет, а кто ворует. А кто одной рукой воюет, а другой ворует.

В Первую мировую войну либеральная пресса обличала царизм, раздувая миф о "босоногом воине". На самом деле в 1914-1916 годах ни один солдат не был отправлен на фронт без сапог. Зато чуть ли не половина России щеголяла в сапогах армейского образца, купленных на железнодорожных станциях у солдат, отправляемых на фронт.

После разгрома немцев под Сталинградом в апреле 1943 года туда прилетел самолет с американской делегацией. Увидев встречающих, лица американцев вытянулись - "Почему нас встречают только шоферы?" Естественно, их встречали не шоферы, а генералы и полковники. Но все они были одеты в светло-коричневые кожаные плащи, которые поставляли по ленд-лизу шоферам вместе со "Студебеккерами". Но по каким-то причинам ни один плащ или куртка-"канадка", поставленные по ленд-лизу, не дошли до тех, кому они предназначались. Зато они стали экипировкой наших полковников и генералов, и, разумеется, их жен, дочек и зятьев в глубоком тылу.

Бывало и похуже. Так, на ледовой Дороге жизни в Ленинград до 24 марта 1942 года за хищения перевозимых грузов были задержаны 586 военнослужащих и 232 гражданских лица. При обысках у них изъято: муки - 23,5 т, ржи - 801 кг, круп - 3983 кг, мяса - 1321 кг и т. д. Итого 28,05 т продовольствия, а также множество иных грузов.

А вот люди, жившие в 1970-х годах деревне Л. Владимирской области, рассказывали о том, что целые семейства много лет по ночам "разгружали" железнодорожные вагоны на товарной станции Кольчугино. Ну, а позже бабуси рассказывали ужастики о сталинских репрессиях. Мол, один, вешая портрет Сталина, уронил его, другой… и т. д.

Что же это был за страшный указ от 4 июня 1947 года? На самом деле в этот день было издано два (!) указа.

Первый - об уголовной ответственности за хищения государственного и общественного имущества и усиления борьбы с этими преступлениями. Это про те три анекдотических колоска.

Кража, присвоение, растрата иди иное хищение государственного имущества - карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Хищение государственного имущества, совершенное повторно, а равно совершенное организованной группой (шайкой) или в крупных размерах - карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от десяти до двадцати пяти лет с конфискацией имущества.
Кража, присвоение, растрата или иное хищение колхозного, кооперативного или иного общественного имущества - карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Хищение колхозного, кооперативного или иного общественного имущества, совершаемое повторно, а равно совершенное организованной группой (шайкой) или в крупных размерах - карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от восьми до двадцати лет с конфискацией имущества.
Недонесение органам власти о достоверно известном готовящемся или совершенном хищении государственного или общественного имущества, предусмотренном статьями 2 и 4 настоящего Указа - карается лишением свободы на срок от двух до трех лет или ссылкой на срок от пяти до семи лет.
А вот о втором указе - "Об усилении охраны личной собственности граждан" - либералы уже 60 лет молчат в тряпочку.

Согласно второму указу:

Кража, то есть тайное или открытое похищение личного имущества граждан, карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от пяти до шести лет.
Кража, совершенная воровской шайкой или повторно - карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от шести до десяти лет.

Разбой, то есть нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием или с угрозой применения насилия - карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой смертью или тяжким телесным повреждением, а равно совершенный шайкой либо повторно - карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

По мнению экспертов, осужденные помогут решить проблемы рынка, если это не будет "гулагским трудом"
Риторический вопрос: если сейчас в РФ провести референдум о восстановлении "второго" указа от 4 июня 1947 года, то какой процент населения проголосует "за"?

Да, действительно, с 1947 года в лагеря хлынул большой поток уголовников. К 1953 году число политзаключенных составляло 26% от всех зэков. В числе политических были предатели, служившие в Вермахте и СС, шпионы, бандеровцы и т. д.

Около трети "политических" к 1953 году сидели за ложный донос. Эти секретные данные мне сообщили еще в школе в 1965 году. А в 1994 году на Украине были официально опубликованы данные о сидельцах за ложный донос на Восточной Украине. И там - тоже около трети.

Уголовники довольно успешно трудились на больших стройках 1940-х - 1950-х годов. Так, в 1948-1951 годах в сооружении канала Волга - Дон участвовало 236 778 зэков. Из них: были освобождены - 114 492 человека, умерли - 1766, бежало - 1123. Максимальная численность подневольных рабочих пришлась на 1 января 1952 года - 118 178 человек.

Из досрочно освобожденных орден Трудового Красного Знамени получили 15 бывших заключенных, орден Знак Почета - 120, медаль "За трудовую доблесть" - 1433, медаль "За трудовое отличие" - 1432 человека.

Риторический вопрос, можно ли было иным способом, чем издание этих двух указов, избавить страну от "девятого вала" воровства, грабежей и разбоя после окончания войны?

И второй вопрос - разве не было оптимальным решением использовать уголовников, политических и военнопленных на восстановлении разрушенных войной предприятий и строительстве новых каналов, железных дорог и других объектов народного хозяйства?

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687554420


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