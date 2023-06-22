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|Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин занял Ростов-на-Дону и требует к ответу руководство МО РФ (видео)
08:49 24.06.2023
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видео, записанное в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
"Мы находимся в штабе. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром", - говорит Пригожин на видео.