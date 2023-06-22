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Непогода частично погрузила Центральную Азию в атмосферу апокалипсиса (видео)
00:44 24.06.2023

Буря мглою небо кроет

Среди "вечных" вопросов человечества есть и такая связка: откуда берется пыль и куда деваются деньги. Если на второй из них каждый отвечает самостоятельно, то на первый вообще нет универсального ответа. Конечно, ученые скажут, что пыль - это мелкие частицы, переносимые ветром и так далее. Но все же почему она регулярно образуется за телевизором, на книжных полках или на серванте - доподлинно неизвестно. Однако страшнее всего, когда эти мелкие частицы собираются вместе, атакуя города и прочие населенные пункты.

Пыль в глаза

В Центральной Азии пыльные бури - явление довольно частое. Но каждый раз поражаешься мощи этого сгустка песка и прочих элементов, затрудняющего дыхание в буквальном смысле. Очередной шквал пыли посетил Узбекистан и другие страны региона на днях, что подтверждается не только официальными сводками метеобюро, но и видео от очевидцев, которые без монтажа можно вклеивать в любой голливудский фильм-катастрофу.





Всемирная метеорологическая организация определяет пыльную бурю как природное явление, обычно происходящее в засушливых или полузасушливых регионах, где ограничен растительный покров. Как понимаете, Узбекистан, не имеющий выхода к морю и, благодаря местным лесорубам, насчитывающий все меньше деревьев - вполне благодатная страна для разгула стихии. Неудивительно, что ветер вновь поднял полчища песка и прочих минеральных частиц в областях, где преобладает пустыня: Навоийской, Самаркандской, Бухарской, Джизакской.

18 июня в Сети стали появляться видеодоказательства природного катаклизма, охватившего эти регионы страны.





Пыльные бури продолжили погружать населенные пункты республики во тьму и на следующий день, причем не только тем, что закрывали своей густотой Солнце. Министерство энергетики отчиталось, что 19 июня из-за сильного ветра, сопровождаемого песчаными облаками, отрезанными от электричества оказались более 40 тысяч домохозяйств в четырех областях страны. Впрочем, тем же вечером ведомство постепенно объявляло о восстановлении подачи электроэнергии в дома граждан.

На Ташкент!

Между тем, пыльное облако подбиралось к столице республики. Минэнерго, извинившись перед потребителями за временные неудобства, сообщало, что в ряде районов Ташкентской области ветер заставил в целях безопасности отключить несколько линий электропередач.

Теперь настала очередь ташкентцев пугать друг друга страшными видео, как буря готовится напасть на город, как "толпы пыли" летят по магистрали и как все это "дело" оседает на зданиях и улицах трехмиллионного мегаполиса. В такие дни рекомендуется как можно реже выходить из дома и использовать маски или другие средства защиты, чтобы не вдыхать вредную песчаную смесь. В общем, верно поступили те, кто после окончания пандемии COVID-19 не выбросил в мусорное ведро запас медицинских масок, которые с частыми бурями в регионе не теряют актуальность.



Узбекские метеорологи поспешили заявить, что в результате обрушившейся на регионы страны непогоды никто не пострадал. Увы, это оказалось не так. Грозовой фронт, который "организует" сильный ветер, поднимающий пыль, все же нанес разящий удар. 20 июня стало известно, что накануне в Андижанской области от удара молнии погиб подросток. Находившаяся рядом с ним девочка выжила, ее госпитализировали. Местные издания уточняли, что в момент ЧП оба ребенка работали в поле фермерского хозяйства. Почему они занимались этим в непогоду - разбирается прокуратура.

У соседей

Бушевали пыльные бури и порывистые ветра не только в Узбекистане, но и в соседних странах. Например, в казахстанской Караганде произошел просто страшный инцидент - слабонервным смотреть не стоит. Ветер разогнался до такой силы, что сковырнул покрытие игровой территории во дворе вместе с детьми и опрокинул огромный кусок площадки, словно перелистнул страницу книги, скомкав ее. К счастью, все участники этого происшествия остались живы.



Если бы существовала номинация "невезунчик месяца" среди городов Центральной Азии, то в июне этот приз достался бы Бишкеку. Уже не первый месяц в столице Кыргызстана наблюдаются перебои с питьевой водой. Да что там перебои, ее просто нет! Энергетики в некоторых районах периодически отключают электричество, пусть и на время. Причем тарифы на "коммуналку" растут. А тут еще и пыльные бури, которые, конечно, не смогли обойти стороной этот город. В интернете появилось несколько роликов, наглядно демонстрирующих, как Бишкек средь бела дня погрузился во мглу.



Безусловно, пыльные или песчаные бури - явление, которому сложно противостоять. Силу ветра, разгоняющего массы желто-коричневой смеси, могут ослабить разве что деревья. Но с ними, как известно, в регионе "напряженка". В Казахстане леса беспощадно уничтожает огонь, а в Узбекистане с растительностью активно борются сами люди. И ни президентский мораторий, ни увеличение штрафов, ни какие-то там пыльные бури не могут убедить алчных дровосеков прекратить вырубку - даже ради здорового будущего для себя и окружающих. Так что, не убирайте далеко маски - похоже, "пандемия пыли" не уйдет из Центральной Азии еще долго.

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687556640


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