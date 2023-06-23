Почему наступающий суперкризис продлится как минимум до 2040-2050 годов, - Андрей Фурсов

13:55 24.06.2023

одновременно заканчиваются сразу несколько длинных циклов истории разной продолжительности

Андрей Фурсов



Эта, последняя, большая охота эпохи капитализма, увенчает не структурный кризис, а системный. Тем более, что мы сейчас находимся в уникальной ситуации, когда одновременно заканчиваются сразу несколько длинных циклов истории разной продолжительности. Заканчивается американский цикл накопления капитала, который стартовал в конце XIX века, и новый цикл не просматривается. Джованни Арриги, который когда-то написал книгу "Долгий ХХ век", полагал, что вслед за американским начнется китайский цикл накопления капитала. Но что-то вот не получается. Заканчивается цикл гегемонии США, который начался в 45-м году. Мы с вами в прошлый раз говорили о вероятности нового гегемона. Я не буду повторяться. Что-то странное произошло с так называемыми кондратьевскими циклами или кондратьевскими волнами, которые длятся 50-60 лет и делятся на фазы:



а) формально восходящая фаза или "вдох" экономической системы;



б) формально нисходящая фаза или "выдох".



Дело в том, что в 1945 году покатилась 4-я волна. Переход от фазы А к фазе Б произошел в 68-73 годах. И согласно логике в конце XX - начале XXI вв. должна была начаться новая волна, причем, в повышательной фазе. Все произошло с точностью до наоборот. Причина, на мой взгляд, совершенно очевидна. Кондратьев разработал свою теорию применительно к индустриальной системе производства. Сегодня же формируется гипериндустриальное общество, а капитализм вообще дышит на ладан. Поэтому новая волна индустриально-технического развития не покатилась.



Чуть позже я скажу о так называемой теории технологических укладов, которая с этим связана. Но прежде, чем перейти к технологическим укладам, еще один момент. В разгаре сегодня находится кризисная фаза волн революции цен. Согласно концепции волн революции цен в Европе, а с возникновением капитализма – в ядре капсистемы, чередуются длительные периоды постепенного роста цен и снижения зарплат. То есть ухудшение экономического состояния. Снижение уровня потребления и качества жизни, кульминацией чего становится кризисная фаза. И более короткие периоды равновесия, когда зарплаты растут, а цены снижаются.



Мы не будем уходить далеко в Средневековье и начнем с революции цен 1480-1650 гг. Кризисная фаза 1590-1650 – абсолютно верно – кризис. Затем наступило равновесие – 1660-1730 гг. Следующая волна революции цен была короткой из-за начала промышленной революции, Французской революции и Наполеоновских войн. Она продлилась всего 80 лет, 1730-1810 гг. Кризисная фаза – 1790-1810 гг. Затем наступило викторианское равновесие, 1820-1880. С 1890 годов покатилась волна, для которой характерно постепенное исчезновение, расстаивание денег как таковых. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но мы зафиксируем, что четыре функции из пяти, которые выполняют деньги, они уже больше не выполняют.



С 1980-х годов началась новая кризисная фаза, которая не имеет аналогов по сравнению с предыдущими. Все это приходится на начало XXI века. То есть концы различных циклов здесь совпали. Волновой резонанс эпох.



И продлится это, как минимум, до 2040-2050 годов, а возможно, и дальше. Почему дальше? Дело в том, что тот кризис, в который мы вползаем, очень необычен. И он комбинирует черты трех очень разных системных кризисов, которые уже имели место в истории, помимо того, что у него есть новизна. Я когда-то назвал это кризисом-матрешкой. Суть в следующем.



Ближайшим к нам системно-исторический кризис – это кризис феодализма. Середина XIV века и XVI или даже середина XVII века. Он стал прологом к третьему европейскому "Темновековью" 1348-1648 гг. И совпал с одной из фаз Малого Ледникового периода. В ходе этого кризиса часть сеньоров и бюргеров превратилась, причем, часто против своей воли, в капиталистов. И к середине XVII века оформился капитализм, в середине XVII века, и началась капиталистическая эпоха. Резкого разрыва между поздним Средневековьем и ранним Новым временем не произошло. Хотя 300 лет, с "черной смерти" до Вестфальского мира, Европу терзало новое "Темновековье". И это были действительно Темные века. Этот период отчасти осветил Ренессанс, у которого тоже была довольно темная страшная сторона, не надо идеализировать это время. Есть замечательная работа "Темная сторона Ренессанса". Ну, и очень хорошо это ренессансное время показано в фильме Пола Верховена "Плоть и кровь".



