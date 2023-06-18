Таджикистан в третий раз собрался стать "вторым Кувейтом", - Андрей Захватов

00:14 24.06.2023

18.06.2023



Сбудутся ли эти планы с помощью Азербайджана, покажет время



Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.



Ильхам Алиев подписал с Эмомали Рахмоном пакет документов, с которыми в Таджикистане связывают большие надежды.

6 апреля состоялся визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан, где стороны подписали обширный пакет документов о сотрудничестве. Настолько обширный, что политологи не без оснований предположили, что Баку встраивает Таджикистан в Организацию тюркских государств. Вместе с тем наблюдатели отметили, что в ходе переговоров Алиева и Рахмона было заявлено о предстоящих разработках компаниями Азербайджана месторождений нефти и газа в Таджикистане.

О том, что в небогатом Таджикистане есть промышленные месторождения углеводородов, свидетельствовали не только поиски и разведка геологов советских лет. Сегодня карты и отчеты советского периода хранятся в Главном управлении геологии при правительстве Республики Таджикистан, и их копии, возможно, лежат в архивах Москвы. Однако Россия сегодня занята другими делами. И сложно представить, что в России, ежегодно и стабильно поставляющей в Таджикистан примерно 800 тыс. т своих нефтепродуктов, были бы заинтересованы, чтобы в перспективе в вопросах обеспечения бензином и дизтопливом эта республика стала самодостаточной. По словам бывшего в 1981–1988 годах генеральным директором "Таджикнефти" Наби Маликова, "во времена Союза в 70–80-е годы в Таджикистане ежегодно открывали новое месторождение или новые залежи нефти и газа. Всего было открыто 26 нефтегазовых месторождений. Геологоразведку и бурение осуществляли одновременно на 15–20 площадях. Бурение скважин составляло более 100 тыс. м в год. Добыча нефти – до 400 тыс. т в год, добыча газа – до 500 млн куб. м". По некоторым оценкам, огромные запасы углеводородов могли бы позволить Таджикистану не только обеспечить себя, но и экспортировать природный газ и получать в бюджет до 6 млрд долл. Такое же мнение о запасах углеводородов в Таджикистане было и у геологов Узбекистана, детально исследовавших Ферганскую впадину.



Однако по ряду причин после распада Союза и гражданской войны 1992–1997 годов добыча и переработка нефтепродуктов в Таджикистане упала до мизерных объемов. Вузы Таджикистана ежегодно выпускают дипломированных геологов, но, насколько можно понять, толку пока от них нет, а построенный на родине президента в Дангаре нефтеперерабатывающий завод практически не загружен.



Нелишним будет вспомнить и тот факт, что в Таджикистане в огромных количествах еще при жизни ныне живущего поколения на факелах сгорал пригодный газ, и жители столицы, которым сегодня за 70 лет, это еще не забыли. В середине 60-х годов на северной окраине Душанбе, примерно там, где сегодня расположена ТЭЦ-2, неожиданно вспыхнул и загорелся огромный газовый фонтан, борьба с которым с помощью пожарных и буровиков из Баку длилась 135 суток. Не исключено, что какая-то часть запасов газа выгорела, но сколько газа еще осталось и откуда он поступал, не знает никто. Еще один до сих пор детально не изученный случай выброса нефти и жидкой грязи зафиксирован западнее столицы Душанбе 23 января 1989 года при землетрясении, от которого под оползень попал кишлак Шарора.



По неподтвержденным наблюдениям, подземная нефтегазовая "река" тянется с севера Сибири через Центральную Азию в страны Персидского залива, а Таджикистан находится рядом. Рассматривая мелкомасштабные карты запасов углеводородов материка Евразии, можно также видеть, что Таджикистан хоть и горная страна, но в нем, как и в Кувейте, есть долины, и что он расположен в зоне нефтегазоконденсатных месторождений, пусть не столь богатых, как на Ближнем Востоке, но и не бедных. На севере соседнего Афганистана, например, американские геологи оценивают запасы нефти в 1,8 млрд барр., причем еще 13 лет назад представитель Министерства шахт страны Джавад Омар заявлял агентству Reuters, что нефти там может быть выше всех ожиданий. Можно вспомнить и тот факт, что в с 1967 по 1989 год Афганистан поставлял природный газ в Таджикистан по газопроводу Келиф–Душанбе.



