Как прошел первый в истории Кубок Наций Федерации футбола Центральной Азии

00:48 24.06.2023 Футбольное ЦАФАри

Как прошел первый в истории Кубок Наций CAFA



АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ



Первый в истории Кубок Наций Федерации футбола Центральной Азии (CAFA), который проходил с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте, завершился полным триумфом среднеазиатского гостеприимства. Сборные Узбекистана и Кыргызстана в решающих матчах за золотую и бронзовую медали отдали победы дорогим гостям из Ирана и Омана соответственно.



Изначально организаторами планировалось, что в турнире примут участие восемь сборных, в том числе и национальная команда России, за которой потянется еще и спонсор в лице "Газпрома". Однако футбольное руководство РФ и главный тренер Валерий Карпин решили пожалеть игроков сборной, избавив их от необходимости бегать по жаре. Естественно, отвалился и спонсор. Зато приехала российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, которая, как оказалось в итоге, сыграла важную, хотя и не слишком положительную роль на соревнованиях.



Интереснейшим образом решился вопрос со спонсором турнира. Им стала одна из букмекерских компаний. Однако в Узбекистане букмекерская деятельность, как и реклама азартных игр, на момент проведения турнира была запрещена. Проект легализации букмекеров узбекскими законодателями только готовится, но это не помешало отрекламировать спонсора и даже разблокировать доступ к сайту букмекеров – будем считать это пробой пера - очень перспективного для финансирования узбекского спорта.



С восьмой командой организаторы вопрос так и не решили. Отказались Таиланд и Китай, не удалось договориться с Кувейтом. Так что единственной приглашенной из-за пределов CAFA сборной оказался Оман.



Семь команд разделили на две группы. В группе A, которая базировалась в Ташкенте, оказались Узбекистан, Оман, Таджикистан и Туркменистан. В группу B с базой в Бишкеке попали Кыргызстан, Иран и Афганистан.



По регламенту соревнований, победители групп должны были встретиться в финале, а команды, ставшие вторыми в своих группах, оспаривали бронзу Кубка Наций. В финал вышли Узбекистан и Иран, а в матче за третье место сыграли Оман и Кыргызстан. По итогам турнира Иран обыграл Узбекистан (1:0) и взял золото, оставив серебро Узбекистану, а бронзу забрал Оман, одолевший кыргызстанцев (1:0). Неудачниками турнира стали Афганистан, Таджикистан и Туркменистан.



На первый взгляд, все оказалось прозаично и очень даже логично. Из групп вышли команды первой сотни рейтинга ФИФА, остальные – знайте свое место. Да и в плей-офф результаты - в соответствии с тем же рейтингом. Однако на деле зрители увидели борьбу, и у каждой из центральноазиатских команд на турнире сложился свой бэкграунд, который и попробуем разобрать.



Кыргызстан



Буквально за месяц до начала турнира в отставку совершенно неожиданно отправили главного тренера Александра Крестинина, который проработал с командой более семи лет и вывел сборную на Кубок Азии - 2024. Его пост занял словак Штефан Таркович. Тренер достаточно опытный, однако за границами своей родины почти не работал, в то же время внутри страны дорос до должности главного тренера национальной команды. В общем, специалист достойный, а еще немного знаком с центральноазиатским футболом – его уволили из сборной Словакии после поражения от Казахстана в Лиге Наций.



К Кубку Наций кыргызстанцев готовил Крестинин, причем, по его словам, подготовка получилась скомканной – в Индии условия оказались безобразными, что отразилось на результатах кыргызстанцев в товарищеских матчах. Таким образом, Таркович получил некий полуфабрикат, да еще и без рецепта его приготовления. Участие в Кубке Наций получилось "с листа". Иначе как разведкой боем этот турнир для Тарковича не назвать.



