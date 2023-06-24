Путин обвинил Пригожина в измене

12:31 24.06.2023

Путин обвинил Пригожина в измене: Мятеж будет подавлен

Елена Острякова. 24.06.2023



Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных Сил, правоохранительных органов и специальных служб в связи с вооруженным мятежом, поднятым лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.



"То, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу", – сказал Путин.



Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных Сил, правоохранительных...



Он считает, что действия Пригожина толкают страну "к анархии и братоубийству, к поражению, в конечном итоге, и капитуляции".



Президент отдельно обратился к бойцам ЧВК "Вагнер", "кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа".



"Это удар в спину нашей стране и нашему народу", – сказал Путин, пообещав, что мятеж будет жестко подавлен.



"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях", – сказал президент.



По последним данным, вооруженные бойцы ЧВК "Вагнера" с бронетехникой заняли центр Ростова-на-Дону, также колонна замечена возле Воронежа. Канал "Рыбарь" сообщил о работе боевой авиации над трассой М4, чтобы препятствовать продвижению "вагнеровцев".



Сам Пригожин сегодня с утра проводил переговоры в Ростове с руководством Минобороны (на уровне замов Шойгу и Герасимова). В Сети появились кадры их беседы на улице в окружении вооруженной охраны.



Целый ряд губернаторов заявили о поддержке позиции президента, среди них оказались и руководители регионов, считавшихся близкими к Пригожину (Крым, Луганск и т.п.).



Сообщается также о проведении обысков в офисах "Вагнера" и демонтаже рекламы с призывами вступать в ряды ЧВК.