Второй кризис, о котором необходимо сказать, это кризис антично-рабовладельческого общества. Он не был столь успешен для господствующего слоя позднеантичного общества, как для феодального. Реально он начался в III веке, затем наступила ремиссия IV-V вв. И в 476, считается, Рим пал… Это неправда. Это правда, с точки зрения будущих римских пап. Римскому епископу того времени, видно, очень выгодно было зафиксировать – все, 476 год, конец Рима. И теперь единственное, что одухотворяет эту эпоху епископ римский, будущий Римский папа. На самом деле, реально кризис начался в середине VI века, когда рухнула техническая инфраструктура поздней Римской империи. Когда перестали работать акведуки и очень-очень многое другое.



Кризис сопровождался Великим переселением народов, "варваризацией", архаизацией некогда цветущей средиземноморской цивилизации. Причем, если между позднефеодальным и раннекапиталистическим обществом есть преемственность, то между поздней античностью и ранним феодализмом преемственности нет. Ни с точки зрения городов, урбанистической преемственности, ни с точки зрения правящего слоя. То есть, это исторический разрыв. В этом отношении это второе "Темновековье" VI-IХ веков нашей эры очень похоже на первое "Темновековье" XII-IX веков до н.э.



Ну, и третий системный кризис, о котором я хочу сказать, это кризис Верхнего Палеолита, который длился 10-15 тысяч лет, с 25-го по 10-е тысячелетие до нашей эры. Он сопровождался серьезнейшими природно-экологическими изменениями и сократил население планеты, согласно расчетам палеоклиматологов на 80%. Выходом из кризиса стала Неолитическая революция и рождение нынешней цивилизации, в основе которой лежит, нравится это или нет, земледелие. Кстати, очень показательно, что эта Неолитическая революция, появление земледелия, появление городов, это и был старт современной нашей планетарной цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем.



Нынешний кризис, – самые первые, хотя уже достаточно тяжелые командорские шаги, которые мы ощущаем, – комбинирует в себе черты всех трех названных выше кризисов. Это не значит, что нужно пугаться. Люди могут жить в условиях кризиса. Тем более, Россия – это страна с очень высоким болевым социальным порогом. Так что пугаться не стоит. Да, и потом, пугаться стыдно и поздно, нужно наоборот, понимать, что за кризис идет, чтобы на его волне въехать в новый мир, опередив всех остальных.



Так вот, что мы видим в этом нынешнем кризисе. Во-первых, мы видим стремление верхушки мирового капиталистического класса превратиться в хозяев новой системы, как это сделали сеньоры в ходе кризиса капитализма. И создать новую систему. Только если сеньоры, монархи и бюргеры делали это стихийно, просто барахтаясь в историческом молоке, и неожиданно для себя сбили сметану капитализма. То нынешние "хозяева" истории уже полстолетия целенаправленно куют новый строй в ущерб 80-90% мирового населения.



Во-вторых, мы видим нечто напоминающее Великое переселение народов. Во время кризиса феодализма такого не было. Сегодня это переселение – мигранты. Отчасти решаются задачи создания нового строя. Однако создается впечатление, что этот процесс выходит из-под контроля, и "много-много непокоя принесет оно с собою" это этническое оружие, воспроизведя картинки поздней Античности. В-третьих, нынешний кризис сопровождается серьезными природными катаклизмами. И реально существует угроза голода и сокращения населения.



Только в отличие от кризиса Верхнего Палеолита, где голод был стихийно естественным следствием кризиса высокоспециализированной охоты. Именно она создала значительный по объему продукт, привела к демографическому росту, который вступил в противоречие с ограниченными ресурсами, то сегодня мировая верхушка, это видно невооруженным глазом, стремится искусственно создать мировой голод, запустить новые эпидемии, чтобы довести численность населения планеты до 2-х миллиардов или даже до половины миллиарда. И вот эту необходимость сокращения населения нынешние наперсточники обосновывают ограниченностью ресурсов, с одной стороны, климатическими изменениями", которые они относят только исключительно за счет деятельности человека. О климатических изменениях я расскажу отдельно, в следующих материалах - там есть что рассмотреть.



23 июня 2023