В расширенный список словацкого тренера на предтурнирные сборы попали свыше 30 игроков, среди них как заслуженные ветераны типа Байматова или Землянухина, так и новички сборной Кай Мерк, Антон Коченков и Жоэл Кожо, лишь недавно оформившие кыргызстанские паспорта. В итоговую заявку на турнир не попал один из лидеров команды Байматов, что вызвало недоумение кыргызских болельщиков. А еще на турнир не поехал недавно получивший гражданство Андрей Хрипков. До кучи травмировался юное дарование из "Галатасарая" Бекназ Алмазбеков. Возможно, этих игроков и не хватило кыргызстанцам для более успешного выступления.



В первом матче против афганцев, которые приехали экспериментальным составом, кыргызстанцы ожидаемо доминировали, но додавить соперника не могли очень долго. Забить получилось лишь в компенсированное к матчу время, да и то гол вышел спорным – показалось, что автор забитого мяча Эрнист Батырканов подыграл себе рукой. Недовольные решением арбитра футболисты и тренерский штаб сборной Афганистана покинули поле до официального завершения матча. В итоге им было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.



Во втором, заключительном туре Кыргызстану была необходима победа над Ираном, однако именитые соперники шансов команде Тарковича практически не оставили. Очень неуверенно сыграл молодой защитник Христиан Браузман, которого Таркович переместил с правого фланга в центр. Да и капитан команды Валерий Кичин не впечатлил. В первом тайме дубль оформил Мехди Тареми. В начале второй половины встречи кыргызстанцам удалось отквитать один мяч: отличился Мирлан Мурзаев. Однако через несколько минут Тареми сделал хет-трик, а у кыргызстанцев совсем опустились руки. За оставшиеся полчаса Сердар Азмун забил новоиспеченному кыргызстанцу Антону Коченкову еще два мяча. Ничего не смог поделать и форвард Кожо, для которого этот матч также стал дебютным.



Разгром в матче с Ираном вызвал достаточно много негатива со стороны кыргызских болельщиков. На эмоциях крайним назначили Антона Коченкова, но не за слабую игру – вратарь сделал все, что смог, – а за то, что он не прикладывает руку к сердцу во время исполнения гимна. Как только не называли Антона в комментариях в социальных сетях: и оккупантом, и дезертиром, и предателем. Видимо, болельщики посчитали, что будь Коченков более патриотичен, сыграл бы надежнее.



На самом деле, у медали две стороны. С одной – каждый концентрируется на игру по-своему, с другой – в законодательстве Кыргызстана прописана процедура прослушивания гимна гражданами, она обязывает при звучании гимна вставать и прикладывать руку к сердцу. Даже если Антон был не в курсе, мог бы спросить у партнеров. Да и партнеры хороши в таком случае, что не подсказали своему голкиперу, как себя вести.



Поражение от Ирана лишило кыргызстанцев возможности сыграть в финале, однако оставался шанс взять бронзу. Матч против Омана проходил в Ташкенте - почти при пустых трибунах, что выглядело непривычно после игр в Бишкеке. Таркович не решился ставить Коченкова, вернув в ворота Ержана Токотаева. Вернули на правую бровку и Браузмана. Порядка на поле, действительно, стало гораздо больше. Состоялась практически равная игра до первого гола, который случился на 71-й минуте. Отличился Аршад Аль Алави после прострела с фланга. Не дотянулся Токотаев до мяча. На поле появился Кай Мерк – один из лучших игроков чемпионата Люксембурга. Вышел и Кожо. Кыргызстанцы устроили настоящий штурм у ворот оманцев, но сравнять счет им так и не удалось.



В социальных сетях кыргызстанцы практически не критикуют ни футболистов, ни Тарковича, есть лишь нотки ностальгии по Александру Крестинину, при котором "трава была зеленее". Но впереди у Кыргызстана более важные турниры, в том числе Кубок Азии - 2023, где одним из соперников по группе будет Оман, а кыргызстанцы теперь знают, как с ним бороться.



