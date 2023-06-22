 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 24.06.2023
13:55  Почему наступающий суперкризис продлится как минимум до 2040-2050 годов, - Андрей Фурсов
13:46  Кто главный "мятежник" в России? - Сергей Ищенко
13:19  Сами разбирайтесь...Токаев Путину о военном мятеже ЧВК "Вагнер": Это внутреннее дело России
13:02  Пригожин отказался сложить оружие
12:46  Бесконечно расширяющийся конфликт, - Пол К. Робертс
12:31  Путин обвинил Пригожина в измене
12:12  Таджик, покоривший Китай! Рашиду Алимову, бывшему Генеральному секретарю ШОС -70 лет!

09:16  Путин проснулся и собирается объяснить народу кто враг и кто друг (видео)
08:49  Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин занял Ростов-на-Дону и требует к ответу руководство МО РФ (видео)
07:48  Сборище CAMCA в Алма-Ате: США украинизируют Центральную Азию, - В.Прохватилов
07:33  Европа ради принципа готова убиться об Украину, - СП
00:51  Концертные войны в Центральной Азии тоже многовекторные
00:48  Как прошел первый в истории Кубок Наций Федерации футбола Центральной Азии
00:44  Непогода частично погрузила Центральную Азию в атмосферу апокалипсиса (видео)
00:40  Депозит доверия: крупнейшие банки РФ повысили ставки по вкладам в юанях
00:14  Таджикистан в третий раз собрался стать "вторым Кувейтом", - Андрей Захватов
00:12  Шавкат Мирзиеев назвал трудовых мигрантов "настоящими героями"
00:07  О "жутких сталинских репрессиях", коих так недостает нынешней России, - Александр Широкорад
Пятница, 23.06.2023
19:44  Кыргызскую "пассионарию" Риту Карасартову выпустили из каталажки
19:30  Идлиб преткновения. Как примирить Сирию и Турцию
14:22  Прикрываясь заботой о детях, в Кыргызстане пытаются ввести цензуру, - 24.kg
14:18  Любы друзи... Песков что-то мямлит в ответ на иск "УкрНафтогаза" о взыскании 5 млрд долларов
14:16  Эксперимент над турецкой экономикой окончен. Турция решила вернуться к борьбе с инфляцией традиционным способом
14:10  Как чиновники сферы образованияKZ "зарабатывали" на бюджетных средствах
13:43  Какую сельхозпродукцию и в каком количестве вывозит Таджикистан?
13:34  Астана. Опубликован список стипендиатов госпрограммы "Болашак". Сколько там "нетитульных"?
13:32  Испанский пенсионер хотел подорвать посольство Украины
13:31  Ядерное оружие на Украине: Апокалипсис учебным не бывает
13:23  Патрушев: Запад намеревается устроить на территории Центральной Азии "полыхающее пространство"
12:44  Кризис элит: что делать? Проблемы системы управления, - Андрей Кобяков
11:54  Таинственная пещера в Бакай-Ате. Возможно, о ней говорится в эпосе "Манас"
11:51  Турция начнет производить Bayraktar в Украине. Бомбить "дорогого друга"
11:49  КырДепутаты одобрили закон о фильтрации интернета "ради защиты детей"
11:47  Норвежский кризис. Почему гражданам богатейшей страны не хватает на еду, - П.Анисимов
11:42  Открывается генконсульство Казахстана в российском Екатеринбурге
11:39  Байден сулит Моди высокие технологии и современные вооружения, - В.Скосырев
11:37  Из России пытались вывезти цезий-137
11:30  УзбВыборы. Кандидат на прикорме у спецслужб
09:26  Не переводами едиными: кыргызстанцы успешно строят бизнес в РФ, - Бактыгуль Акжолова
08:40  Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная, - Игорь Мальцев
07:42  В Нарыне пройдет международный фестиваль "Кыргыз шырдак". В программе: шырдак-шоу...
07:28  Садыр Жапаров просит Германию инвестировать в зеленые проекты Кыргызстана... а также в желтые, синие и коричневые
06:26  В США вовсю готовятся к досрочным выборам Президента Узбекистана Действующие власти страны - под ударом, - Рената Алимова
00:56  Бишкек ставит заслон биолабораториям, - НГ
00:50  Муниципальные выборы в Турции: Первый тайм за Эрдоганом, но игра продолжается
00:06  Турецкий Центробанк почти вдвое повысил ключевую ставку
00:04  Наступает эра моделирования генной "модификации" человека, - В.Ильин
00:02  CNN: Батискаф "Титан" погиб от "направленного внутрь взрыва". Слава морякам-балтийцам!
00:00  Иран подозревают в намерении поджечь Палестину, - Игорь Субботин
Четверг, 22.06.2023
20:52  Среди пропавших (погибших?) на "Титане" оказался один из богатейших олигархов Пакистана Шахзада Давуд с сыном
20:41  Казахстанского журналиста Думана Мухаметкарима заподозрили в финансировании терроризма
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кто главный "мятежник" в России? - Сергей Ищенко
13:46 24.06.2023

Вооруженный мятеж начался еще 17 мая
Кто ведет "подковерные игры" на линии фронта
Сергей Ищенко

Уверен: ошеломляющим субботним утром 24 июня 2023 года многим из нас показалось, что они проснулись в какой-то другой стране. Слова "военный мятеж", "предательство" и "удар в спину" представлялись самыми мягкими из того, что приходило в голову при первом знакомстве с новостями минувшей ночи и разгоравшегося дня. А те, кому довелось пережить август 1991-го, вряд ли бы сильно удивились, если бы центральные телеканалы России в едином порыве внезапно начали трансляцию балета "Лебединое озеро".

