Бесконечно расширяющийся конфликт, - Пол К. Робертс

12:46 24.06.2023

Institute for Political Economy

США



Бесконечно расширяющийся конфликт



"Слепое безрассудство" нынешних властей США может обернуться полным уничтожением цивилизации, считает американский политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс. По мнению эксперта, поставка истребителей F-16 Украине - это и есть тот самый безумный роковой шаг для всего человечества.



Пол Крейг Робертс



С самого начала было ясно, что российская специальная военная операция Кремля перерастет в чреватый ядерной конфронтацией бесконечно расширяющийся конфликт, и в этом не осталось никаких сомнений.



Последние события приближают нас к применению ядерного оружия. Истребители F-16, которые Байден обещал никогда не передавать Украине, все же оказались у нее, как я и говорил, причем на безрассудно безвозмездной основе. Первая же партия представляет собой самолеты с модификациями, позволяющими нести ядерные боеголовки.



Это полное безрассудство, ведь Кремлю очевидно, что эти истребители можно использовать для ударов тактическим ядерным оружием по российским войскам. Игнорировать этот факт для него было бы равносильно катастрофе.



Как я сказал, эта провокация существенно расширит размах конфликта. В настоящее время Кремль рассматривает возможность нанесения ударов по европейским авиабазам, где будут размещаться F-16. Иными словами, Путин больше не сможет говорить, что специальная военная операция носит ограниченный характер.



Я не могу найти разумного объяснения, зачем российскому президенту могло бы быть нужно растягивать специальную военную операцию, которая должна была закончиться довольно быстро, еще до вмешательства Запада, на долгие 16 месяцев и дальше до бесконечности. Похоже, он рассчитывает, что Запад одумается, пока не поздно. В таком случае можно считать, что многолетняя американская пропаганда добилась своего: несмотря на все доказательства обратного, Путин полагает, что где-то на Западе осталось добро, способное проявить себя до того, как будет сделан роковой шаг.



И что еще хуже, Запад слеп. Во время холодной войны прошлого века США и НАТО сотрудничали с советским правительством, чтобы разрядить напряженность, замедлить и остановить гонку ядерных вооружений. Карибский кризис, спровоцированный размещением американских ядерных ракет в Турции вблизи российской границы, а также усилиями Объединенного комитета начальников штабов ЦРУ по свержению Фиделя Кастро, заставил Вашингтон и Москву осознать, сколь близок Армагеддон. Начатый Кеннеди и Хрущевым процесс деэскалации возобновился при Никсоне, за что ЦРУ наказало его "Уотергейтом" - мистификацией, подобной "Рашагейту", - и отстранило от должности. Но процесс не прекратился. За снижение напряженности в отношениях с СССР выступал даже Комитет по существующей опасности, членом которого был в том числе и я.



В 1963 году был заключен Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. За ним последовали Договор о космосе, предотвративший вывод ядерного оружия на орбиту, и Договор о нераспространении ядерного оружия. В 70-х появились ОСВ-1 и ОСВ-2, Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Конвенция о биологическом и токсинном оружии, а в 80-х - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 1991 году завершились переговоры о сокращении стратегических наступательных вооружений, ограничившие развертывание на территории Европы неядерных систем оружия. Были и другие соглашения.



Сегодня все эти достижения, благодаря которым удалось снизить напряженность и вероятность ядерной войны, оказались уничтожены и забыты. С распадом Советского Союза в 1991 году неоконсерваторы почуяли близость гегемонии и сочли усилия, предотвратившие когда-то Армагеддон, препятствием для применения власти Соединенными Штатами. Безумные шаги Вашингтона в сторону развязывания ядерной войны привели НАТО к границам России, свержению правительств бывших советских республик и их использованию против России (как в случае с Украиной), а также к различным провокационным действиям и мощнейшей военной пропаганде против России. Ее нынешний уровень сопоставим с уровнем пропаганды против Германии и Японии в ходе Второй мировой войны.



Не удовлетворившись превращением во врага России, Вашингтон проделал то же самое с Китаем и Ираном. Это безумие может закончиться только разрушением цивилизации.