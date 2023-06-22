Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин занял Ростов-на-Дону и требует к ответу руководство МО РФ (видео)

08:49 24.06.2023

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видео, записанное в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.



"Мы находимся в штабе. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром", - говорит Пригожин на видео.



