 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 23.06.2023
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Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин занял Ростов-на-Дону и требует к ответу руководство МО РФ (видео)
08:49 24.06.2023

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видео, записанное в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

"Мы находимся в штабе. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром", - говорит Пригожин на видео.

Источник - centralasia.media
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