Узбекистан



Прежде всего, следует пожелать здоровья главному тренеру сборной Узбекистана Сречко Катанецу, который был вынужден на время отстраниться от работы в национальной команде. Временно сборную возглавил Владо Радманович.



Закончив с сантиментами, перейдем к делу. Перед началом турнира Сречко Катанец совершенно неожиданно выразил претензии к футбольному руководству Узбекистана, причем, судя по контексту, не только футбольному.



"Национальная команда проводит сборы несколько раз в год. Вы, журналисты, должны больше говорить об этом. Посмотрите на сборную Катара, которая забирает футболистов из клубов на несколько месяцев для сборов. Эмиры Катара способствовали тому, чтобы клубы отпускали игроков в сборную страны. Катарцы ездили тренироваться в Испанию и другие страны, в которых идеальные условия для сборов. Я хотел бы, чтоб у Узбекистана было то же самое - например, иметь возможность проводить сборы в Австрии", - заявил Катанец в разговоре с корреспондентом Championat.Asia.



Фактически, этим заявлением тренер снял с себя любую ответственность за потенциальные неудачи национальной команды. А приводя в пример эмиров Катара, получается, что намекнул еще и на высшее руководство Узбекистана. Представляете премьер-министра или президента Узбекистана, которые звонят Моуринью и отпрашивает Шомуродова на "сборы в Австрию"?



Но судя по игре сборной Узбекистана, которую команда показала на Кубке Азии в Ташкенте, какие-то катастрофические провалы на данный момент не грозят. В первом матче не сыграл Элдор Шомуродов, которому пришлось задержаться в Италии, чтобы попробовать спасти "Специю" от вылета в Серию B, впрочем, безуспешно. Но и без Элдора узбекистанцы отправили в ворота Омана три безответных мяча: дубль оформил Жалолиддин Машарипов, еще один гол на счету Хаджиакбара Алижонова.



Во втором туре узбекистанцы встречались со сборной Туркменистана. Игра выдалась несколько сложнее, хотя приехал Шомуродов. Собственно, он и забил два мяча в ворота Расула Чарыева. Узбекистанцы же вновь не пропустили.



К третьему туру сборная Узбекистана гарантировала себе участие в финале, так что на матч против Таджикистана Радманович решил дать отдохнуть игрокам основного состава. Этот эксперимент следует признать неудачным, так как после первого тайма Узбекистан проигрывал 0:1. Со штрафного забил Парвиз Умарбоев. В срочном порядке пришлось производить замены, что привело к успеху. В ворота Рустама Ятимова было отправлено пять мячей - отличились Яхшибоев, Шомуродов, Файзуллаев, Эркинов и Урунов.



К финалу сборная Узбекистана подошла в отличном настроении, несмотря на не слишком убедительную статистику в матчах против иранцев. Из 9 встреч узбекистанцы побеждали лишь раз, еще раз была зафиксирована ничья. Успокаивало хозяев лишь то, что проигрывали они почти всегда с минимальным счетом. Но несчастливая для узбекистанцев тенденция продолжилась и на этот раз. Не без помощи российского арбитра Кирилла Левникова.



Первый тайм финала получился боевой и совершенно равный. Обе команды имели возможность забить, наверное, ближе к этому была сборная Узбекистана. А вот в начале второго тайма, на 47-й минуте, Сердар Азмун забил первый и единственный гол в игре. Узбекистанцы пошли отыгрываться, а на 66-й минуте, когда Шомуродов практически выходил один на один с вратарем соперника, Левников остановил игру, зафиксировав фол против вратаря узбекистанцев Юсупова, хотя спокойно мог дать доиграть эпизод и вручить желтую карточку нарушителю в ближайшей паузе.



Сборная Узбекистана завоевала серебро турнира, уступив сильному сопернику, но показав при этом качественный футбол. Кидать камни в огород национальной команды смысла на данный момент не имеет. Тем более, отсутствует Катанец, который мог бы более качественно и подробно рассказать, какие аспекты подготовки нужно улучшать и что не получилось, так как именно он ответственен за результат.



