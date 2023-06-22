Путин проснулся и собирается объяснить народу кто враг и кто друг (видео)

09:16 24.06.2023

"Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением", - сказал представитель Кремля ТАСС.



Как сообщало ИА Регнум, 24 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о попытке организации вооруженного мятежа.



Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал остановиться, не действовать в пользу противника и подчиниться воле и приказу главы государства.



В Москве и Московской области, а также в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях в связи с ситуацией вокруг ЧВК введены дополнительные меры безопасности.



