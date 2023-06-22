Кто главный "мятежник" в России? - Сергей Ищенко

13:46 24.06.2023

Вооруженный мятеж начался еще 17 мая

Кто ведет "подковерные игры" на линии фронта

Сергей Ищенко



Уверен: ошеломляющим субботним утром 24 июня 2023 года многим из нас показалось, что они проснулись в какой-то другой стране. Слова "военный мятеж", "предательство" и "удар в спину" представлялись самыми мягкими из того, что приходило в голову при первом знакомстве с новостями минувшей ночи и разгоравшегося дня. А те, кому довелось пережить август 1991-го, вряд ли бы сильно удивились, если бы центральные телеканалы России в едином порыве внезапно начали трансляцию балета "Лебединое озеро".



Да, сообщения из Ростова-на-Дону, что там бойцами группы "Вагнер" блокирован штаб Южного военного округа, утверждения главы "музыкантов", будто из этого здания поспешно бежал находившийся там до вечера пятницы начальник Генштаба Валерий Герасимов, призывы к гражданам без крайней нужды не выезжать на ведущую к Москве трассу М-4 "Дон", поскольку, мол, по ней движутся колонны бронетехники (куда, на Москву или в противоположном направлении?) - все это вносило все новые и новые нотки полного безумия в нарастающий с каждым часом хаос.



В срочном обращении к согражданам президент РФ Владимир Путин сразу же назвал то, с чем все мы столкнулись, предательством. По его словам, "непомерные амбиции и личные интересы привели к измене".



Было понятно, что эти тяжкие обвинения адресованы мятежникам, которые, по словам президента, "толкают страну к анархии и братоубийству". Но каждый, кто системно следит за событиями в зоне спецоперации, знает, о чьих конкретно "непомерных амбициях" речь - персонально предводителя и организатора "Вагнера" Евгения Пригожина.



Человека, безусловно, храброго и неординарного. Но давно публично позволяющего себе то, чего не только в военное время, но и в любое иное не вправе позволять себе руководитель фактически многотысячной частной армии из, скорее всего, самых умелых в России бойцов. С сего дня по собственному почину или по приказу Пригожина повернувших прославленное в боях с нацистами оружие против своих.



Слов нет: в стране началось по-настоящему страшное. Но разве можно назвать происходящее неожиданностью? Месяц за месяцем Пригожин не уставал обвинять военное руководство России в просто жутких вещах.



Называл официальных руководителей спецоперации в генеральских погонах "недоумками" и "тварями", пекущимися только о личном благополучии и благоденствии своих семей. А конкретно министра обороны Сергея Шойгу "психически больным человеком". Утверждал, будто бы на фронте лично министром давно потеряно всякое управление войсками, фронт разваливается, а президента Путина те, кто за весь этот кошмар обязан отвечать собственными погонами, а то и личной свободой, сознательно и систематически вводят в заблуждение.



А что же верховная власть? Она ничего этого месяц за месяцем на радость нашим врагам слыхом не слыхивала? А если "слыхивала", то почему трусливо отмалчивалась и делала вид, якобы ничего особенного на фронте не происходит?



Как можно было промолчать после того, как больше месяца назад ситуация уже начала явно выходить из-под контроля Москвы. Я имею в виду тот факт, что 17 мая под Бахмутом "вагнеровцами" с применением оружия был вроде как "взят в плен" командир нашей мотострелковой бригады подполковник Роман Веневитин. По утверждению Пригожина - пьяный, он якобы из мести за старые обиды приказал одной из своих рот обстрелять колонну его "музыкантов", направлявшуюся с передовой в тыл на отдых и переформирование.



Видео с явно сильно побитым при задержании Веневитиным в июне задним числом Пригожин распространил на весь мир. Действительно перед всем этим миром поставив под сомнение порядки, царящие по нашей линии фронта.



В сущности, уже тогда это был военный мятеж. Потому что если подполковник Велевитин и был в чем-то виноват, расправу и самосуд над российским офицером на глазах его подчиненных "Вагнер" чинить был абсолютно точно не вправе. Есть военная прокуратура, есть военная полиция. Это их прерогатива, а не частной военной организации. Сколь бы ни были велики ее боевые заслуги.



Москве всего этого не видела и не слышала? Такого просто быть не может. Тогда почему верховная власть ничего не принимала в публичном пространстве, где вся эта жуть с каждым новым видеороликом обретала все больший резонанс?



Если Шойгу с Герасимовым и вправду столь преступно бестолковые руководители, как с минувшей осени утверждает Пригожин, - рассмотрите их соответствие занимаемым должностям. Если глава "вагнеровцев" относительно личных и командирских качеств руководства нашей армии заврался - вынесите ему, как минимум, прокурорское предупреждение. А еще правильней - призовите к порядку по специально принятой статье УК РФ за дискредитацию Вооруженных сил.



Не хотите в назревающий конфликт между полководцами подкидывать новых "дровишек"? Соберите их в Кремле на закрытое совещание. И пусть все, что думают друг о друге, выскажут прямо в глаза. Потом делайте кадровые выводы.



Разве не так это делается всюду, где нет анархии? Так. Но только не в сегодняшней России. И вот теперь доигрались в "подковерные игры" до вооруженного мятежа.



Когда пишутся эти строки, еще совершенно не ясен ни масштаб событий, ни силы мятежников и их планы, ни наверняка существующий тайный замысел происходящего. Только каждому понятно, кому это на руку. Только и исключительно - врагам России! Прежде всего - тем, что злорадствуют сегодня по ту сторону линии фронта.



И если хоть на каких-то участках этот фронт прямо сейчас под натиском явно торжествующих и ободренных событиями в России ВСУ дрогнет и покатится назад - это будет на совести тех, кто всю эту "кашу" в нашей стране заварил. А тех, кто вовремя не вмешался и не предотвратил начавшееся безумие, - в не меньшей степени.