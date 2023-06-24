Сборище CAMCA в Алма-Ате: США украинизируют Центральную Азию, - В.Прохватилов

07:48 24.06.2023 24.06.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Линию на отрыв стран регион от России и Китая США проводят жестко и безапелляционно



15-16 июня в Алма-Ате состоялся очередной региональный форум CAMCA (Central Asia, Mongolia, Caucasus, Afghanistan), в котором приняли участие 200 бизнесменов, политиков, ученых и активистов "гражданского общества" из 13 стран.



Организаторы и спонсоры форума – Фонд Рамсфельда (США) и американский Институт Центральной Азии и Кавказа.



Реальной целью организаторов форума заявлено расширение CAMCA Network, региональной агентурной сети, призванной поддерживать ориентированных на США региональных лидеров.



В этом году форум CAMCA прошел под девизом "Прогресс и возможности" и был посвящен развитию "региональной кооперации". Основными темами обсуждений были, как пишет Orda.kz, "развитие региональной торговли и транспорта, возможности для бизнеса и инвестиций, геополитические и экономические события, а также развитие человеческого капитала".



В работе форума принял активное участие директор Института Центральной Азии и Кавказа (США), архитектор американской стратегии в Центральной Азии Фредерик Старр. Его задачей было навязать странам региона интеграцию под американской крывшей. С этой целью заезжий прожектер попытался даже скомпрометировать само слово интеграция, заменив его малопонятными термином "институциональное сотрудничество" и "кооперация".



"За более чем 30 лет независимости страны региона смогли сохранить суверенитет и построить собственные государства. Это уже успех. Мне не нравится термин "интеграция", от него веет чем-то советским. Очевидно, что страны Центральной Азии не собираются жертвовать суверенитетом и своей самоидентификацией. Им нужны координация и кооперация. Сейчас пришло время выстраивать институции, которые свяжут Центральную Азию", – поведал этот убежденный русофоб в интервью Orda.rz.



Старр заявил также, что раньше развитию кооперации внутри региона мешали процессы построения независимости и суверенитета, но сейчас государства региона готовы к новому уровню взаимодействия. И для этого следует развивать некое "институциональное сотрудничество".



"Центральная Азия – единственный регион в мире, в котором нет институционального сотрудничества. Нет никакой региональной организации на высшем уровне. Нет секретариата, представительств. При этом не нужно, чтобы их строили извне – из Китая, России или США. Я сейчас на 100% уверен, что господин Токаев и господин Мирзиеев готовы к этому. Надо меньше говорить и больше делать", – вещает Старр.



Казахстанский политолог, любимец Forbes, Досым Сатпаев разъяснил, что странам Центральной Азии следует пойти по пути основоположников Евросоюза, Франции и Германию, которые после второй мировой войны "заключили союз по беспошлинной торговле углем и сталью, который оказался настолько привлекательным, что заинтересовал соседей по региону, и они тоже захотели участвовать в соглашении".



Напомним, Фредерик Старр является автором концепции "Большой Центральной Азии". Он утверждает, что понятие "постсоветское пространство" неактуально, а понятие Центральной Азии следует расширить, включив в него Афганистан.



В 2017 году в интервью узбекским СМИ Старр подверг критике тех, кто понимает под Центральной Азией совокупность пяти бывших советских республик – дескать, носители таких взглядов "застряли в советском прошлом", а "пришло время смотреть вперед". Афганистан же, который "прогрессивный" Старр добавляет к Центральной Азии, следует воспринимать не как источник проблем, а как источник будущего богатства.



Ранее Фредерик Старр по заказу Госдепа США в рамках Программы изучения Центральной Азии (Central Asia Program, CAP), создал Центральноазиатскую аналитическую сеть (CAAN). В последние годы к ней добавилась CAMCA Network, направленная прежде всего на формирование региональной клиентелы Вашингтона.



Цель разработанной Фредериком Старром концепции "Большая Центральная Азия" – вытеснить из региона Россию и Китай, делая упор на контролируемую и направляемую Вашингтоном "кооперацию" республик Центральной Азии с Афганистаном и Пакистаном. Избирательно извращая исторические факты, Старр не устает внушать лидерам республик региона, что Россия и Китай в свое время завоевали регион, в поэтому центральноазиатские республики должны сегодня двигаться не в сторону бывших "оккупантов", а на юг – к Индии, Пакистану, Афганистану.



"Кооперация" по-американски призвана спасти регион от погружения в "геополитический хаос", вызванный, как плетет Досым Сатпаев специальной военной операцией России на Украине: "Сейчас, на фоне войны, Казахстан и Узбекистан как крупнейшие экономики могут изменить сложившуюся действительность. Они могут стать аналогом Франции и Германии. Это важный тезис, поскольку, когда два крупных государства начнут показывать пример, тогда и другие подтянутся. Если мы и Азербайджан подтянем, тогда мы создадим региональный блок, который поможет нам закрепить позиции. Сейчас возникла уникальная ситуация, когда на фоне геополитического хаоса наш регион может стать лидером не только постсоветского пространства, но и на евразийском континенте".



