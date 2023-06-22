Шавкат Мирзиеев назвал трудовых мигрантов "настоящими героями"

00:12 24.06.2023

Шавкат Мирзиеев на встрече с избирателями в Кашкадарье назвал соотечественников, работающих за границей, "настоящими героями". В его программе говорится о расширении поддержки узбекистанцев за рубежом, преференциях для возвращающихся, а также открытие круглосуточных call-центров в посольствах.



Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиеев на предвыборной встрече в Кашкадарьинской области в пятницу назвал узбекистацев, работающих за рубежом, "настоящими героями". Об этом сообщает пресс-служба партии.



Он сказал, что за границей сейчас работают около 2 миллионов соотечественников и обучаются 150 тысяч молодых людей.



"Нелегко зарабатывать в чужой стране, сталкиваясь с разными трудностями, честным трудом. Будет правильно, если мы назовем наших людей, работающих в таких условиях за рубежом, настоящими героями. Мы должны сказать спасибо соотечественникам, набирающимся опыта и навыков за границей", - отметил Шавкат Мирзиеев.



Он также обозначил планы по поддержке узбекистанцев, находящихся за рубежом. Среди них - проведение выставок ремесленников и гончаров, празднование Навруза и Дня независимости.



Планируется организация специальных поездок соотечественников по Узбекистану, в частности, в города Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз, с разработкой льготных пакетов. Для этого общественному фонду "Ватандошлар" предлагается выделить 300 млрд сумов.



Полномочия этого фонда также будут расширены, отметил кандидат в президенты. Он перечислил и другие предложения по поддержке соотечественников.



Преференции

Для узбекистанцев, которые заинтересованы в работе и осуществлении предпринимательской деятельности на родине, предлагается



увеличить срок въездной визы с 1 года до 3 лет, снизить госпошлину в 3 раза (сейчас - до 250 долларов);

отменить требование лицензии на работу, создать возможности для пользования всеми правами;

упрощение порядка постоянного проживания;

внедрение "удостоверения соотечественника", дающего право на равных условиях приобретать недвижимость и пользоваться услугами образования, медицины и госуслугами.

Материальная и правовая помощь

В предвыборной программе кандидата говорится о расширении возможностей для получения материальной помощи всем узбекистанцам, оказавшимся в трудном положении за рубежом, в том числе покрытие расходов на временное проживание, восстановление документов и возвращение домой.



Семьям скончавшихся за рубежом граждан предлагается, помимо покрытия государством расходов на отправку тела в Узбекистан, оказывать поддержку, в том числе по обучению детей.



"Для защиты прав сограждан, работающих за рубежом, будет налажена система покрытия расходов на привлечение адвоката и оказания правовой помощи", - пообещал Шавкат Мирзиеев.



Для узбекистанцев, нашедших высокооплачиваемую работу в США, Канаде, Великобритании, Японии и странах Европы, предлагается полностью покрывать стоимость билета и рабочей визы.



Намечено отменить сбор за постановку на постоянный консульский учет и упростить условия постановки на учет.



Планируется расширить страхование здоровья и жизни, с выделением субсидий на покрытие страховых расходов гражданам, включенным в социальный реестр и "тетради" (железную, женскую и молодежную).



В Германии, Японии, ОАЭ и других странах, в том числе в крупных городах России, предложено открыть центры правовой, материальной и социальной помощи (сейчас они есть в Москве (Россия), а также в Южной Корее, Казахстане и Турции).



Кроме того, в посольствах и министерствах иностранных дел, занятости и сокращения бедности, а также внутренних дел намечено открыть круглосуточно работающие call-центры.



"В целом, на мероприятия по работе с соотечественниками за рубежом, социальную, правовую и материальную поддержку гражданам, уехавших для работы и учебы за границу, в следующих годах будет выделено 200 млн долларов", - заявил Шавкат Мирзиеев.