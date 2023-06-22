Непогода частично погрузила Центральную Азию в атмосферу апокалипсиса (видео)

00:44 24.06.2023

Буря мглою небо кроет



Среди "вечных" вопросов человечества есть и такая связка: откуда берется пыль и куда деваются деньги. Если на второй из них каждый отвечает самостоятельно, то на первый вообще нет универсального ответа. Конечно, ученые скажут, что пыль - это мелкие частицы, переносимые ветром и так далее. Но все же почему она регулярно образуется за телевизором, на книжных полках или на серванте - доподлинно неизвестно. Однако страшнее всего, когда эти мелкие частицы собираются вместе, атакуя города и прочие населенные пункты.



Пыль в глаза



В Центральной Азии пыльные бури - явление довольно частое. Но каждый раз поражаешься мощи этого сгустка песка и прочих элементов, затрудняющего дыхание в буквальном смысле. Очередной шквал пыли посетил Узбекистан и другие страны региона на днях, что подтверждается не только официальными сводками метеобюро, но и видео от очевидцев, которые без монтажа можно вклеивать в любой голливудский фильм-катастрофу.