Конечно же, все доказанные и косвенные признаки наличия углеводородов должны быть подтверждены изысканиями. Поэтому, учитывая все эти признаки, руководство Таджикистана уже давно задумалось о возобновлении поисковых и разведочных работ, а также о переработке добытых нефти и газа. Но кому поручить это дело, если идет разговор о десятках перспективных месторождений, а денег и специалистов нет?



В ожидании прибыли от объемов углеводородов, которыми уже вовсю запахло, в Таджикистан прибыли работники компании "Тетис Петролеум Лимитед" (Tethys Petroleum Limited), зарегистрированной в городе Джорджтауне на Каймановых островах (190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1–9005, Cayman Islands). Заявив о том, что Tethуs – это "компания по разведке и добыче нефти и газа, ориентированная на Центральную Азию и Каспийский регион", компания получила лицензии на поиск и разведку нефти на ряде площадей в Таджикистане. В 2012 году в Таджикистане появились приятные на слух заявления главы Tethуs Дэвида Робсона о том, что запасы нефти и газа в Таджикистане могут быть "гораздо больше, чем предполагаемые оставшиеся запасы и нерискованные ресурсы в британском секторе Северного моря". До "второго Кувейта", казалось, осталось рукой подать.



Но от слов "халва-халва" во рту слаще не станет. И после того как глава компании Дэвид Робсон в декабре 2016 года покинул наш мир, компания Tethys тоже покинула Таджикистан. До сих пор непонятно, кто из руководства Таджикистана побывал с проверкой на Каймановых островах и что именно Tethys оставил после многих лет деятельности в республике. И ни у кого не возникли вопросы, почему интересы нефтегазовой компании Tethys ограничиваются лишь Центральной Азией.



Между тем еще при жизни Дэвида Робсона экс-глава Управления геологии Таджикистана и экс-премьер республики, профессор Российско-Таджикского Славянского университета Георгий Кошлаков за чашкой чая рассказывал автору этих строк удивительные вещи. Его, опытного геолога, удивляло, что сотрудники Tethys называют обширную территорию Бохтар в Хатлонской области "месторождением "Бохтар", и Кошлаков был прав. "Месторождений" на площади в сотни квадратных километров в природе не бывает.



Тем временем в 2010 году в ожидании богатств "второго Кувейта" в Таджикистане приступила к работе российская компания "Газпром" (Gazprom International), которой была выдана лицензия на глубокое поисковое бурение в Шахринавском районе Таджикистана. Однако через восемь лет "Газпром" заявил, что расчеты и анализы показали отсутствие перспектив нахождения нефти и газа в промышленных масштабах. Таким образом, "Кувейт" второй раз не состоялся, и Таджикистану остается утешать себя тем, что бурение "Газпрома", как и поиски Tethys, велись за счет исполнителей.



Вернется ли "Газпром" в Таджикистан, пока непонятно, и в республике журналисты пишут в своих СМИ: "Газпром" ушел из Таджикистана, потому что не нашел или потому что не потянул?" Ответа нет, но автор далек от мысли, что все предыдущие усилия были напрасны и представляли собой имитацию поисков. И вот теперь – третий заход.



Насколько можно понять президента и нефтяников Азербайджана, люди они опытные и просто так ковырять землю из любви к искусству не будут. Азербайджанская нефть – высокого качества, нефтепродукты из нее высоко котируются в мире, и портить имидж буровикам незачем. Но какие азербайджанские компании придут в Таджикистан, пока неясно. И когда придут – тоже неясно. Скорее всего какое-то время уйдет на изучение материалов поиска и разведки прошлых лет, включая советские годы. И не исключено, что геологам и нефтяникам Азербайджана повезет так, что Таджикистан действительно назовут "вторым Кувейтом". Но в любом случае последнее слово останется за правительством Таджикистана.