Таджикистан



Формально для сборной Таджикистана турнир также стал домашним, ведь президентом CAFA является Рустам Эмомали - руководитель Федерации футбола республики, а генеральным секретарем организации - еще один представитель Таджикистана Улугбек Каримов. Тем не менее, как кажется, именно таджикистанцы выглядят наиболее пострадавшей стороной на турнире.



Сборная, которую тренирует Петар Сегрт, - команда неплохая, но не без минусов. Считается, что на каждую позицию в среднем есть лишь по одному качественному игроку. То есть, освежить основной состав хотя бы равноценной заменой по ходу игры почти некем. Ко всему прочему травму получил Шериддин Бобоев - один из лучших молодых нападающих страны. Не хватило места и для перспективного Рустама Соирова.



В первом туре таджикистанцы встречались с Туркменистаном. Встреча завершилась со счетом 1:1. Наверное, именно в этом матче таджикистанцы должны были брать три очка, но вот тут, как кажется, помешало отсутствие вариативности в линии нападения. Помимо Бобоева и Соирова из-за дисквалификации пропускал матч еще и капитан команды Алишер Джалилов. Таджикистанцы больше атаковали и создали сразу несколько голевых моментов, однако открыли счет в матче туркменистанцы: на 57-й минуте отличился Аннаев. Сборная Таджикистана продолжила давить, но отыграться удалось лишь за три минуты до окончания основного времени. Сделал это вышедший на замену Нуриддин Хамрокулов, фамилии которого, кстати, не оказалось в опубликованной на экране заявке на игру. Но это вопрос технического характера, и задавать его надо организаторам.



Ничья сохраняла шансы сборной Таджикистана на выход из группы, для этого было желательно обыгрывать Оман. Судить матч доверили приглашенной бригаде российских арбитров во главе с Левниковым. Его можно назвать злым гением Кубка Нации не только сборной Узбекистана, но и таджикистанцев, возможно, даже в большей степени.



Уже на 14-й минуте Левников поставил пенальти в ворота Рустама Ятимова за игру рукой Зоиром Джурабоевым. Одиннадцатиметровый удар реализовал Аль Яхъи. В конце первого тайма таджикистанцы устроили навал на ворота оманцев. С двумя опаснейшими ударами таджикистанцев вратарь Аль Мухаини справился, но Вахдат Ханонов все-таки смог сравнять счет.



Во втором тайме таджикистанцы, видимо, по инерции продолжили атаковать, но Оман вновь выручил Аль Мухаини. А на 52-й минуте Левников опять зафиксировал игру рукой в штрафной таджикистанцев и назначил еще один пенальти. Этим россиянин не ограничился и показал вторую желтую карточку Табрезу Исломову, удалив последнего с поля. Между тем, Ятимов пенальти взял. До конца матча таджикистанцы отбивались, сохранив ничейный результат.



На послематчевой пресс-конференции Петар Сегрт выразил недоумение в связи с тем, что происходит на турнире.



"Мы принимаем все решения. Потому что мы здесь - всего лишь Таджикистан. Отсутствие перерыва на водопой в первом матче, во втором - два пенальти и удаление. Оба наши матча были дневные, и мы играли в жару, хотя время матчей соперников чередовалось. А Узбекистан и вовсе все три встречи проведет в комфортное время. Мы принимаем все это. Наши игроки выдержат все. Но, боюсь, с этими организационными ошибками у нас не останется сил на игру против Узбекистана. При этом народ Узбекистана принял нас дружелюбно, потому я недоумеваю, каковы причины происходящего", - сказал он.



Отдельно Сегрта задело то, что лучшим игроком матча Таджикистан - Оман признали вратаря оманцев, а не Ятимова, который взял пенальти.