Да, сообщения из Ростова-на-Дону, что там бойцами группы "Вагнер" блокирован штаб Южного военного округа, утверждения главы "музыкантов", будто из этого здания поспешно бежал находившийся там до вечера пятницы начальник Генштаба Валерий Герасимов, призывы к гражданам без крайней нужды не выезжать на ведущую к Москве трассу М-4 "Дон", поскольку, мол, по ней движутся колонны бронетехники (куда, на Москву или в противоположном направлении?) - все это вносило все новые и новые нотки полного безумия в нарастающий с каждым часом хаос.

В срочном обращении к согражданам президент РФ Владимир Путин сразу же назвал то, с чем все мы столкнулись, предательством. По его словам, "непомерные амбиции и личные интересы привели к измене".

Было понятно, что эти тяжкие обвинения адресованы мятежникам, которые, по словам президента, "толкают страну к анархии и братоубийству". Но каждый, кто системно следит за событиями в зоне спецоперации, знает, о чьих конкретно "непомерных амбициях" речь - персонально предводителя и организатора "Вагнера" Евгения Пригожина.

Человека, безусловно, храброго и неординарного. Но давно публично позволяющего себе то, чего не только в военное время, но и в любое иное не вправе позволять себе руководитель фактически многотысячной частной армии из, скорее всего, самых умелых в России бойцов. С сего дня по собственному почину или по приказу Пригожина повернувших прославленное в боях с нацистами оружие против своих.

Слов нет: в стране началось по-настоящему страшное. Но разве можно назвать происходящее неожиданностью? Месяц за месяцем Пригожин не уставал обвинять военное руководство России в просто жутких вещах.

Называл официальных руководителей спецоперации в генеральских погонах "недоумками" и "тварями", пекущимися только о личном благополучии и благоденствии своих семей. А конкретно министра обороны Сергея Шойгу "психически больным человеком". Утверждал, будто бы на фронте лично министром давно потеряно всякое управление войсками, фронт разваливается, а президента Путина те, кто за весь этот кошмар обязан отвечать собственными погонами, а то и личной свободой, сознательно и систематически вводят в заблуждение.

А что же верховная власть? Она ничего этого месяц за месяцем на радость нашим врагам слыхом не слыхивала? А если "слыхивала", то почему трусливо отмалчивалась и делала вид, якобы ничего особенного на фронте не происходит?

Как можно было промолчать после того, как больше месяца назад ситуация уже начала явно выходить из-под контроля Москвы. Я имею в виду тот факт, что 17 мая под Бахмутом "вагнеровцами" с применением оружия был вроде как "взят в плен" командир нашей мотострелковой бригады подполковник Роман Веневитин. По утверждению Пригожина - пьяный, он якобы из мести за старые обиды приказал одной из своих рот обстрелять колонну его "музыкантов", направлявшуюся с передовой в тыл на отдых и переформирование.

Видео с явно сильно побитым при задержании Веневитиным в июне задним числом Пригожин распространил на весь мир. Действительно перед всем этим миром поставив под сомнение порядки, царящие по нашей линии фронта.

В сущности, уже тогда это был военный мятеж. Потому что если подполковник Велевитин и был в чем-то виноват, расправу и самосуд над российским офицером на глазах его подчиненных "Вагнер" чинить был абсолютно точно не вправе. Есть военная прокуратура, есть военная полиция. Это их прерогатива, а не частной военной организации. Сколь бы ни были велики ее боевые заслуги.

Москве всего этого не видела и не слышала? Такого просто быть не может. Тогда почему верховная власть ничего не принимала в публичном пространстве, где вся эта жуть с каждым новым видеороликом обретала все больший резонанс?

Если Шойгу с Герасимовым и вправду столь преступно бестолковые руководители, как с минувшей осени утверждает Пригожин, - рассмотрите их соответствие занимаемым должностям. Если глава "вагнеровцев" относительно личных и командирских качеств руководства нашей армии заврался - вынесите ему, как минимум, прокурорское предупреждение. А еще правильней - призовите к порядку по специально принятой статье УК РФ за дискредитацию Вооруженных сил.

Не хотите в назревающий конфликт между полководцами подкидывать новых "дровишек"? Соберите их в Кремле на закрытое совещание. И пусть все, что думают друг о друге, выскажут прямо в глаза. Потом делайте кадровые выводы.

Разве не так это делается всюду, где нет анархии? Так. Но только не в сегодняшней России. И вот теперь доигрались в "подковерные игры" до вооруженного мятежа.

Когда пишутся эти строки, еще совершенно не ясен ни масштаб событий, ни силы мятежников и их планы, ни наверняка существующий тайный замысел происходящего. Только каждому понятно, кому это на руку. Только и исключительно - врагам России! Прежде всего - тем, что злорадствуют сегодня по ту сторону линии фронта.

И если хоть на каких-то участках этот фронт прямо сейчас под натиском явно торжествующих и ободренных событиями в России ВСУ дрогнет и покатится назад - это будет на совести тех, кто всю эту "кашу" в нашей стране заварил. А тех, кто вовремя не вмешался и не предотвратил начавшееся безумие, - в не меньшей степени.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687603560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили поправки в законодательство о дорожном движении
- Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- "Слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый "запас прочности" и безаварийность работы теплоэнергетической системы"
- Серик Жумангарин провел онлайн-прием граждан в общественной приемной партии "AMANAT"
- Кадровые перестановки
- "КазМунайГаз" и SOCAR подписали меморандум по транзиту нефти
- Комментарий МИД РК к итогам 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате
- Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  