В ходе форума "понятие полной интеграции, сродни модели Европейского союза, было сочтено ненужным и несовместимым с целями региона. Фредерик Старр… подчеркнул успех центральноазиатских стран в сохранении своего суверенитета за последние три десятилетия. Он подчеркнул необходимость создания институтов, способствующих налаживанию связей по всей Центральной Азии".



США намерены навязать странам региона кооперацию на корпоративном уровне, то есть интеграцию их экономик западными ТНК путем реализации региональных инфраструктурных, промышленных и культурных проектов, которые сделают весь макрорегион (Центральная Азия, Кавказ, Афганистан, Индия, Пакистан) инкорпорированным в корпоративный ареал Америки и ее союзников.



Свою линию на отрыв стран Центральной Азии от России и Китая США проводят жестко и даже нагло. Так, в ходе прошедшего в Алма-Ате форума Фредерик Старр открыто заявил, что "президенту Казахстана Токаеву следует чаще взаимодействовать с Брюсселем и Вашингтоном, как он это делает с Москвой и Пекином".



Странам региона непросто противиться навязываемому Западом отрыву от России и Китая, в том числе – по экономическим причинам. В том же Казахстане две трети природных ресурсов, как мы писали, контролируют западные ТНК. Так, на месторождении Тенгиз на Каспии в рамках ТОО "Тенгизшевройл" национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 20%, Chevron (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, СП "ЛукАрко" (США) – 5%.



На месторождении Кашаган на Каспии в консорциуме North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 16,88%, Eni (Италия) – 16,81%, ExxonMobil (США) – 16,81%, Shell (Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) – 16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония) – 7,56%. И на месторождении Карачаганак в Западно-Казахстанской области в Karachaganak Petroleum Operating B.V.: национальный оператор "КазМунайГаз" располагает всего 10%, в то время как Eni (Италия) – 29,25%, Shell (Великобритания) – 29,25%, Chevron (США) – 18%.



Однако, предлагаемые Западом пути развития региональной экономики при самом ближайшем рассмотрении выглядят как приглашение к экономическому суициду. Так, недавно Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН призвала страны Центральной Азии совершить "революционный переход от использования ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии", хотя отказала странам этого региона в инвестиционной поддержке.



Вот что предлагают западные эксперты: "На сегодняшний день на ископаемое топливо приходится 95 процентов общего объема энергоснабжения в пяти странах Центральной Азии... Для выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению и переходу к низкоуглеродной и устойчивой энергетической системе этим государствам нужно будет совершить революционный переход… Чтобы достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году, Центральной Азии потребуется масштабный энергетический скачок, а не увеличение инвестиций".



При этом, странам региона не предлагается никаких инвестиций – рекомендуется просто прекратить финансирование угольной и нефтегазовой отраслей и вложить все деньги на подъем ВИЭ. Им предписывается убить свою экономику и коммуналку, которые на 95% зависят от ископаемого топлива. Ведь перенаправление инвестиций с нефтегазовой отрасли на ВИЭ будет означать практически мгновенную гуманитарную катастрофу всего региона. Столь же опасна для него навязываемая США концепция решения водно-энергетических проблем, основанная, как отмечают эксперты Российского совета по международным делам (РСМД), на выводах доклада "Глобальная безопасность водных ресурсов", подготовленного разведывательным сообществом США, одобренного в 2012 году госсекретарем Хиллари Клинтон и положенном в основу программы запрещенного в России USAID Power Central Asia.



Странам Центральной Азии предлагается компьютерная модель энергосистемы, скопированная с модели энергетического рынка скандинавских стран – энергетической биржи Nord Pool. Однако только около 11% контрактов на поставку электроэнергии на этой бирже ведут к физической поставке, остальные почти 90% – бумажные или спекулятивные контракты. Из модели USAID исключаются Россия и Китай. Но самое опасное – предлагаемая американцами программа, создает возможность внезапного обрушения биржевыми спекулянтами энергетического рынка Центрально-Азиатского региона.



Столь же лукавы и иные проекты, предлагаемые США к внедрению на просторах Центральной Азии и сопредельных стран. На самом же деле, западные неоколонизаторы под флагом "кооперации" и "институционального сотрудничества" просто хотят погрузить Центральную Азию в тот самый "геополитический хаос", которым пугают участников форума CAMCA.



Опыт истории учит, что хуже вражды с англосаксами может быть лишь дружба с ними. Ничего нового в эту геополитическую максиму организованный американцами в Алма-Ате форум не внес. По сути, США намерены ускоренно украинизировать Центральную Азию. Сейчас Казахстан и Узбекистан прельщают перспективой стать Германией и Францией Центральной Азии, но это просто геополитические "печеньки", позарившись на которые, местные элиты не заметят, как погрузятся в управляемый извне хаос, создание которого входит в задачу архитекторов американской стратегии в регионе. Источник - fondsk.ru

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