Для гарантированного выхода из группы Таджикистану необходимо было обыгрывать Узбекистан, который уже вышел в финал. Тренер узбекистанцев с первых минут выставил экспериментальный состав, чем и воспользовались таджикистанцы. Уже на 13-й минуте Парвиз Умарбоев открыл счет точным ударом со штрафного. Во втором тайме Радманович все-таки выпустил лидеров команды, в том числе Шомуродова и Урунова. К тому же таджикистанцы явно подсели физически. В итоге дело завершилось разгромом со счетом 1:5. Таджикистан с двумя очками завершил участие в турнире.



После матча Сегрт заявил, что полностью берет ответственность на себя, а СМИ и блогеры начали активно распространять информацию об отставке хорватского специалиста. Сватали в качестве сменщика то Игоря Черевченко, то Виталия Левченко. В свою очередь, пресс-служба Федерации футбола Таджикистана в ответе на запрос корреспондента "Ферганы", назвала все эти разговоры слухами и опровергла возможную отставку Сегрта.



Туркменистан



За пару месяцев до начала Кубка Наций и буквально за пару недель до старта чемпионата Туркменистана совершенно неожиданно и, очевидно, по особому распоряжению высокопоставленных персон в республике был создан футбольный клуб "Аркадаг" из одноименного города. В "Аркадаг" собрали лучших игроков из чемпионата страны. Почти все лучшие ранее выступали за два клуба - "Алтын Асыр" и "Ахал" - которые соревновались за чемпионство между собой, и понятно, что теперь никакой конкуренции в чемпионате нет. Помимо рекламных целей создание подобного клуба, видимо, имеет и практическое значение. Клуб стал базовым для национальной команды. Так, на Кубок Наций в заявку сборной Туркменистана попало сразу 17 игроков "Аркадага".



В то же время на турнир не приехал лучший футболист национальной команды Руслан Мингазов. По словам главного тренера сборной Мергена Оразова, у Руслана недавно завершился сезон в чемпионате Гонконга, где он проделал большую работу.



"Это был очень сложный и важный для него период. Мы рады его успехам, очень надеемся на его опыт в дальнейших матчах. Но сейчас ему нужен отдых", - пояснил Оразов.



Сложно сказать, как сыграла бы сборная Туркменистана, будь в ее составе Мингазов, однако и без него команда выглядела вполне себе боеспособным и сыгранным коллективом. В первом матче против Таджикистана подопечные Оразова при определенном везении вполне могли бы взять три очка. Туркменистанцы разумно и жестко оборонялись, а соперник почти все свои опасные моменты создавал в ходе розыгрыша стандартных положений. На 57-й минуте Мурат Аннаев вывел сборную Туркменистана вперед. Отыграться таджикистанцам удалось лишь за минуты до завершения основного времени. Случилось это после очередного розыгрыша стандартного положения. Наверное, это был единственный раз, когда туркменистанцы не разобрались в собственной штрафной и дали пробить Нуриддину Хамрокулову из пределов штрафной площади.



На матч против Узбекистана Оразов выбрал оборонительную и контратакующую тактику. Узбекистанцы в первом тайме создали несколько опасных моментов, но выручал вратарь Расул Чарыев, разок туркменистанцев спасла штанга. В начале второго тайма Шомуродов все-таки распечатал ворота Чарыева. После пропущенного мяча сборная Туркменистана пошла отыгрываться, и это ей чуть было не удалось. Сначала мяч после удара из пределов штрафной площади угодил в руку защитнику узбекистанцев Насруллаеву, однако Туркменистан - не Оман, да и арбитр Нурзат Абдыкадыров - не Левников, потому пенальти назначен не был. А за десять минут до конца основного времени туркменистанцы, - сначала Теймур Чарыев, затем Арсланмурад Аманов - в одной атаке дважды угодили в перекладину ворот. Ну а спустя пару минут Шомуродов оформил дубль, сняв все вопросы о победителе.



