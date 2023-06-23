Песков сказал, что Путин не приедет на "Алые паруса" в Питер. Чего так?

19:54 24.06.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин не планирует посещать праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 80 тысяч выпускников из 34 регионов, включая новые территории. Праздник будет посвящен 55-летнему юбилею события.



Нет, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее представители Пятого канала, выступающие одними из организаторов "Алых парусов", заявили, что не собираются отменять мероприятие, которое должно пройти в ночь с 24 на 25 июня.



В департаменте образования и науки Москвы ранее уведомили, что школьные выпускные вечера в столице и общегородской выпускной в Парке Горького переносятся на неделю из-за режима контртеррористической операции, введенного указом мэра города Сергея Собянина. Празднования выпускных пройдут 1 июля, в то же время.



Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Москве, Московской и Воронежской областях.