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Концертные войны в Центральной Азии тоже многовекторные
00:51 24.06.2023

Так уже повелось, что одним из способов насолить соседу стали отказы государств проводить концерты артистов этого соседа. Сосед в данном случае – Россия, чьи исполнители, действительно популярные в центральноазиатском регионе, периодически отправляются в "чесы" по Казахстану, Киргизии, Узбекистану.

Однако начало СВО, скажем так, весьма негативно воспринятое в среде активных местных нацпатов, привело к тому, они что стали требовать и шантажировать государство и концертные фирмы, принуждая их разрывать контракты на проведение концертов, причем нередко себе в убыток - финансовый и репутационный.

Впереди этих новшеств, естественно Казахстан, как самый антироссийский по настроениям соцсетей. Там сначала отказали Полине Гагариной, Хору Турецкого, Ларисе Долиной, запретили спектакли московского театра LA'Театр, а потом вошли во вкус, запретив проводить фестиваль "Жара". Причина – все эти исполнители поддерживают "агрессию против Украины", под эти примитивные антиконцертные технологии уже подвели теоретическую базу, называя их "неотъемлемой частью процесса так называемой деколонизации Казахстана".

Последний раз казахи "деколонизировали" концерты Григория Лепса за его решение заплатить русским солдатам миллионные призовые за уничтоженный "леопард". Кстати, по соцсетям нацики даже предлагали денежное вознаграждение за срыв возможного концерта. Полиция и КНБ, разумеется, молчат и жуют насвай.

"Отменили и отменили, хрен с ними. Ничего страшного, обойдемся без Казахстана. Мы как поддерживали свою страну, так и будем поддерживать, и делать то, что будет в наших силах, чтобы победа была нашей. Ничего не произошло, просто очередное заявление, и в Казахстане с ума посходили люди. Ну ради Бога! Если у них так, то что теперь делать", - сказал директор Лепса Владимир Урюпин.

А тем временем, по Казахстану триумфально проехал с концертами украинский певец и боец теробороны Макс Барских, что вызвало вопросы – а не ответит ли Москва за шуточки Астаны перекрытием нефтепровода "Дружба", по которому казахстанская нефть идет германцам?

Кстати, когда российские города отменили концерты казахско-азербайджанского рэпера Джа Халиба за его публичную поддержку Киева, тот бросился уверять, что его неправильно поняли. А как же, "чес" по огромной России - это ведь не пара-тройка концертов в Средней Азии или Украине.

Но куда любопытнее то, что власти страны и акимы городов внесли в "концертную политику" присущую Казахстане многовекторность, можно предположить - для чтобы не раздражать Москву.

Не потому ли, неожиданно для самоуверенного и борзого иноагента Максима Галкина, Астана запретила проведение его концертов в стране, чем явно ввела его в ступор?

Нечто прохожее случилось и с "несгибаемыми нетвойнистами" из группы БИ-2, которые ради сомнительного хайпа собирались дать концерт в Семипалатинске в пользу пострадавших при недавних пожарах в области. Им отказали "по просьбам общественности", хотя те уже прилетели в город, чем здорово расстроили казахстанских русофобов и неизлечимых российских релокантов.

В Киргизии мнение Москвы чувствуют тоньше, потому их позиция более четкая. Здесь уже отменили концерты чмошников из "Порнофильмов", тем же БИ-2, на очереди неистовая пацифистка Диана Арбенина. Среди самых свежих отказов – решение Минкультуры Кыргызстана отказать участие Моргенштерна в фестивале Alga Fest 23-24 июня, так как его творчество "противоречит традициям и морально-этическим ценностям народа".

Соб. корр. ФСК

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687557060


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