К третьему, заключительному матчу группового этапа сборные Туркменистана и Омана подошли, имея в активе по одному очку. Туркменистанцев для выхода из группы со второго места, с учетом крупного поражения Таджикистана в матче с Узбекистаном, устраивала ничья. Однако неудачная игра в обороне не позволила команде реализовать план на игру. На 42-й минуте защитники дали пробить Аль Яхъяи, Чарыев не смог укротить мяч, а первым на добивании оказался Аль Мушраифи. После пропущенного гола туркменистанцы расклеились, показалось, что у них не было другого плана на игру, кроме как отыграть на ноль. Оман продолжил атаковать, несколько раз спасал Чарыев, но именно он привез второй гол в свои ворота, когда ошибся на выходе, а Аль Субхи отправил мяч в пустые ворота.



Сборная Туркменистана стала одной из трех неудачниц турнира, однако по игре команды выглядела вполне сыгранно. Пойдет ли на пользу существование "Аркадага", покажет квалификация чемпионата мира. Напрягает то, что футболисты "Аркадага" долгое время будут находиться в тепличных условиях без конкуренции внутри страны, а на международном уровне команда получит официальные матчи только летом/осенью следующего года.



Оман



Для Омана главным региональным турниром, помимо Кубка Азии, является Кубок Персидского залива, где в этом году оманцы дошли до финала, уступив в решающем матче Ираку. Однако и к Кубку Наций CAFA сборная Омана подошла со всей ответственностью. В Ташкент приехал сильнейший состав. Никаких "проверок молодежи".



Оман набирал обороты по ходу турнира. В первом матче команда была разгромлена Узбекистаном со счетом 0:3. Показалось, что арабские футболисты просто не акклиматизировались в Ташкенте. В матче против Таджикистана удалось зацепить ничью (1:1), правда, благодаря российскому арбитру Левникову, который назначил два пенальти и удалил таджикского игрока. В третьем туре Оман одержал первую победу на турнире: был обыгран Туркменистан со счетом 2:0. Оман показал качественную игру, не оставив шанса соперникам. Наконец, в матче за третье место оманцы одолели Кыргызстан со счетом 1:0.



С высокой долей вероятности можно предположить, что главный тренер сборной Омана Бранко Иванкович, как и его руководство, вполне удовлетворены результатом, а вот к качеству игры у хорватского специалиста к своим футболистам наверняка должны остаться вопросы.



Афганистан



В декабре прошлого года сборную Афганистана покинул главный тренер Ануш Дастгир, работавший с 2018 года. Команду возглавил кувейтский специалист Абдулла Аль Мутари, который, к слову, несколько лет тренировал молодежные сборные Кыргызстана. Национальноая команда Афганистана была сформирована с миру по нитке, поскольку ряд игроков был отлучен от сборной, кто-то сам отказался приезжать из-за смены политического режима в стране.



В первом матче группового этапа против сборной Кыргызстана, который стал матчем открытия турнира, афганцы бились самоотверженно, и вполне могли рассчитывать на ничью, однако в компенсированное время в их ворота был забит достаточно спорный гол. Батырканов, как показалось, подыграл себе рукой, однако туркменский арбитр встречи Чарымурад Курбанов, несмотря на яростное сопротивление афганских футболистов и тренера, мяч засчитал. В итоге Аль Мутари увел футболистов с поля до официального окончания матча. Исполком CAFA не стал отстранять сборную Афганистана, как того требует регламент турнира, но присудил техническое поражение со счетом 0:3.



Второй матч Афганистана на турнире против сборной Ирана для команды Аль Мутари ничего не решал. Афганцы пропустили пять мячей, три из них - от Мехди Тареми. Единственный позитивный момент - забитый мяч Фаршада Нура.



Выступление сборной Афганистана на турнире для "Ферганы" прокомментировал известный афганский журналист Сабер Перзад.



