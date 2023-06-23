КазВласти начали массово высылать гастарбайтеров-нелегалов

19:46 24.06.2023

40 гастарбайтеров выдворены из Алматы за пределы Казахстана



В рамках ОМП "Нелегал" за пределы Казахстана из Алматы выдворены 40 гастарбайтеров, сообщает Zakon.kz.

Миграционная полиция Алматы по итогам трехдневной отработки оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" выявила 405 нарушений миграционного законодательства РК, передает пресс-служба ДП города Алматы.



281 из них допущено иностранными гражданами. Кроме того, следует отметить, что за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в стране к административной ответственности привлечено 115 человек.



"Еще 9 наших соотечественников, так называемые, работодатели, нарушили правила привлечения иностранной рабочей силы. В приемник-распределитель ДП водворено 192 иностранца без документов, удостоверяющих их личность. Кроме того, в период проведения отработки зарегистрировано 5 уголовных дел за организацию каналов незаконной миграции".

Начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов

Ранее стало известно, что мигранты из Африки незаконно ремонтировали образовательное учреждение в Конаеве.



Константин Вноровский