"К сожалению, должен констатировать, что внутренние условия в сборной Афганистана по футболу далеки от идеальных. Потому что после прихода талибов в Кабул и увольнения бывшего тренера Ануша Дастгир в атмосфере команды все изменилось. Большинство игроков, игравших за границей, в том числе и в европейских лигах, были исключены из команды. Вместо них в сборную были приглашены игроки из отечественного чемпионата. Кто-то не смог оставить сборную, например капитан Фаршад Нур" - отметил Перзад.



Журналист полагает, что мяч был забит Кыргызстаном с нарушением, однако реакцию афганского тренера считает нелогичной. Крупное поражение от Ирана Перзад объясняет неопытностью.



Кроме того, по информации журналиста, существуют какие-то трения между CAFA и сборной Афганистана. Мол, к афганской сборной отношение было хуже, чем к остальным участникам турнира.



"У футболистов было много проблем - от еды и отелей до тренировочных мест", - рассказал Перзад.



Эту информацию "Фергане" косвенно подтвердил эксперт по кыргызскому футболу, журналист Мирон Гойхман, который находится в контакте с главным тренером сборной Афганистана Аль Мутари. По словам Мирона, Федерация футбола Афганистана направила письмо руководству CAFA, а в дальнейшем ожидается заявление президента Федерации футбола Афганистана насчет организации турнира.



Иран



Во время предтурнирных сборов в лагерь сборной Ирана пришла плохая новость - у главного тренера национальной команды Амира Галенои скончалась сестра. Федерация футбола Ирана организовала поминальную церемонию прямо на сборах, чтобы все футболисты и функционеры смогли выразить тренеру соболезнования. Сам Галенои во время Кубка Наций CAFA, видимо, в знак траура не снимал черную рубашку.



Перед началом турнира многие критики Кубка Наций, которые называли соревнования проходными, сомневались, что в Бишкек и Ташкент приедут звезды сборной Ирана - мол, кому это нужно после тяжелейшего европейского сезона. Однако в итоге на Кубок Наций приехал полный боекомплект, наверное, за исключением форварда английского "Халл Сити" Аллахьяра Саядманеша, который только-только отпраздновал свадьбу. Его отсутствие вполне компенсировали Азмун с Тареми, которые на двоих за три матча наколотили 10 мячей. Но лучшим подтверждением важности турнира для иранских игроков стали неподдельные эмоции - как на поле, так и на церемонии вручения Кубка.



Сборная Ирана не имела проблем на групповом этапе и, как подчеркивал Джаханбахш, "с уважением" разгромила со счетом 5:1 сначала Афганистан, а затем Кыргызстан. Единственный, кто смог дать бой иранцам, стал Узбекистан. Возможно, даже узбекистанцы могли бы спасти свою игру, однако им помешало не очень качественное судейство Кирилла Левникова. Кроме того, повреждение в самом начале матча получил основной голкипер иранцев Алиреза Бейранванд. Похоже на сотрясение мозга - аналогичное повреждение Алиреза получил в матче против англичан на чемпионате мира - 2022.



Вообще, именно участие Ирана показало дальнейшие перспективы турнира. В то же время на одной из послематчевых пресс-конференций Галенои раскритиковал организацию турнира.



"Благодарен Кыргызстану за проведение турнира CAFA, но в начале разговора хотел бы подчеркнуть: надеюсь, что этот турнир в ближайшие годы будет проходить в лучших условиях, чем сейчас. Этот турнир может помочь среднеазиатскому футболу", - подчеркнул тренер.



Как видно, Галенои - не единственный, у кого возникли вопросы к организации. Вкупе с заявлениями Сегрта и афганской стороны это смазывает впечатление от турнира. Хочется верить, что в следующем году все ошибки будут исправлены, и соревнования пройдут на более высоком уровне. В частности, хотелось бы не видеть пустые трибуны на матчах, в которых не принимают участие хозяева турнира. Это можно было бы исправить более качественным маркетингом и проведением таких встреч за пределами столиц.



Александр Троицкий Источник - fergana.media

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